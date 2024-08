Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 17 août 2024. Le PSG réussit ses débuts en Ligue 1 avec un large succès au Havre (1-4) et peut remercier ses internationaux français, Randal Kolo Muani retrouve le chemin des filets avec les Rouge & Bleu, record de précocité pour Ibrahim Mbaye…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la large victoire du PSG sur la pelouse du Havre (1-4) pour la 1ère journée de Ligue 1. Et les champions de France peuvent dire merci à leurs internationaux français, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani, auteurs de trois buts dans les dernières minutes du match. Depuis 2011, le club de la capitale n’a jamais perdu son premier match de L1 avec un bilan de 9 victoires et 4 nuls. Ce large score ne reflète pas la physionomie de la rencontre. Pourtant, Lee Kang-In avait parfaitement lancé sa formation en ouvrant le score dès la 2e minute de jeu. Les Rouge & Bleu auraient même pu prendre un avantage plus important en première période avec plus d’efficacité. Mais, « le bouillon pris par Paris en début de seconde période, ponctué par l’égalisation (50e) et le but refusé de Casimir (54e) dit tout des chantiers encore à venir », résume L’E. L’un des principaux intérêts de cette soirée au Stade Océane était aussi la découverte des recrues parisiennes. Titulaire en charnière centrale, Willian Pacho a montré de très belles choses avec de l’impact, une bonne anticipation et une vraie culture défensive. « On le sent encore en retenue dans ses relances mais il y a dans cette domination athlétique du ‘Kimpembe prime’. » Entré à la pause, João Neves a été emprunté lors de ses premières minutes avant d’avoir son importance en fin de rencontre. Le Portugais a été décisif avec deux passes sur les buts d’Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

Pour cette rencontre, Luis Enrique a décidé de débuter avec plusieurs joueurs qui avaient effectué la préparation d’avant-saison. Et certains éléments comme Marco Asensio et Lee Kang-In ont brillé, bien accompagné par l’incroyable justesse technique de Vitinha. Sur le plan athlétique, le PSG a livré une bonne prestation, même si cela manque encore d’homogénéité en raison d’un groupe revenu au compte-gouttes à l’entraînement. « Homogénéiser les états de forme sera l’un des défis des prochaines semaines. Notamment dans la perspective de la Ligue des champions. » Cependant, un paramètre reste toujours inquiétant, les coups de pied arrêtés défensifs. Déjà en difficulté la saison passée, le PSG a encaissé son premier but de la saison dans ce domaine. « Ce qui interroge aussi à l’issue de cette soirée, c’est le déficit de contrôle global. Avec des transitions subies dangereuses trop régulières. Quel aurait été le scénario de ce match si le but de Casimir avait été validé (…) Ce n’est pas en affichant une maîtrise collective que Paris s’est détaché mais sous l’effet des entrées de deux internationaux (Barcola, Dembélé) », conclut L’E.

Le quotidien sportif fait également un focus sur la prestation de Randal Kolo Muani. Remplaçant au coup d’envoi, l’attaquant de 25 ans est rapidement entré en jeu après la blessure à la cheville de Gonçalo Ramos. Le numéro 9 du PSG semble souffrir d’une entorse de la cheville et a quitté le stade avec des béquilles. L’international français devait rapidement faire oublier les quinze premières minutes de bonne facture de l’attaquant portugais qui avait délivré une passe décisive sur le but de Lee Kang-In. Et même s’il n’a pas réalisé une grande prestation dans son ensemble, l’international tricolore a marqué un but, son premier depuis plus de six mois au PSG, a touché la transversale et a fait preuve d’abnégation malgré un déchet technique important. Il a su saisir sa chance en transformant un penalty en fin de rencontre. En manque de confiance depuis son arrivée l’été dernier, RKM s’est vu remettre le ballon du penalty par Ousmane Dembélé. « Un geste de confiance de l’ancien Barcelonais pour rassurer son coéquipier. Les félicitations chaleureuses de ses partenaires après sa réalisation témoignent aussi de l’affection que lui porte le vestiaire. Des bonnes ondes qui doivent permettre à Kolo Muani de se lâcher et de se relancer cette saison dans la capitale », conclut L’Equipe.

