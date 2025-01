Revue de Presse PSG : Ligue 1, ASSE, Dembélé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 13 janvier 2025. Le victoire du PSG face à l’AS Saint-Etienne (2-1), les Parisiens reprennent leur distance au classement, Ousmane Dembélé confirme sa forme du moment…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la victoire du PSG face à l’AS Saint-Etienne, en clôture de la 17e journée de Ligue 1. Un succès qui permet aux Parisiens de reprendre sept points d’avance en tête de la Ligue 1. Une nouvelle fois, les joueurs de Luis Enrique ont fait preuve d’inefficacité face au but adversaire et aurait dû l’emporter plus largement. Si Ousmane Dembélé est parvenu à inscrire un doublé, cela n’a pas résolu tous les problèmes offensifs de sa formation. « Même si l’histoire et les statistiques ont montré qu’il ne fallait pas compter sur les qualités de buteur de Dembélé sur la durée, le PSG n’a pas le choix, surtout quand Gonçalo Ramos rame à ce point et manque ses deux seules occasions (10e, 45e+2), et surtout quand le milieu porte aussi rarement le danger devant le but. Luis Enrique, pourtant, avait bâti son trio le plus offensif de la saison, avec Fabian Ruiz en sentinelle, Lee Kang-In et Senny Mayulu en relayeurs. » Mais, Bradley Barcola continue d’afficher sa longue disette sans but et aurait pu tuer le match avant la pause si sa réalisation n’avait pas été annulée par le VAR. Cela a plutôt laissé en vie l’ASSE, qui est venue avec des intentions généreuses, chose rare pour les formations se déplaçant au Parc des Princes.

Cependant, le manque de talents dans les deux surfaces a fini par punir les Verts. De son côté, le numéro 29 parisien va mieux dans le jeu et s’approche sans doute de jours meilleurs avec le PSG. L’AS Saint-Etienne est revenue dans la partie grâce à un coup-franc de Zuriko Davitashvili et empêche les Rouge & Bleu de réaliser un clean-sheet (seulement 3 clean-sheets lors des 11 derniers matches). Mais l’entrée en jeu de Willian Pacho et la vitesse des deux latéraux parisiens ont permis au PSG de bien gérer la profondeur par la suite, sans vraiment avoir eu peur. « Le PSG en est au même point, mais au sommet de la Ligue 1, toujours, à mi-Championnat, en attendant que les jours prochains ne lui amènent un troisième ailier gauche, Khvicha Kvaratskhelia. Puisque le Georgien de Naples n’est pas, lui non plus, un buteur régulier, il est fait pour le PSG. »

Le quotidien sportif fait un focus sur la performance d’Ousmane Dembélé. Avec un doublé hier soir, le numéro 10 du PSG a confirmé qu’il avait franchi un cap dans l’efficacité. Il reste sur 6 buts inscrits sur ses 5 derniers matches. L’international français n’est pas non plus devenu un attaquant clinique face au but comme le montrent ses deux occasions manquées en fin de match, mais il a changé. « Son doublé hier soir face à Saint-Etienne – ses 10e et 11e buts cette saison – traduit cette mue progressive. Et répond à une volonté claire du joueur, qui trouve son origine en juillet. Quand l’été dernier, quelques semaines après le départ de Kylian Mbappé, il lui était demandé, en privé, quel rôle il entendait désormais jouer, Dembélé ne s’en cachait pas : cette fois, il souhaitait porter Paris. Et endosser le rôle d’attaquant numéro 1 en marquant. » Et sur cette phase aller, le champion du Monde 2018 a rempli son contrat en donnant l’impression d’être obnubilé par l’efficacité.

En première période face à l’ASSE, on a vu le meilleur du Français qui prouve qu’il fait partie des joueurs les plus déstabilisants du monde. Il devra désormais reproduire cela sur 90 minutes. « Être plus égoïste, oui, mais pas au détriment du jeu : en seconde période, Dembélé a présenté un visage trop personnel et donc inefficient. L’équilibre est difficile à trouver. » Les autres enjeux pour lui seront de battre son record personnel de buts en club sur une saison (14 réalisations en 2018-2019) et surtout d’hisser son niveau en Ligue des champions. « Contre Manchester City (22 janvier) et Stuttgart (29), Dembélé devra être celui qui guide. Jusqu’à mai, et même si l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia se confirme, l’attaquant parisien aura le destin de Paris dans ses pieds. Comme il en rêvait l’été dernier… », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien revient aussi sur la victoire du PSG face à l’AS Saint-Etienne (2-1). Après un début de match difficile en raison des nombreux changement effectués par Luis Enrique dans son onze de départ, le club de la capitale a rapidement cassé la dynamique des Verts. « Ces modifications, permutations, premières, nouveautés ont considérablement déstabilisé un PSG qui s’articule autour d’une base même si les principes de jeu ne bougent jamais. » Grâce à un Ousmane Dembélé de gala en première période, le leader du championnat s’est remis à l’endroit. Double buteur, l’international français a permis à son équipe de reprendre ses sept points d’avance en tête du championnat. « Les choix de départ de Luis Enrique indiquent qu’il va mixer trois équipes très différentes jusqu’au déplacement à Lens samedi prochain en passant par le match de Coupe de France à Clermont-Ferrand contre Espaly (N3) », explique LP.

Tout le monde, sauf Milan Skriniar et Randal Kolo Muani, devrait obtenir du temps de jeu. Même Presnel Kimpembe. « L’idée consiste à homogénéiser l’état de forme de la troupe avant de trancher pour aligner les meilleurs, ceux qu’il estime être ceux-là en tout cas, contre Manchester City le 22 janvier au Parc des Princes en Ligue des champions. » Reste à savoir si cela permettra à Bradley Barcola de retrouver sa meilleure forme. Ce dimanche, le numéro 29 des Rouge & Bleu a vu son but être refusé par le VAR et a forcé son jeu pour renouer avec les statistiques. « Il est muet depuis le 9 novembre, une éternité pour une ‘star’ du PSG régulièrement alignée. Il a multiplié les mauvaises touches, peu aidé par une technique qui le fuit comme sa confiance. »