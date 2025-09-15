Revue de Presse PSG : Lens, blessures, Barcola, Kimpembe…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 15 septembre 2025. La victoire face au RC Lens (2-0), Bradley Barcola enfile le costume de leader offensif, une hécatombe de blessures avant les grosses échéances, le vibrant hommage à Presnel Kimpembe…

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la victoire du PSG face au RC Lens (2-0) dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1. Avec une équipe remaniée au coup d’envoi, les Rouge & Bleu l’ont emporté grâce à un doublé de Bradley Barcola. Cependant, après les blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé, Luis Enrique déplore trois nouveaux blessés après cette rencontre : Lucas Beraldo, Lee Kang-In et Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien a demandé le changement à la 30e minute de jeu après une grosse semelle d’Odsonne Edouard sur son mollet dès le début de la rencontre. De son côté, Lee Kang-In, sur un geste anodin après une reprise d’appui sur une frappe, a été remplacé en se touchant la cheville (55e). Mais le plus inquiétant concerne le défenseur brésilien, évacué sur civière après s’être tordu la cheville dans un duel (70e). « On doit attendre les résultats des prochains examens médicaux. Pour l’instant, je n’ai pas l’information », expliquait Luis Enrique après la rencontre. Une mauvaise nouvelle à l’approche des grosses échéances : l’Atalanta Bergame (17 septembre), l’Olympique de Marseille (21) et le FC Barcelone (1er octobre).

Hier, le PSG disputait son 70e match depuis le début de saison dernière. Mais il est réducteur d’attribuer ces blessures à l’enchaînement des rencontres. Seul Lee Kang-In semble avoir été victime d’un pépin physique. « Autant la gestion des cas Doué et Dembélé en sélection avait crispé le PSG, autant les choix de Luis Enrique laissent peu de place à l’idée qu’il y avait peut-être mieux à faire. Hier, Pacho, Nuno Mendes, Fabian Ruiz et João Neves ont débuté sur le banc. À l’avenir, l’Asturien pourrait ne pas avoir d’autres choix que de s’appuyer encore davantage sur la jeunesse parisienne incarnée par Ibrahim Mbaye et Senny Mayulu », se demande L’E. En conférence de presse d’après-match, le coach parisien n’a pas voulu mettre trop de pression sur les jeunes : « J’ai la possibilité de changer beaucoup de joueurs de position sans faire de changements. Je compte sur tout le monde et j’ai confiance en tous mes joueurs. Concernant les jeunes, ça doit se faire de manière naturelle. Si tu leur mets la pression, c’est contre-productif. »

Concernant le match en lui-même, un homme a marqué les esprits : Bradley Barcola. Titulaire en attaque, le numéro 29 du PSG s’est montré très en jambe et efficace avec son doublé. L’ancien Lyonnais est sur une bonne série. Déjà buteur face au TFC avant la trêve (3-6), il avait également marqué face à l’Islande avec les Bleus (2-1). Son doublé hier soir a permis à sa formation d’enchaîner un quatrième succès de rang en championnat. « Barcola n’a pas tout réussi, à l’image de cette situation de contre où il oublie ses coéquipiers (59e). Mais il s’est distingué dans son registre : technique en mouvement, accélérations tranchantes, goût pour le dribble. En ajoutant cette efficacité à la finition qui lui fait parfois défaut, donnant le sentiment qu’il marche par cycle. » Et avec l’hécatombe de blessure en attaque, l’international français se retrouve en première ligne.

Pas de quoi déplaire le principal concerné, qui était considéré comme le 12e homme en seconde partie de saison dernière suite à l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia et la montée en puissance de Désiré Doué. Depuis le début de saison, il est systématiquement titulaire au PSG et en équipe de France (6 matches au total). Et le joueur de 23 ans a été salué par son coach après la rencontre face aux Sang & Or : « Il a le même rôle que d’habitude. Bradley a été la saison dernière un joueur très important, il est international, tout le temps avec la sélection. Il a de la qualité, il va vite, c’est un joueur très important. On est très content de l’avoir en ce moment. Il a joué la saison dernière à un très haut niveau. C’est un moment très spécial pour lui et pour nous », a déclaré Luis Enrique en conférence de presse.

