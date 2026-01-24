Revue de Presse PSG : Ligue 1, AJ Auxerre…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 24 janvier 2026. La victoire dans la douleur face à l’AJ Auxerre (0-1), les Parisiens retrouvent provisoirement la tête du championnat…

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la victoire du PSG sur la pelouse de l’AJ Auxerre (0-1) en ouverture de la 19e journée de Ligue 1. Grâce à un but de Bradley Barcola dans les dix dernières minutes du match, le club de la capitale a réussi à obtenir trois points importants pour récupérer provisoirement la place de leader et mettre la pression sur le RC Lens, qui affronte l’OM ce samedi. Mais les Parisiens ont dû batailler pour revenir de ce déplacement en Bourgogne avec la victoire. Après le match, Luis Enrique a reconnu que son équipe souffrait actuellement d’un manque de confiance : « On s’est créé beaucoup d’occasions, mais il manque un peu de confiance et de précision pour les terminer (…) Quand tu fais les choses mieux que l’adversaire, mais que tu n’es pas capable de gagner, tu n’as pas de confiance pour affronter ce type de situations. » Face à l’AJA, le PSG ressemblait à celui de la saison passée à l’Abbé-Deschamps où Donovan Léon avait livré une prestation XXL (0-0). Mais cette fois-ci, le portier d’Auxerre a été moins sollicité qu’à l’automne 2024 et il a fallu attendre l’entrée d’Ousmane Dembélé en seconde période pour voir Paris concrétiser sa domination.

Avant la réception de Newcastle en Ligue des champions, Luis Enrique avait décidé d’aligner une équipe remaniée avec de nombreux seconds couteaux titulaires. « Au delà du casting, on a retrouvé les mêmes difficultés que lors des dernières sorties, empirées par un manque de mouvement et d’intensité qui a laissé l’AJA y croire jusqu’au bout. Face à ce type de bloc bas, ce PSG de janvier 2026 ne parvient pas à trouver la clé avec la fluidité et l’évidence de ses grandes heures », constate L’E. « C’est plus la confiance et ça ne s’achète pas. Ça vient quand tu vois que tu es capable de finir les actions. Quand je vois les entraînements, on a la qualité pour le faire. Mais les joueurs ne sont pas des machines. Il y a des moments dans la saison où tu as cette imprécision », a déclaré Luis Enrique après la rencontre.

De son côté, Le Parisien revient aussi sur cette victoire difficile du PSG face à l’AJ Auxerre. « Certains matchs comptent plus que d’autres dans un championnat et si les hommes de Luis Enrique n’ont vraiment pas rendu leur copie la plus brillante de la saison et n’ont pas corrigé tous leurs problèmes, ce succès a le mérite de remettre un peu d’ordre dans la maison parisienne. » Comme face au Sporting CP plus tôt dans la semaine, le PSG a péché dans la finition, ce qui redevient une mauvaise habitude depuis quelques temps. Pourtant, Luis Enrique avait décidé d’aligner quatre joueurs offensifs au coup d’envoi (Ibrahim Mbaye, Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia et Gonçalo Ramos). « Aussi paradoxal que cela puisse paraître, c’est Bradley Barcola, symbole de ce déchet technique et du manque de réalisme de son équipe, qui a offert les trois points de la victoire en remportant, enfin, un duel avec le gardien auxerrois (80e). » Jusque-là, l’ancien Lyonnais réalisait une nouvelle fois un match frustrant dans la finition (2e, 50e, 63e). Mais il n’a pas été le seul à se manquer le dernier geste, à l’image du gros raté de Désiré Doué (75e), qui confirme sa mauvaise passe du moment. « Les matchs se suivent ces dernières semaines et ils se ressemblent grandement, avec un PSG dominateur, mais qui peine à déployer son jeu insaisissable et à se montrer créatif. À défaut de briller, les champions d’Europe demeurent une équipe qui ne chute jamais deux fois de suite et qui a su faire le job pour maintenir son rang en Ligue 1″, conclut LP.