Revue de Presse PSG : les Titis au Qatar, Antero Henrique…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 3 juillet 2023. Le Qatar arrive à séduire les Titis, le rôle d’Antero Henrique dans cette stratégie…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque le départ de quelques Titis au Qatar. Récemment trois joueurs formés au club ont décidé de lancer leur carrière dans le pays du Golfe : Sekou Yansané (Al-Ahli) et Kaïs Najeh (Al-Rayyan) il y a moins d’un an, et Younès El Hannach il y a quelques jours. Le désormais ex-capitaine des U19 du PSG n’aura jamais disputé le moindre match officiel avec l’équipe professionnelle et s’est engagé avec le club d’Al Shamal pour les cinq prochaines saisons. Devenu directeur sportif de la Qatar Stars League, l’ancien dirigeant du PSG, Antero Henrique, avait ciblé le défenseur comme l’un des talents à recruter pour le championnat local. « Durant ces derniers mois, c’est son adjoint Urgel Martins qui a mené les discussions avec l’entourage du jeune parisien, d’abord réticent à l’idée de poursuive sa carrière dans un championnat exotique », rapporte LP. Mais au fil des semaines, Younès El Hannach a revu sa position et a tranché positivement lors d’une visite organisée à Doha avec sa famille.

Malgré le recrutement massif de l’Arabie saoudite sur le marché des transferts, le Qatar n’a pas perdu espoir de rendre son championnat plus attractif et penche plutôt sur le recrutement des jeunes espoirs, notamment en France. « Ces dernières semaines, tous les clubs locaux se sont vu attribuer soit un stade, soit un centre d’entraînement utilisé pendant le dernier Mondial. Un atout pour séduire les jeunes. » Depuis quelques temps, la règlementation des équipes a changé et permet d’accueillir sept joueurs étrangers dans leur effectif, dont deux de moins de 21 ans. Et la passerelle entre Paris et le Qatar est réalisée par Antero Henrique. « C’est lui qui est à la manoeuvre, lui qui a poussé pour le retour de Luca Cattani (directeur du centre de formation) au PSG. Il est évident qu’il a un rôle par sa proximité avec QSI, mais il ne vise pas n’importe quel joueur non plus. Derrière, il y a toujours cette idée de se projeter plus loin (…) Il faut être patient on n’oublie pas non plus l’équipe nationale. On a l’ambition de trouver des joueurs qui pourraient être sélectionnables un jour », explique une source locale.

