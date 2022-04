Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 23 avril 2022. Le match face au RC Lens avec le titre de champion de France en ligne de mire, le CUP lance un appel pour la célébration du titre, la mère de Mbappé à Doha pour l’avenir de son fils, Antonio Conte se verrait bien au PSG et les onze probables pour le match face aux Lensois.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une au très probable titre de champion de France du PSG de ce samedi soir (21h sur Canal Plus Décalé). Opposés au RC Lens dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1, les Rouge & Bleu ont besoin au minimum d’un point pour soulever leur 10e sacre en championnat. En cas de titre, le club de la capitale ne compte pas célébrer dès ce samedi soir et attendra le 21 mai et la réception du FC Metz pour la dernière journée du championnat. Reste à savoir quel sera l’accueil du public et du Collectif Ultras Paris (CUP) après ce 10e titre glané. « Á priori, le virage Auteuil, qui regroupe les ultras du club, n’aurait pas l’intention de dévier de sa ligne de défiance vis-à-vis de la direction ni des joueurs, et il est peu probable qu’il envoie un message différent selon les circonstances », et ce malgré l’appel au soutien de Mauricio Pochettino en conférence de presse. Mais certains supporters pourraient saluer ce trophée car un 10e titre remporté dans l’histoire d’un club n’est pas anecdotique, sans pour autant que les ultras et le virage soient en ébullition pendant la rencontre. Pourtant, en interne, certains rappellent que le 9e titre, remporté en 2020, « avait déjà été célébré dans la morosité d’un confinement, en mai 2020 (…) Deux ans plus tard, alors qu’entre-temps le club de la capitale a laissé Lille graver son nom au palmarès, la question du titre apparaît comme superfétatoire dans une large partie de l’environnement. »

Vendredi soir, le Collectif Ultras Paris a lancé un appel via un communiqué. Le groupe d’ultras invite les supporters du club parisien à venir fêter en dehors du Parc des Princes à la 75e minute – et devant le Virage Auteuil – le 10e titre national, en cas de score favorable. « Nous sortirons alors de la tribune pour nous rassembler devant le virage Auteuil pour fêter la fin d’une saison au cours de laquelle seuls les supporters ont été à la hauteur », précise le CUP. L’Equipe évoque aussi les relations conflictuelles entre les clubs et certains groupes de supporters et rappelle que celles entre les dirigeants parisiens et les Ultras du PSG sont tendues depuis l’élimination en Ligue des champions. « Le PSG a pris acte de leur silence jusqu’à la fin de la saison, même quand le titre sera fêté. Mais le contact n’est pas rompu. Le Collectif Ultras Paris a d’ailleurs été autorisé à faire son assemblée générale au Parc des Princes, mercredi 13 avril. »

Le quotidien sportif revient sur le possible onze de départ de Mauricio Pochettino face au RC Lens. Le coach argentin a pu compter sur les retours de Presnel Kimpembe, Marco Verratti et Leo Messi à l’entraînement ce samedi. Le Français et l’Argentin sont même pressentis pour débuter la rencontre, tandis qu’un « doute subsistait encore pour l’Italien, toujours un peu gêné par un genou. » De leur côté, Neymar Jr sera de nouveau apte, après un match de suspension contre l’Angers SCO, et Ander Herrera fera son retour après plusieurs semaines d’absence. Concernant, Abdou Diallo, Leandro Paredes, Julian Draxler et Mauro Icardi, ils sont forfaits pour ce match face aux Sang et Or. Et comme face à l’Angers SCO mercredi, Mauricio Pochettino pourrait composer son équipe dans un schéma à trois défenseurs avec Kimpembe, Marquinhos et Ramos. « Auteur d’un bon match à Angers couronné d’un but, l’Espagnol aimerait enchaîner. Compte tenu de son passif médical cette saison, on hésiterait en interne. Si le principe de précaution venait à être privilégié, Kehrer serait le troisième homme. »

XI probable du PSG (L’Equipe) : Navas – Marquinhos, Ramos, Kimpembe – Hakimi, Danilo, Gueye, Mendes – Messi, Mbappé, Neymar

De son côté, Le Parisien met en avant la présence de la mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, au Qatar, afin « de discuter de la prolongation de son fils », qui arrive en fin de contrat et dont l’avenir est l’un des enjeux majeurs des dirigeants des Rouge & Bleu. Même si aucun contrat ne sera signé ce week-end à Doha, « les pourparlers arrivent à un tournant. » La mère du joueur, qui gère les intérêts économiques et sportifs et plus particulièrement les questions contractuelles, entretient une excellente relation avec le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi. Les discussions ont notamment porté sur les droits à l’image du joueur, une donnée importante dans la signature du prochain contrat du champion du Monde 2018. « Le joueur et son entourage souhaitant les maîtriser à 100%, comme c’est le cas pour Leo Messi par exemple. » Des échanges sur le même sujet avec le Real Madrid sont attendus la semaine prochaine.

