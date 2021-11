Revue de Presse PSG : Leipzig, Pochettino, Mbappé heureux…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 3 novembre 2021. Jour de match contre Leipzig, Pochettino cherche son fond de jeu, Mbappé sauveur du PSG et heureux, Di Maria un plan B de luxe…

Pour Le Parisien, Mauricio Pochettino représente un « paradoxe », en étant premier en championnat et dans son groupe en Ligue des Champions mais suscite « des réserves voire des critiques sur le niveau de jeu de son équipe ». Les dernières prestations « ont semé le trouble et instillé le doute » sur la capacité à engager ce collectif sur la voie du progrès. S’il a été défendu par Leonardo devant la presse, le directeur sportif a tout de même « distillé des rappels à l’ordre directement adressé à son entraîneur ». Mais l’Argentin n’a pas choisi la concurrence des gardiens, ou encore « composer avec trois superstars en attaque », qui empêche de maintenir le pressing haut, sa patte dans les équipes qu’il a pu entraîner. Paris « affiche un visage déséquilibré ». Pochettino aurait « le syndrome de ses prédécesseurs » : qui ne décide pas et doit gérer l’ego de ses stars. Sur ce match, il doit être capable « d’inventer un PSG conquérant et enfin séduisant ».

Le quotidien local fait aussi un focus sur Kylian Mbappé et partage les confidences d’un habitué qui dit « c’est comme s’il n’avait jamais voulu partir. » Le joueur « souhaite poursuivre sur cette lancée et confirmer son bien-être du moment » car « il se sent bien et ça se ressent sur le terrain. » Le journal rajoute que « la vérité du moment est que Mbappé se sent bien dans son football, dans sa vie. Il le confie à ses proches et, au camp des Loges, le constat est similaire. » Le joueur est aussi respecté et à l’aise au sein de ce vestiaire.

XI probable selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes – Wijnaldum (ou Herrera), Gueye, Danilo Pereira – Neymar, Di Maria, Mbappé

Pour L’Equipe « tous les chemins mènent à Leipzig » depuis quelques années. La question que se pose le coach : « comment sortir du pressing allemand » après avoir été étouffé il y a 2 semaines. Un défi encore plus complexe avec l’absence de Verratti. Le média sportif explique que « les vingt premières minutes de l’entraînement, le staff parisien a insisté encore et encore sur les sorties de balle. Des phases de vingt secondes où, très rapidement, la structure défensive devait se déformer pour contourner la pression. » La séance d’entraînement de ce mardi a été rythmé par « des courses, des chocs (frayeurs, sans conséquences apparentes, pour Angel Di Maria ou Mbappé en fin d’entraînement) : les Parisiens n’ont pas fait semblant. »

Le quotidien sportif analyse le fait que « les résultats ont fait office de bouclier, même s’ils n’ont pas empêché les critiques sur le manque d’identité et le flou entourant le projet de jeu. (…) Les individualités et l’état d’esprit font illusion, et de manière très efficace donc, mais cela peut-il suffire sur la durée ? La foule a faim et en veut plus ! » Pour le coach parisien, il est difficile de trouver des automatismes alors que ton équipe a été complètement chamboulée lors du dernier mercato. Un discours tenu aussi par Wijnaldum en conférence de presse.

Angel Di Maria est jugée comme « la principale victime de l’arrivée de la Pulga, vu que tous deux partagent la même position préférentielle, sur l’aile droite. Mais il demeure plus qu’un plan B. » Malgré des entraîneurs qui se sont succédés, et la concurrence qui s’est élevée, Di Maria est toujours là et « il est de ces joueurs capables de tout faire basculer de sa patte gauche. » Le joueur apparaît « plus affûté que jamais ». Si son métabolisme y est sans doute pour quelque chose, son investissement au quotidien l’est aussi. « Déjà peu connu pour ses excès hors terrain, plus le temps passe, plus il prend soin de lui. Une nécessité, à ses yeux, pour pouvoir continuer d’être compétitif. »

Enfin L’Equipe fait un zoom sur le PSG et qu’il fasse partie des effectifs les plus âgés d’Europe. « Le modèle de développement du RBL n’est pas comparable à celui du PSG. Il repose sur la promotion de ces jeunes talents mais en face, Paris, avec ses Navas, Gueye, Herrera, Messi… apparaissait presque comme une équipe de seniors. » Leonardo avait réussi en 2011 à alterner joueurs d’expériences et jeunes pépites. À son retour, il a fait face à une obligation de résultats à court terme, ce dernier est donc allé chercher des valeurs sûres. L’été dernier, « Paris a lancé l’été dernier une politique de rajeunissement de sa base défensive avec les jeunes Donnarumma, Nuno Mendes et Hakimi. Dans ce secteur, avec Marquinhos (27 ans) et Kimpembe (26 ans), en pleine force de l’âge, Paris semble armé. » Le milieu de terrain n’a rien à voir avec Verratti qui est le seul joueur à moins de 30 ans (28 ans). Et que dire du secteur offensif hormis Mbappé. Le PSG représente une exception en Europe en comparaison avec le Bayern est ainsi porté par Sané (25 ans), Gnabry (26 ans) ou Coman (25 ans), Chelsea par Lukaku (28 ans) ou Werner (25 ans), Manchester City par Jesus (24 ans), Foden (21 ans), l’Atlético de Madrid par Félix (22 ans) et le Real Madrid par Vinicius (21 ans).

XI probable selon L’Équipe : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes – Gueye, Danilo Pereira – Wijnaldum, Neymar, Di Maria, Mbappé