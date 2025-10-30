Revue de Presse PSG : Ligue 1, FC Lorient, Désiré Doué…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 30 octobre 2025. Le triste match nul face au FC Lorient (1-1), une équipe parisienne sans imagination, la grosse blessure de Désiré Doué…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la mauvaise soirée passée par le PSG au Stade du Moustoir. Face au FC Lorient, pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, le club de la capitale n’a pas pu faire mieux qu’un match nul (1-1) mais a surtout perdu sur blessure Désiré Doué, sorti sur civière. Sans imagination en première période, les Rouge & Bleu ont rapidement ouvert le score au retour des vestiaires par Nuno Mendes (49e) mais se sont faire rejoindre dans la foulée sur une frappe d’Igor Silva (51e). Impitoyable en Ligue des champions, Paris est au ralenti en Ligue 1 avec un seul succès sur les quatre derniers matches et six points perdus face au LOSC (1-1), au RC Strasbourg (3-3) et sur la pelouse du FC Lorient (1-1). « Il reste que l’air est assez peu chargé en inquiétude : leader de L1 et de la Ligue des champions, le PSG est en place pour plus tard, et son parcours un peu plus cahoteux en Championnat de France tient à la fois à son absence de préparation, cet été, et à l’impossibilité imposée à Luis Enrique d’aligner son équipe type depuis. Le suspense se déplace, d’ailleurs, glissant vers le moment où l’on reverra, enfin, une équipe de départ proche de la grande conquérante du printemps », souligne Vincent Duluc.

Luis Enrique continue de gérer les temps de jeu et a notamment pu relancer Marquinhos et Ousmane Dembélé comme titulaires. Mais rien ne peut justifier cette première période très faible des Parisiens, peut-être la plus mauvaise sous l’ère Luis Enrique. Un constat partagé par le coach lui-même après le match. « On n’a rien créé, on n’a gagné aucun un-contre-un, et on a eu des problèmes avec leur bloc bas… On ne méritait pas la victoire. » Son milieu de terrain très jeune (Senny Mayulu, Quentin Ndjantou et Warren Zaïre-Emery) n’a pas eu d’influence dans cette rencontre tandis qu’Ousmane Dembélé perdait de nombreux ballons et Désiré Doué portait trop la balle avant sa sortie sur blessure. « La constante, dans la saison parisienne, est la place donnée à la Ligue 1. Elle ne semble pas encore avoir été envisagée, à quelque moment que ce soit, comme une priorité. Au mois d’août, elle était un moyen de préparation. Aujourd’hui, elle est surtout une manière de faire jouer les jeunes, et de relancer doucement les joueurs majeurs qui retrouvent le jeu, comme Dembélé. »

Le quotidien sportif évoque aussi la blessure de Désiré Doué. Victime d’une profonde déchirure de la cuisse droite, l’international français va manquer plusieurs semaines de compétition. Le numéro 14 du PSG a quitté le Stade du Moustoir en béquilles. Alors que son remplacement est acté depuis plusieurs minutes, l’international français se blesse juste avant sa sortie. « L’ancien Rennais s’autorise une dernière accélération puis un centre devant Joel Mvuka. Celui de trop. Sa cuisse semble bloquée. Et tout de suite, ses cris. Et cette main qui vient serrer sa cuisse droite. » Le joueur de 20 ans mesure rapidement la gravité de sa blessure. Il est évacué sur civière sous les applaudissements du public breton. Déjà freiné par une lésion au mollet en début de saison, Désiré Doué va manquer à minima plusieurs semaines de compétition. « Cette déchirure relancera la question de la gestion des joueurs parisiens sur cette saison post titre européen et Coupe du monde des clubs. Avec, forcément, une interrogation : fallait-il mercredi, alors qu’il revenait de blessure, aligner Doué pour la troisième fois d’entrée (pour un total de 185 minutes) en 13 jours ? » L’ancien Rennais s’était montré décisif depuis son retour à la compétition, le 17 octobre dernier, avec trois buts et deux passes décisives. Paris va désormais devoir composer sans le génie et la créativité de son attaquant lors des prochains matchs. « Ses deux premières blessures musculaires sérieuses lors de cette phase aller traduisent un déséquilibre : il a quelques mois pour en identifier les raisons. Et digérer ces blessures, jamais anodines. En 2026, à Paris, comme aux États-Unis, ses équipes auront besoin de lui… », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien revient aussi sur ce triste match nul du PSG sur la pelouse du FC Lorient (1-1). Dans d’autres circonstances, cette mauvaise soirée des champions de France au Moustoir aurait été le principal sujet de conversation, mais à l’issue de ce duel face aux Merlus, le résultat passe au second plan en raison de la grosse blessure de Désiré Doué. « Qu’importe, presque, que le champion d’Europe en titre ait pour la troisième fois en quatre matchs dû lâcher des points en route, que son bilan de six points pris sur les douze derniers mis en jeu ne colle pas avec le rythme de croisière que lui imposent son statut et son talent. Qu’importe aussi que Paris, au coup de sifflet final de ce rendez-vous sans éclat, se savait potentiellement en mesure de perdre son fauteuil de leader tant il a en réalité perdu beaucoup plus en voyant, à l’heure de jeu, Désiré Doué s’écrouler sur la pelouse le visage grimaçant de douleur. »

De retour à la compétition depuis deux semaines, le numéro 14 du PSG est sorti en larmes en se tenant l’arrière de la cuisse droite et fera son retour à l’infirmerie pour une longue durée. Au coup d’envoi, Luis Enrique avait décidé de faire tourner son effectif avec une équipe rajeunie et sept Français titulaires, dont un milieu 100% Titis d’une moyenne d’âge de 19 ans. Mais pendant les 45 premières minutes, cette belle promesse s’est transformée en ennui total. Il a fallu attendre la 37e minute pour voir le premier tir cadré des Parisiens, signé Nuno Mendes. L’entrée en jeu au retour des vestiaires du duo João Neves – Vitinha semblait inévitable dans ce PSG inoffensif et sans solution. Et rapidement, les Rouge & Bleu ont trouvé la faille grâce à un autre Portugais, Nuno Mendes. Mais la joie a été de courte durée avec l’égalisation rapide d’Igor Silva, une action sur laquelle Illia Zabarnyi s’est fait humilier sur le côté droit. « Une égalisation dont Paris ne se remettra pas. Malgré Vitinha ou Kvaratskhelia, le club de la capitale concédera chez les 16e de Ligue 1 son troisième nul de la saison. Et perdra bien plus que deux points… », conclut LP.