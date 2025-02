Revue de Presse PSG : Ligue 1, Brest, Dembélé, mercato…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 2 février 2025. Le PSG envoie un message au Stade Brestois (2-5) avant la Ligue des champions, Ousmane Dembélé est inarrêtable avec un nouveau triplé, Marco Asensio file en prêt à Aston Villa, Cher Ndour vendu à la Fiorentina…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à Ousmane Dembélé. Auteur d’un triplé sur la pelouse de Stuttgart (1-4) en Ligue des champions mercredi dernier, le numéro 10 du PSG a encore frappé ce samedi au Stade Francis-Le-Blé. Face à son futur adversaire en play-off de C1, le Stade Brestois, l’international français a récidivé. Après avoir testé plusieurs offensifs à ce poste de faux-numéro 9, Luis Enrique a enfin trouvé sa perle rare avec l’ancien Barcelonais. Aucun n’a eu son rendement actuel et c’est la première fois dans l’histoire du club qu’un joueur marque trois fois dans deux rencontres d’affilée. Avec 14 réalisations en Ligue 1, « Dembouz » devient le meilleur buteur du championnat. Avant cela, son record était de 12 en L1 (2015-2016 avec le Stade Rennais). Au total, il a inscrit 19 buts toutes compétitions confondues, dont 11 en ce début d’année 2025, un record européen.

Le joueur de 27 ans apprivoise de plus en plus ce nouveau poste, à l’image de ses trois réalisations dans le Finistère où il est à chaque fois parfaitement placé pour conclure les actions. « Je jouais plus milieu droit collé à la ligne jusqu’à maintenant, c’était plus difficile de marquer des buts, je devais dribbler trois-quatre joueurs avant de pouvoir marquer. Là, en numéro 9, tu as un joueur ou plus qu’à pousser le ballon comme aujourd’hui », a expliqué le principal concerné après la rencontre. Après quelques semaines de turbulences au coeur de automne avec Luis Enrique, la relation entre le coach et le joueur est redevenue calme. Le technicien espagnol se montre satisfait de la période faste de son numéro 10 : « Il est en confiance, fait la différence face au but. Notre objectif est qu’Ousmane touche le plus de ballons possible. Il est la recrue qui aujourd’hui répond à nos besoins. »

Le quotidien sportif revient aussi la rencontre agréable proposée par le Stade Brestois et le PSG ce samedi soir dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. Un avant-goût de leur double confrontation à venir en barrages de Ligue des champions (11-19 février). Même si les Parisiens se sont montrés supérieurs, les Bretons n’ont jamais lâché dans ce premier affrontement. « Le PSG l’a largement emporté. Et s’il mérite son succès, Brest, à contrario, ne méritait pas de s’incliner aussi largement. » À 3-2, les Pirates ont eu quelques opportunités d’égaliser avant de voir Gonçalo Ramos inscrire un doublé en fin de rencontre en profitant des espaces. Un écart bien trop sévère aux yeux du coach du SB29, Eric Roy, même s’il reconnait le côté imprévisible de la formation de Luis Enrique : « On connaît la qualité du PSG, quand tu vois l’armada offensive, l’animation offensive, ceux qui démarrent, ceux qui terminent la rencontre. Il y a des qualités tellement incroyables dans cette équipe. On a été coupables sur au moins trois buts, avec des fautes grossières. Face à ce PSG, tu ne peux pas te permettre ce genre d’erreurs. Pour les deux autres confrontations, il faudra être bien meilleur à ce niveau-là et avoir un peu plus de réussite. » Lorsque les Parisiens ont su confisquer le ballon, les Bretons ont été en grande difficulté. Et face au pressing constant et coordonné des champions de France, les Brestois sont souvent apparus sans solution. « Tout le paradoxe du match d’hier est là : malgré ce large revers, ils peuvent se dire qu’il y a de l’espoir face à ce Paris qui encaisse toujours au moins un but (il en a encaissé 31 en 31 matches, toutes compétitions confondues depuis le début de saison) », conclut L’E.

Enfin, L’Equipe fait le point sur les derniers dossiers mercato du PSG. Et deux joueurs sont concernés par un départ. Prêté à Besiktas (Turquie) depuis le début de la saison, Cher Ndour va être définitivement cédé à la Fiorentina dans les heures à venir. Les deux formations ont trouvé un accord pour une vente supérieure à 10M€, avec un pourcentage sur une possible plus-value. Ce transfert va permettre aux dirigeants parisiens de prêter Marco Asensio. Peu utilisé depuis quelques mois, l’Espagnol va rejoindre Aston Villa sous la forme d’un prêt sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison. Alors que la presse italienne faisait état d’un intérêt prononcé de la Juventus Turin pour Gonçalo Ramos, le numéro 9 parisien ne quittera pas le PSG dans cette dernière ligne droite du mercato hivernal.

De son côté, Le Parisien évoque aussi la forme actuelle d’Ousmane Dembélé après son nouveau triplé sur la pelouse du Stade Brestois (2-5) ce samedi. Le numéro 10 du PSG vient de boucler une semaine exceptionnelle avec deux triplés de suite. « Longtemps moqué pour son manque d’adresse devant le but, le champion du monde 2018 est devenu une machine à marquer, prêt à abattre n’importe quel gardien qui oserait se mettre au travers de son chemin. » En 2025, il est le meilleur buteur des cinq grands championnats européens, devant Kylian Mbappé. À Brest, l’attaquant de 27 ans est devenu le premier joueur de l’histoire du PSG à enchaîner deux triplés d’affilée. Avec 14 réalisations en Ligue 1, il est devenu le meilleur buteur du championnat devant Mason Greenwood (Olympique de Marseille). L’international français n’a pas oublié de remercier ses partenaires après la rencontre face aux Bretons : « C’est bien, mais aujourd’hui il faut féliciter l’équipe et surtout les passeurs. Sur le premier but, je n’ai plus qu’à la pousser au fond et sur le troisième, la passe de Kang-in est exceptionnelle. »

Libéré de toutes les contraintes défensives, Ousmane Dembélé a retrouvé la fougue de ses débuts au Stade Rennais où il avait notamment inscrit 12 buts en Ligue 1 en 2015-2016. « Le gamin d’Évreux a forcément grandi, mûri aussi, jusqu’à devenir un véritable leader d’équipe pour ce PSG qui se réjouit de l’avoir au meilleur de sa forme. » Après avoir tenté plusieurs joueurs au poste de numéro 9 (Lee Kang-In, Marco Asensio, Gonçalo Ramos), Luis Enrique a enfin trouvé le joueur qui correspond à ses besoins. « Avec une moyenne de 0,73 but par match, le destructeur Dembélé fait des ravages. En Europe, il tient même le rythme des meilleurs qui, contrairement à lui, tirent le plus souvent les penalties. Sans cet exercice spécifique, Harry Kane, Kylian Mbappé ou encore Mohamed Salah n’ont pas plus marqué cette saison », rapporte LP.