🚨 Gonçalo Ramos souffre d’une entorse de la cheville selon L’Équipe 🤕🇵🇹



Luis Enrique a déclaré en conférence de presse : « On attend le retour du docteur mais on sait qu’il va manquer des rencontres, j’espère le moins possible » 💬 pic.twitter.com/YTernBEsQO — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 16, 2024

De son côté, Le Parisien revient aussi sur la large victoire du PSG en ouverture de cette saison 2024-2025 de Ligue 1. Et Luis Enrique a pu compter sur les entrées décisives de ses internationaux Bradley Barcola et Ousmane Dembélé en fin de match ou encore sur le toujours impérial Vitinha. « Autrement dit, Paris a fait du neuf avec du vieux, du beau vieux qui ne sent pas le renfermé. À ce stade, le PSG commence plus vite sa saison que l’année dernière, après un 0-0 au Parc contre Lorient en baptême de l’ère Luis Enrique. » Les Rouge & Bleu auraient même pu se mettre à l’abri plus tôt dans cette rencontre après l’ouverture du score rapide de Lee Kang-In. Au lieu de ça, les Parisiens se sont amusés à se faire peur au retour des vestiaires. « Marco Asensio, Ibrahim Mbaye et le même RKM auront tous raté un face-à-face assez abordable avec Arthur Desmas. »

Surtout que le PSG continue d’être fébrile sur coup de pied arrêté. Après un premier but refusé sur corner en raison d’une position de hors-jeu, Le HAC a parfaitement profité de la faiblesse parisienne dans ce domaine pour punir la passivité générale des joueurs de Luis Enrique dès le début du second acte. « Ce Le Havre – PSG indique que le club de la capitale stagne dans la correction de ses défauts même s’il n’est jamais trop tard pour changer. Il le faudra bien quand un tiers des buts dans ce jeu s’inscrit après une phase arrêtée », remarque LP. Mais dans le contenu de la rencontre, Luis Enrique a retrouvé quelques points forts de la saison passée comme le sens du jeu de Vitinha et le rôle de piston d’Achraf Hakimi mais aussi un gros point faible avec ce problème de finition récurrent. Ce sont finalement les entrées en jeu de Marquinhos, João Neves, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé qui auront pesé sur le résultat final. « La confirmation est venue que tout le monde peut marquer dans ce PSG-là, avec un large éventail de candidats au graal suprême, de Ramos, à Lee en passant par Asensio, Kolo Muani, Dembélé, Zaïre-Emery, Vitinha, ou Hakimi. »

Enfin, le quotidien francilien analyse la première en professionnel d’Ibrahim Mbaye au PSG. Titulaire surprise sur l’aile gauche de l’attaque parisienne, le Titi de 16 ans a été récompensé de sa bonne préparation d’avant-saison. À 16 ans, 6 mois et 23 jours, il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire du club à débuter un match en professionnel, devançant Warren Zaïre-Emery de trois mois. Si le jeune ailier a profité des retours tardifs de plusieurs attaquants, cette première titularisation prouve aussi que Luis Enrique et le staff ont apprécié ce qu’ils ont vu de l’attaquant au Campus PSG et en matches de préparation. « ll faut dire que le garçon avait préparé sa rentrée. À l’issue de la saison dernière, celui qui était rapidement monté des U17 aux U19 savait qu’il reprendrait avec les pros le 15 juillet. Et en élève studieux, il a préparé cette reprise dix jours avant au Maroc avec un préparateur physique », rapporte LP. Et face au Havre, le Titi n’a pas semblé être impressionné par l’enjeu. Même s’il a eu du mal à faire des différences, il a réussi à créer des espaces et s’est notamment procuré une grosse occasion avant sa sortie à la pause. Avec la montée en puissance des internationaux et la future arrivée de Désiré Doué, Ibrahim Mbaye aura moins de chance de débuter une nouvelle rencontre dans la peau d’un titulaire. Mais, cette première encourageante devrait lui permettre de faire régulièrement des apparitions dans le groupe.