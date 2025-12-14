Revue de Presse PSG : Ligue 1, FC Metz, Ndjantou…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 14 décembre 2025. La victoire sur la pelouse du FC Metz (2-3), le PSG retrouve provisoirement son fauteuil de leader, la belle performance de Quentin Ndjantou.

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la victoire du PSG sur la pelouse du FC Metz (2-3). Dans une rencontre disputée, une équipe parisienne remaniée s’est imposée face à la lanterne rouge du championnat (2-3) et récupère provisoirement son fauteuil de leader, en attendant le résultat du RC Lens face à l’OGC Nice ce dimanche. « Dans une seconde période décousue au possible, il fallait se pincer pour y croire en voyant le champion d’Europe en titre secoué. » Alors qu’ils poussaient pour égaliser à 2-2, les Messins ont été punis sur un contre-éclair de Désiré Doué, au bout d’un rush de 50 mètres (3-1, 63e). La réduction de l’écart de Giorgi Tsitaichvili (3-2, 81e) a redonné espoir à toute une équipe en fin de rencontre, mais en vain. Trois jours après un résultat nul frustrant en Ligue des champions face à l’Athletic Bilbao (0-0), Luis Enrique avait décidé d’aligner une équipe remaniée à Saint-Symphorien. Et les Rouge & Bleu ont eu du mal à mettre du rythme en début de match. Il a fallu attendre un coup de pied arrêté de Lee Kang-In pour voir Gonçalo Ramos ouvrir le score (1-0, 31e). Par la suite, Paris a eu les espaces pour inscrire un deuxième but grâce à Quentin Ndjantou, suite à un excellent travail d’Ibrahim Mbaye sur son côté gauche (2-0, 39e). La première réduction de l’écart des Grenats par Jessy Deminguet, juste avant la pause, a laissé en vie l’équipe messine (2-1, 42e).

En seconde période, Luis Enrique a décidé de lancer la grosse artillerie avec les entrées de Désiré Doué, Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia. Des changements qui ont amené une désorganisation dans une structure qui manquait déjà d’automatismes. Avant de trembler en fin de match, les Rouge & Bleu ont eu la possibilité d’aggraver la marque par Ibrahim Mbaye, Désiré Doué ou encore Bradley Barcola. « Cet étonnant 3-2 s’explique autant par la lassitude physique et mentale de certains Parisiens, évidente et logique, le dynamisme parfois brouillon d’autres moins habitués à jouer, et enfin le courage de Messins résiliants et pas apeurés. Mais au bout du compte, Paris s’envole aujourd’hui à Doha pour aller chercher son sixième trophée de l’année 2025 dans la peau du leader provisoire de L1, mettant la pression sur les Lensois », conclut L’E.

Le quotidien sportif fait également un focus sur la performance de Quentin Ndjantou. Aligné dans l’entrejeu, le Titi de 18 ans a inscrit son premier but en professionnel face au FC Metz, devenant le 19e Parisien à marquer cette saison et le 17e en Ligue 1. Pour sa 13e apparition de la saison, le polyvalent Titi se souviendra longtemps de cette première avec son club formateur et n’a pas manqué de remercier Luis Enrique « de lui avoir donné sa confiance. » Le coach parisien et son staff l’avaient remarqué il y a quelques mois lors d’un triplé retentissant face à l’Atalanta Bergame en Youth League (5-1, le 17 septembre). Depuis, le technicien espagnol a décidé de l’intégrer dans le groupe professionnel. Sa polyvalence lui a permis d’évoluer à plusieurs postes (relayeur, ailier et numéro 9).

« C’est la surprise de la saison ! Il a cette qualité de savoir effectuer des appels en profondeur avec et sans ballon. Il a la capacité de partir de loin, de derrière. Comme milieu et aussi comme attaquant, il a une très bonne qualité et on espère beaucoup de lui », s’est réjoui Luis Enrique après le match. Son but face au FC Metz résume parfaitement sa polyvalence. Alors qu’il évoluait comme un numéro 8, il s’est retrouvé en attaquant de pointe pour conclure du pied droit le service parfait d’Ibrahim Mbaye. Il aurait aussi pu être crédité d’une passe décisive en fin de première période sur une action non-conclue par Gonçalo Ramos. La performance des deux Titis (Ibrahim Mbaye et Quentin Ndjantou) a été salué par le coach messin, Stéphane Le Mignan : « Ce sont les meilleurs jeunes de leur génération en France et ils s’épanouissent car il y a un jeu stable et leur intégration (en pro) est plus facile. Mais ce qu’ils réalisent reste remarquable. »

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette victoire étriquée du PSG sur la pelouse du FC Metz (3-2). Pour reprendre provisoirement le fauteuil de leader, le champion en titre n’avait pas le droit de se manquer chez la lanterne rouge ce samedi soir. Trois jours après un 0-0 en Ligue des champions, les Rouge & Bleu ont cette fois-ci réglé la mire dans la surface adverse. « Paris n’a certes pas chuté en Lorraine, dans l’antre d’un dernier de la classe qui restait sur trois revers de rang. Il n’a pas, non plus cédé le moindre point dans sa quête de retour en tête, mais il s’est considérablement compliqué la tâche face à des Messins qui auront, en dépit de leur profil d’inoffensif, réussi à faire frissonner le Roi d’Europe », explique LP.

Les « seconds couteaux » auront eu leur importance dans cette rencontre. Même s’il n’a pas tout réussi balle au pied, Gonçalo Ramos a ouvert le score de la tête pour inscrire son 6e but de la saison. Quentin Ndjantou, lui, a inscrit son premier but en professionnel. Entré à la pause, Désiré Doué a marqué son retour en Ligue 1 par un but sur un contre-éclair. « Si Paris a tremblé dans ce match qu’il avait pourtant tous les atouts pour maîtriser, c’est qu’il n’a pas mis tous les ingrédients pour tenir en respect une attaque messine qui aura privé Matvey Safonov d’un troisième clean-sheet. » Rien de grave car le champion sortant prend provisoirement la tête de la Ligue 1, avant le match du RC Lens face à Nice. « Le constat est toutefois un peu plus inquiétant à quatre jours d’affronter Flamengo, mercredi à Doha, dans le cadre de la Coupe Intercontinentale », conclut le quotidien francilien.