Actuellement, les propriétaires du PSG proposent un contrat courte durée de deux saisons, plus une année en option, avec un salaire annuel de 50M€ et une prime de fidélité de 100M€ à toucher sur l’intégralité de son nouveau bail. De plus, Kylian Mbappé possède un rêve encore plus grand que celui de rejoindre le Real Madrid : remporter la première Ligue des champions du PSG. Mais pour cela, les Rouge & Bleu doivent se donner les moyens et ne pas empiler les stars. Ainsi, la famille Mbappé souhaiterait avoir des garanties sur le projet sportif « en installant les bonnes personnes aux bonnes places, dans l’équipe comme autour. » De son côté, Kylian Mbappé attendra sans doute la fin de saison pour trancher définitivement sur son avenir.

Le quotidien francilien donne également des informations sur un possible nouvel entraîneur pour la saison prochaine. En effet, l’actuel coach de Tottenham, Antonio Conte, se verrait bien entraîner le PSG. « Il en rêve même, et s’en est ouvert aux salariés du camp des Loges qu’il connaît déjà, affichant une forme de confiance quant à la faisabilité de ce transfert. » Toujours selon Le Parisien, le coach italien de 52 ans a fait savoir à des émissaires du Qatar qu’il était intéressé par ce poste, afin de remplacer un Mauricio Pochettino sur le départ en fin de saison. En privé, il affirme qu’il aurait beaucoup de mal à travailler avec l’actuel directeur sportif parisien, Leonardo. Mais, « tout le périmètre sportif est en ce moment redessiné par les décideurs dans l’Émirat. » Cependant, Antonio Conte n’est pas le premier choix des dirigeants parisiens, qui souhaitent toujours attirer Zinédine Zidane. La réponse de ce dernier se fait attendre car il désire toujours être le successeur de Didier Deschamps en Equipe de France. Ainsi, la piste Conte n’est pas à écarter. Le coach italien a déjà entraîné dans des grands clubs (Juventus Turin, Chelsea, Inter Milan) et sait notamment gérer un effectif de stars. De plus, son management et sa poigne de fer peuvent être des qualités qui plaisent aux actionnaires parisiens, même si l’ancien sélectionneur de l’Italie a tendance à réaliser des courtes expériences en club. Concernant son contrat avec Tottenham, il pourrait s’en libérer grâce aux excellentes relations entre Daniel Levy, le président du club londonien, et Nasser al-Khelaïfi, son homologue parisien.

Le Parisien revient également sur le match du PSG face au RC Lens ce samedi soir et rappelle qu’un seul point suffit pour valider officiellement le titre de champion de France. Et une victoire face aux Lensois, en forme lors des derniers matches, aurait « un peu plus de tenue pour le PSG qui n’a pas toujours brillé face à ses principaux rivaux domestiques. » Malgré un bilan de 18 victoires et 1 nul au Parc des Princes, le club de la capitale n’a pas brillé lors des grosses rencontres à l’image des victoires compliquées face à l’OL (2-1), l’OM (2-1), Rennes (1-0) et Lille (2-1). Pour ce match, Mauricio Pochettino pourra récupérer Presnel Kimpembe, Marco Verratti, Leo Messi et Neymar Jr, tous absents lors du match à Angers. Ainsi, le coach argentin pourra aligner son trio offensif et poursuivre avec sa défense à trois avec une possible première association Marquinhos-Ramos-Kimpembe. Concernant l’ambiance dans les tribunes, la grève d’encouragements de la part des Ultras risque de perdurer.

XI probable du PSG (Le Parisien) : Navas – Marquinhos, Ramos, Kimpembe – Hakimi, Danilo, Verratti, Mendes – Messi, Mbappé, Neymar

Enfin, La Voix du Nord évoque cette affiche entre le PSG et le RC Lens et rappelle que les Sang & Or voudront poser des problèmes au leader parisien, avec pour objectif de terminer à une place européenne en fin de saison. Même si le club artésien avait posé de grosses difficultés au PSG lors du match aller (1-1), le contexte de ce match au Parc des Princes sera différent avec un titre de champion de France à valider pour les Rouge & Bleu. « Les Lensois arrivent en tout cas à Paris avec beaucoup de confiance et surtout trois victoires d’affilée (…) un succès représenterait, évidemment, un exploit majuscule », rapporte le quotidien régional.