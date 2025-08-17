Revue de Presse PSG : Ligue 1, FC Nantes, mercato…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 17 août 2025. Le retour en Ligue 1 avec un déplacement sur la pelouse du FC Nantes, le PSG peut s’appuyer sur sa force collective, Luis Enrique ne ferme pas la porte à de nouvelles recrues…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre l’une de ses Unes au retour du PSG en Ligue 1. Pour la première journée de championnat, les champions de France se déplacent sur la pelouse du FC Nantes ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1 +). Avec seulement dix jours de préparation dans les jambes, les joueurs de Luis Enrique pourraient connaître un début de saison 2025-2026 difficile sur le plan physique. Après neuf matches à l’étranger (Ligue des champions, Coupe du monde des clubs et Supercoupe d’Europe), les Rouge & Bleu refont leur apparition sur une pelouse française. « La sensation que le soleil ne se couche jamais sur une saison de football est une réalité : l’été dernier, Paris avait repris l’entraînement le 14 juillet 2024, et aura disputé son dernier match de compétition le 13 juillet 2025, face à Chelsea (0-3) à New York, 364 jours plus tard. En comparaison, la saison 2025-2026 sera mécaniquement plus courte d’une quinzaine de jours, puisque les Parisiens ont repris l’entraînement le 6 août, après trois semaines de vacances, et que ceux d’entre eux qui disputeraient la finale de la Coupe du monde étireraient leur saison jusqu’au 19 juillet. »

La Supercoupe d’Europe a déjà donné des éléments de réponse sur la préparation actuelle des champions d’Europe : pas grand chose dans le jeu, ce qui est presque rassurant. Dix jours avant de retrouver le chemin du Campus PSG, chaque Parisien avait reçu un programme particulier à observer. Les joueurs doivent désormais faire un travail de réathlétisation à travers les entraînements ou les matches. Mais, ce qui est nouveau pour le PSG cette saison est d’effectuer cette préparation en compétition. Et les premiers matches du mois d’août permettront aux Rouge & Bleu de monter crescendo (Nantes, Angers et Toulouse) avant la trêve internationale. « Ainsi Paris entame-t-il un stage en Ligue 1, avec une obligation de résultats qui ne s’attache pas, d’ordinaire, aux matches de préparation, et qui poussera à observer les éventuels progrès parisiens et la gestion des temps de jeu par Luis Enrique. » La saison passée, le technicien espagnol avait utilisé seize éléments différents lors des deux premières journées de championnat. Et l’entraîneur parisien pourrait de nouveau faire tourner son effectif dès ce soir avec, sûrement, les débuts de la nouvelle recrue Illia Zabarnyi.

Le quotidien sportif revient également sur les propos tenus en conférence de presse par Luis Enrique au sujet du mercato : « Je pense que notre mercato reflète l’équipe. On n’a pas besoin de beaucoup de joueurs. On a fait ce travail il y a deux années, il y un an. Il faut rester ouvert au mercato, c’est une obligation, mais il n’y a pas de problème, on est tranquilles, calmes. La polyvalence de nos joueurs permet d’être couvert sur toutes les positions. Je suis très content du mercato avec les trois joueurs qui sont arrivés. » Depuis l’ouverture du mercato, les Parisiens ont recruté Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Si le technicien espagnol ne met pas de pression, le PSG ne s’interdit pas d’avoir une ou deux recrues supplémentaires avant la fermeture du marché des transferts. Ainsi, un latéral droit et un ailier gauche pourraient compléter l’effectif. Sinon, les derniers mouvements s’effectueront dans le sens des départs.

De son côté, Le Parisien évoque aussi le retour du PSG en Ligue 1. En raison de sa préparation tardive, le club de la capitale ne sera peut-être pas champion de France à cinq journées de la fin comme la saison passée, « mais il deviendra quand même champion de France 2026, c’est un scoop, selon la triple logique de sa supériorité collective, de sa force économique sans concurrence possible et du retard dans les deux premiers domaines de ses poursuivants. » Depuis le départ de Kylian Mbappé, le PSG a réussi à se transformer en tant qu’équipe et semble à l’abri d’un accident comme en 2017 et 2021 avec des titres nationaux pour l’AS Monaco et le LOSC. Les joueurs de Luis Enrique disposent d’une vraie force mentale comme en atteste la victoire en Supercoupe d’Europe en milieu de semaine. « Techniquement et psychologiquement, l’équipe va encore s’améliorer avec la poursuite de la croissance des Willian Pacho, Nuno Mendes, João Neves, Désiré Doué, Bradley Barcola ou Khvicha Kvaratskhelia, tous en dessous de 25 ans et certains de loin. »

Mais, il est évident que les Rouge & Bleu ne réitèreront pas leur seconde partie de saison 2024-2025 en forme d’apothéose, constituée de chefs-d’œuvre et de masterclass entremêlées. Pour challenger le PSG, ses principaux concurrents (AS Monaco, Olympique de Marseille) devront se montrer plus forts. Mais, l’OM devra être confronté au rythme de la nouvelle Ligue des champions. Des outsiders comme le LOSC et le Stade Brestois, allégés de la C1 cette saison, peuvent jouer les trouble-fêtes. Mais pas de quoi non plus tout bouleverser. « Et à partir du 22 septembre prochain, ce n’est pas un scoop mais une colossale probabilité (en fait, il ne peut pas en être autrement), il comptera un Ballon d’or dans ses rangs, Ousmane Dembélé en l’occurrence, un triomphe qui va renforcer sa domination partout, ici et en Europe. Le PSG est intouchable parce qu’il a pris plus d’élan », conclut LP.

Enfin, le quotidien francilien se demande si le PSG pourra réitérer les performances de sa saison 2024-2025 historique. Après trois semaines de vacances, les joueurs de Luis Enrique doivent réattaquer « un régime potentiellement aussi calorique que le précédent mais avec, cette fois, seulement une petite semaine de préparation pour encaisser le coup. » Présent en conférence de presse ce samedi, l’entraîneur parisien s’est exprimé sur ce début de saison particulier : « Tous les débuts de saisons sont difficiles. On va d’abord retrouver ce feeling que l’on cherche au fur et à mesure des entraînements. Je vois déjà l’amélioration après une semaine. C’est normal de ne pas être à 100 % en ce moment. Mais ce sont des problèmes contre lesquels on est habitués à lutter. » Le technicien espagnol pourrait se servir de ces premiers rendez-vous pour faire tourner et commencer à niveler les temps de jeu de tous les membres de son effectif. « Il y a beaucoup de clichés dans le monde du foot que tu peux outrepasser. Le physique et le mental sont, selon moi, plus ou moins là. Mais le feeling que l’on a avec le ballon, lui, n’est pas encore le même que la saison dernière. Voilà quel est notre premier objectif, retrouver le feeling avec le ballon ! », a rappelé Luis Enrique.