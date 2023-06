Revue de Presse PSG : les dossiers du mercato, Bernardo Silva, Sergio Rico…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 10 juin 2023. Les dossiers chauds du mercato parisien, Bernardo Silva priorité des Rouge & Bleu pour remplacer Messi, Sergio Rico replongé dans le coma…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque les dossiers chauds du PSG pour le mercato d’été 2023. En ce jour d’ouverture de la période des transferts, le club parisien est présent sur de nombreux dossiers. Trois joueurs ont déjà signé leur contrat avec les Rouge & Bleu : Milan Skriniar, Manuel Ugarte et Marco Asensio. Le Slovaque et l’Espagnol arrivent libre de tout contrat. Concernant l’Uruguayen de 22 ans, le PSG a déboursé la somme de 60M€, soit le montant de sa clause libératoire au Sporting CP. Un transfert qui figurera dans les comptes du club qu’à partir de la saison prochaine. « Luis Campos ne veut pas revivre le même scénario que l’an passé avec des arrivées tardives (Soler, Ruiz). Il a pu anticiper, cette fois-ci, en accélérant le recrutement d’éléments qui ne partiront pas tous titulaires », précise LP. Même si la manne financière du PSG n’est pas connue pour ce mercato estival, il est déjà acquis que le champion de France aura une enveloppe conséquente pour constituer son équipe. D’autres opportunités de marché comme Marcus Thuram pourraient être saisies. En fin de contrat au Borussia Mönchengladbach, l’international français de 25 ans répond à plusieurs critères : « efficace, polyvalent et proche de Kylian Mbappé, avec lequel il a déjà prouvé sa complémentarité. » De plus, il se verrait bien rejoindre la capitale française. « Il s’inscrit dans une volonté de franciser un peu plus le vestiaire. » En revanche, aucune discussion n’a été enclenchée pour son petit frère, Khephren Thuram (OGC Nice). Concernant, Ilkay Gündogan, la piste est étudiée mais jugée trop compliquée.

Mais le PSG compte bien réaliser des gros coups sur ce marché estival. « En interne, on explique vouloir garder des liquidités pour réaliser un ou deux gros coups sur le plan des renforts, notamment dans le secteur offensif où les priorités sont connues. » Bernardo Silva, pour remplacer Lionel Messi, et Victor Osimhen. Deux joueurs qui sont respectivement sous contrat jusqu’en 2025 avec Manchester City et le Napoli. Pour l’attaquant nigérian, son président, Aurelio De Laurentiis, le valorise à 130M€. Pour Bernardo Silva, « Luis Campos devra se montrer inventif pour convaincre les Cityzens. Certains joueurs peuvent-ils servir de monnaie d’échange ? Ce n’est pas totalement exclu. On sait déjà que les éléments de retour de prêt, comme Draxler, Diallo ou Paredes, vont tous devoir trouver une nouvelle porte de sortie. » Concernant Marco Verratti, il aimerait rester mais la direction parisienne pourrait également envisager son départ, tout comme Neymar Jr. Le Brésilien n’est plus fermé à un départ mais pas n’importe où. Pour Renato Sanches, Carlos Soler et Hugo Ekitike, l’aventure pourrait prendre fin après seulement une saison au PSG. Luis Campos veut recruter des joueurs d’équipe qui apporteraient de l’énergie au groupe, ce qui a manqué ces derniers mois. Ainsi, la piste menant à Lucas Hernandez est explorée mais un accord devra être trouvé avec le Bayern Munich.

Mais le dossier qui accapare l’attention des dirigeants parisiens est celui du futur entraîneur. Pour succéder à Christophe Galtier, les négociations tournent actuellement autour de Julian Nagelsmann. « Des échanges plus poussés ont eu lieu mardi lors d’un rendez-vous organisé dans un grand hôtel parisien entre le conseiller football et un représentant de l’entraîneur de 35 ans. Cela s’est poursuivi par téléphone. » Il a notamment été question du vestiaire, de la constitution de l’effectif, de la philosophie de jeu de l’Allemand et de son éventuel staff. Mais d’autres techniciens figurent sur la short-list comme Luis Enrique et Xabi Alonso. « Une fois l’homme idoine choisi, il faudra que tout le monde compose ensemble. » Enfin, l’autre dossier qui pourrait avoir son importance est le capitanat au PSG. Actuellement, Marquinhos occupe ce rôle, mais le choix devrait revenir au futur coach. Enfin, l’avenir de Kylian Mbappé aura également son importance. Sous contrat jusqu’en 2024, le Français ne s’est pas prononcé en faveur d’une prolongation pour le moment. « Un départ de la star, élément central du projet, est totalement écarté pour cet été », conclut LP.

Le quotidien francilien se concentre sur le dossier Bernardo Silva. Et les dirigeants du PSG auront les yeux rivés sur l’international portugais ce samedi soir lors de la finale de la Ligue des champions entre Manchester City et l’Inter Milan. Après le départ libre de Lionel Messi à l’Inter Miami, les Rouge & Bleu ont fait de l’ancien Monégasque leur priorité. « Luis Campos est surtout convaincu que Silva est l’un des profils qu’il manque pour équilibrer l’effectif du PSG. Polyvalent, capable de se balader à tous les postes de l’entrejeu, d’enfiler le costume de relayeur, de créateur ou de neuf et demi, il a surtout les qualités pour faire du côté droit son jardin. » Avec sa façon de percuter et de rentrer sur son pied gauche, il pourrait notamment prendre la succession d’Angel Di Maria. Mais, le Portugais de 28 ans est encore sous contrat jusqu’en 2025 avec les Cityzens et est également convoité par le FC Barcelone. De plus, le club parisien devra négocier avec la formation anglaise. « Les relations, on ne peut plus fraîches entre le Qatar et les propriétaires de Manchester City venant d’Abou Dhabi ne faciliteront pas d’éventuelles négociations. »

De son côté, L’Equipe revient sur la mauvaise nouvelle autour de Sergio Rico. Alors que les dernières nouvelles étaient plutôt positives concernant le gardien du PSG avec la mise en arrêt sous sédation, le portier de 29 ans a été replongé dans le coma. Dans un communiqué, l’hôpital de Séville a indiqué que « Sergio Rico est à nouveau sous sédation et reste dans un état grave. » Pour rappel, l’Espagnol avait été victime d’un accident de cheval le 28 mai dernier et est gravement touché à la tête.