Revue de presse PSG : l’équipe type de L1 de 2024…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 29 décembre 2024. Sept joueurs du PSG dans l’équipe type de la Ligue 1 en 2024…

Dans son édition du jour, L’Equipe dévoile le onze de l’année 2024 de la Ligue 1. Vainqueur du championnat la saison dernière et large leader lors de cet exercice 2024-2025, le PSG est le club le plus représenté avec sept joueurs. Déjà présents dans l’équipe type de l’année 2023, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé ont leur place dans celle de 2024. Tout comme Marquinhos, qui revient dans ce onze, lui qui était absent l’année dernière. Nuno Mendes retrouve lui aussi sa place dans le couloir gauche, Vitinha prend la place de son coéquipier au PSG, Warren Zaïre-Emery alors que Bradley Barcola prend la place dans le couloir gauche de cet équipe. Enfin, même s’il a rejoint le Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé figure bien dans cette équipe type. « Il y a donc sept Parisiens dans le onze. C’est encore mieux qu’en 2022 (6) et 2023 (5). Et ce n’est pas illogique, considérant que le PSG a réussi le carton plein sur le plan national avec la Ligue 1, la Coupe et le Trophée des champions. » Les quatre autres places sont occupées par Lucas Chevalier (Lille), Wilfried Singo (Monaco), Pierre Lees-Melou (Brest) et Jonathan David (Lille).

Le XI de l’année 2024 en Ligue 1 selon L’Equipe : Chevalier (Lille) – Hakimi (PSG), Singo (Monaco), Mendes (PSG) – Dembélé (PSG), Vitinha (PSG), Lees-Melou (Brest), Barcola (PSG) – Mbappé (PSG / Real Madrid), David (Lille)

Achraf Hakimi : C’est seulement, serait-on tenté de dire, sa deuxième apparition, barré par Jonathan Clauss en 2021 et 2022, mais le Marocain surclasse désormais la concurrence à son poste.

: C’est seulement, serait-on tenté de dire, sa deuxième apparition, barré par en 2021 et 2022, mais le Marocain surclasse désormais la concurrence à son poste. Marquinhos : Huitième apparition pour le capitaine du PSG , qui a rejoint, au printemps, Marco Verratti au classement des joueurs qui ont remporté le plus de fois le Championnat de France (9). S’il a manqué quelques matches en début d’année, il demeure le meilleur défenseur de la meilleure équipe de France .

: Huitième apparition pour le capitaine du , qui a rejoint, au printemps, au classement des joueurs qui ont remporté le plus de fois le Championnat de (9). S’il a manqué quelques matches en début d’année, il demeure le meilleur défenseur de la meilleure équipe de . Nuno Mendes : Quelques apparitions au printemps après une longue blessure aux ischios, une utilisation raisonnée à l’automne en Championnat. Pourtant, le Portugais a donné l’impression de dominer son sujet comme personne en Ligue 1 , à gauche. Même bridé par Luis Enrique , son potentiel offensif en fait un joueur à part.

: Quelques apparitions au printemps après une longue blessure aux ischios, une utilisation raisonnée à l’automne en Championnat. Pourtant, le Portugais a donné l’impression de dominer son sujet comme personne en , à gauche. Même bridé par , son potentiel offensif en fait un joueur à part. Vitinha : Il remplace, poste pour poste, son coéquipier Warren Zaïre-Emery , récompensé l’année dernière. Parce qu’il a été, cette année, l’un des joueurs les plus réguliers dans l’équipe de Luis Enrique.

: Il remplace, poste pour poste, son coéquipier , récompensé l’année dernière. Parce qu’il a été, cette année, l’un des joueurs les plus réguliers dans l’équipe de Ousmane Dembélé : Membre de l’équipe type, déjà, en 2016, alors qu’il avait quitté la Ligue 1 pour le Borussia Dortmund à l’été, puis l’année dernière moins d’un semestre après son retour, le voilà récompensé pour une année pleine, cette fois. Il n’a jamais autant marqué qu’en cette première moitié de saison.

: Membre de l’équipe type, déjà, en 2016, alors qu’il avait quitté la pour le à l’été, puis l’année dernière moins d’un semestre après son retour, le voilà récompensé pour une année pleine, cette fois. Il n’a jamais autant marqué qu’en cette première moitié de saison. Bradley Barcola : Il a connu, en fin d’année, une légère baisse de régime après une fin d’été tonitruante, dans la lignée d’un printemps qui l’avait vu s’installer dans le onze de départ du PSG régulièrement. À 22 ans, il est, déjà, une figure du Championnat.

: Il a connu, en fin d’année, une légère baisse de régime après une fin d’été tonitruante, dans la lignée d’un printemps qui l’avait vu s’installer dans le onze de départ du régulièrement. À 22 ans, il est, déjà, une figure du Championnat. Kylian Mbappé : Son année 2024 en Ligue 1 : 13 matches, 9 buts, 5 passes décisives. Palmarès 2024 Ligue 1, Coupe de France, Trophée des champions. Comme Marquinhos, il apparaît dans ce onze pour la huitième fois. Sans interruption pour le capitaine des Bleus, malgré son départ à Madrid au début de l’été. Dans ses valises, six titres de meilleur buteur de Ligue 1, un record. `

Une fois n’est pas coutume, Le Parisien n’évoque pas l’actualité du PSG dans son édition du jour.