Le quotidien sportif évoque aussi l’autre fait marquant autour de cette rencontre face au RC Lens : l’hommage à Presnel Kimpembe. L’ancien Titi a été touché par l’hommage du Parc des Princes, lui qui a passé 20 ans dans son club formateur. Accueilli sur la pelouse par une haie d’honneur de ses coéquipiers et du staff parisien, « Presko » s’est ensuite vu remettre un trophée honorifique des mains de son président Nasser al-Khelaïfi. Très ému, le défenseur de 30 ans s’est ensuite adressé au public parisien : « Ce n’est pas facile pour moi aujourd’hui. Mais je voulais vous dire merci pour toutes les émotions au sein de ce club, les valeurs que vous m’avez inculquées, le respect. J’ai passé des années de folie avec vous (…) Je suis très fier d’avoir porté ce maillot, d’avoir respecté ces couleurs. Je suis aussi très fier de vous avoir tous rendus heureux. En particulier ma famille, et surtout ma mère (…) Merci à tous, merci au club, à tous les entraîneurs que j’ai eus, à mon président qui a été très spécial avec moi pendant tout mon séjour, à tous mes coéquipiers qui m’ont appris, fait grandir et progresser, à toutes les personnes salariées ou bénévoles. Je vous aime tous. » Puis, l’ex-numéro 3 parisien est tombé dans les bras de chaque coéquipier et membre du staff, avant de conclure cette soirée spéciale par un tour d’honneur et une photo au pied du Virage Auteuil avec ses nombreux trophées remportés sous le maillot parisien.

À lire aussi : L’hommage vibrant du PSG et du Parc des Princes pour Kimpembe

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette victoire des Rouge & Bleu face au RC Lens (2-0) marquée par des nouvelles blessures et le doublé de Bradley Barcola. Après un début de saison dernière tonitruant, le numéro 29 du PSG repart sur des bases similaires à l’approche de l’automne 2025. En l’absence d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué et avec la sortie rapide de Khvicha Kvaratskhelia, l’ailier parisien a rapidement enfilé le costume de leader offensif. Et il affiche déjà des statistiques solides avec trois buts et une passe décisive en quatre matches de Ligue 1. Et son doublé est le symbole de la confiance actuelle de l’ancien Lyonnais : une frappe enroulée avec un relâchement assez dingue et un tir lointain après une chevauchée depuis le milieu de terrain. « Deux inspirations différentes et significatives démontrant sa progression devant le but, son principal axe de progression après avoir souvent manqué de justesse dans la finition ces dernières années. »

Bradley Barcola donne la sensation de monter en puissance et affiche des prédispositions athlétiques très intéressantes confirmées par la débauche d’énergie déployée sur le terrain. De bon augure à l’approche des grosses échéances, à commencer par la réception de l’Atalanta Bergame ce mercredi en Ligue des champions, puis un déplacement à Marseille dimanche en Ligue 1. « Deux rendez-vous lors desquels les attentes autour de son rendement ne vont faire que grandir en l’absence de Dembélé, Doué et possiblement Kvaratskhelia (…) Relégué dans la hiérarchie des attaquants au cours de la deuxième partie de saison dernière après l’émergence de Doué et la signature de Kvaratskhelia, Barcola a une opportunité rêvée de prendre les rênes de la maison PSG et de prouver qu’il est bien plus qu’un coup de cœur de l’été », conclut LP.

Enfin, le quotidien francilien met également en avant l’hommage à Presnel Kimpembe. Quelques jours après l’annonce de son départ pour le Qatar Sports Club, le Titi a eu le droit à un vibrant hommage du club et du Parc des Princes pour célébrer sa belle histoire avec les Rouge & Bleu. Accueilli sur la pelouse par ses coéquipiers, tous vêtus d’un t-shirt « Merci Presko », le défenseur a ensuite reçu un trophée en forme de numéro 3. Ému et interrompu à plusieurs reprises par les larmes, le Français a tenu un discours bref mais chargé en émotions. En tribune Auteuil, deux banderoles rendent hommage au joueur formé au club : « Merci Presko, l’enfant de Paris devenu légende » et « Vingt ans de fidélité, one love Presko ». Et Kimpembe n’a pas manqué de saluer toutes les personnes qu’il a côtoyé durant ces vingt années au club : « Merci à tous, merci au club, merci à toutes les personnes qui ont travaillé au PSG, aux encadrants, au président qui a été spécial avec moi, à tous mes coéquipiers. Toutes les personnes, salariées, bénévoles, qui travaillent ici de près ou de loin. Merci. »