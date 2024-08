Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 14 août 2024. Moins de stars et un collectif plus jeune : le nouveau projet du PSG pour la saison 2024-2025, Warren Zaïre-Emery nouvelle figure du projet parisien, la saison de la confirmation pour WZE…

Dans son édition du jour, L’Equipe se penche sur la saison 2024-2025 du PSG en Ligue 1. Et les Rouge & Bleu vont démarrer un nouvel exercice sans superstar planétaire dans leur effectif, une première depuis 2016-2017 (départ de Zlatan Ibrahimovic). Le départ de Kylian Mbappé s’ajoute à ceux de Neymar Jr et Lionel Messi un an plus tôt. « Ce qui peut paraître comme une grande perte amène à l’une des curiosités majeures de la saison. Intuitivement, on serait tenté de penser que le PSG va rentrer dans le rang. Qu’il apparaîtra moins redoutable, plus chahuté par la concurrence. » Mais cela reste à démontrer et cet exercice 2024-2025 permettra d’en avoir le coeur net. Malgré cela, l’écart entre le PSG et ses poursuivants restent toujours aussi grand. De plus, Luis Enrique « a jeté les bases d’un projet de jeu qu’il estime inabouti et qu’il entend continuer à bâtir. » En cours de saison dernière, il avait déjà préparé la suite en mettant régulièrement Kylian Mbappé sur le banc. « Lui n’est pas venu au PSG pour diriger des stars mais pour bâtir une équipe à l’image des obsessions et des ambitions qui le caractérisent », explique L’E.

Cela se traduit par un nouveau projet avec moins de bling-bling et un collectif jeune plus important. Désormais, les dirigeants parisiens veulent se donner du temps pour mettre en place une identité de jeu et s’appuyer sur le centre de formation, « ne plus être le club de la démesure mais de la cohérence. » Même sans star internationale, le PSG est toujours bien armé pour rester le favori à sa succession en Ligue 1. Mais, il faudra rester attentif à la fin du mercato avec le possible recrutement d’un avant-centre ou d’un créateur de dimension internationale, car un doute demeure sur la puissance de sa force de frappe en l’état actuel en attaque. « À défaut, ce PSG misera sur l’enthousiasme de ses jeunes ouailles, de Warren Zaïre-Emery en passant par João Neves, Gabriel Moscardo ou Willian Pacho. Un défi excitant pour eux comme pour la concurrence », conclut L’E.

Le quotidien sportif évoque plus en détails le rôle de Warren Zaïre-Emery. Avec le départ de Kylian Mbappé, le Titi de 18 ans a été érigé en porte-drapeau du club. Et cette saison 2024-2025 devra être celle de la confirmation. Après être devenu un titulaire indiscutable au PSG et avoir connu ses premières sélections en Equipe de France A, le milieu de terrain va disputer sa deuxième saison pleine en professionnel. L’image du joueur correspond parfaitement au nouveau projet établi par le club : moins bling-bling et davantage axé sur des jeunes à fort potentiel. Après une première partie de saison 2023-2024 de grande qualité, Warren Zaïre-Emery a marqué le coup physiquement lors de la seconde partie de l’exercice pour un total de 43 matches disputés toutes compétitions confondues. S’il semble partir comme un titulaire pour cette nouvelle saison, la concurrence sera rude dans l’entrejeu avec le recrutement de João Neves et la montée en puissance de Fabian Ruiz. « Adepte du turn-over, Luis Enrique ne compte pas changer de méthode de management. Ce sera à Zaïre-Emery de confirmer son nouveau statut afin de conserver la totale confiance du staff », conclut L’Equipe.

De son côté, Le Parisien fait également un focus sur Warren Zaïre-Emery. Après avoir repris en début de semaine dernière, « WZE » a su se montrer solide et avec une excellente condition physique lors de ses minutes disputées pendant les matches de préparation. Présent à l’Euro sans avoir disputé la moindre minute, l’international français a pris le temps de couper avant de rentrer à Paris plusieurs jours avant la date de reprise afin de se remettre en forme avec l’aide d’un préparateur physique. « Le milieu de terrain de 18 ans se sait attendu et compte bien confirmer l’envergure qu’il a pu prendre au cours du dernier exercice en devenant à la fois titulaire au PSG et international A sous les ordres de Didier Deschamps. » Après une deuxième partie de saison compliquée physiquement, l’important était de recharger les batteries. Pour sa première saison pleine chez les Rouge & Bleu, Warren Zaïre-Emery n’a pas été ménagé. Revenu plus tôt que prévu de sa grosse entorse de la cheville fin 2023, le Titi avait grandement participé à la qualification en huitièmes de finale de Ligue des champions avec son but égalisateur face au Borussia Dortmund (1-1). « Un retour certes décisif mais qui s’est peut-être fait dans la précipitation et qu’il a sans doute payé les mois suivants. Quoi qu’il en soit, Luis Enrique compte encore s’appuyer sur son jeune prodige dont il loue le professionnalisme et l’excellent état d’esprit », rapporte LP.

L’arrivée de João Neves ne devrait pas lui faire de l’ombre dans l’entrejeu. Au contraire, le PSG a identifié des complémentarités entre les différents profils. Le style de jeu de « WZE » reste important aux yeux du technicien espagnol et le board parisien a fait de gros efforts pour prolonger son joueur jusqu’en 2029 « Dans l’entourage du PSG – sans que ça ne crée de quelconques tensions avec la Fédération – on a d’ailleurs été un peu surpris qu’il ne joue pas à l’Euro avec l’Equipe de France (…) les dirigeants auraient imaginé que Deschamps l’utilise un peu plus sur la compétition. » De son côté, Warren Zaïre-Emery avait conscience de la forte concurrence et espère avoir emmagasiné l’expérience nécessaire pour s’imposer dans les mois à venir, conclut le quotidien francilien.