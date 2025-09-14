Revue de Presse PSG : Ligue 1, Lens, Gonçalo Ramos…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 14 septembre 2025. Le match contre le RC Lens, la période dense qui attend les Parisiens, le supersub Gonçalo Ramos doit saisir sa chance…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque la période dense qui attend pour le PSG dans les semaines à venir. Blessé à la clavicule durant cette trêve internationale suite à une chute à vélo et opéré en milieu de semaine en Espagne, Luis Enrique pourra bien tenir sa place sur le banc face au RC Lens ce dimanche après-midi (17h15 sur beIN SPORTS 1), dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1. Bras gauche en écharpe et cheveux rasés, le coach parisien a affiché son énergie habituelle lors de la séance de samedi matin. « Malgré l’affluence limitée en attendant le retour de tous les internationaux, rien n’avait été laissé au hasard. Luis Enrique avait préparé le contenu avec son n° 2 (Rafel Pol) et le reste du staff. Fin de la parenthèse, il est prêt pour reprendre sa mission avec une motivation et une combativité intactes. » Interrogé sur les blessures d’Ousmane Dembélé (lésion sévère à l’ischio-jambier droit) et Désiré Doué (lésion au mollet droit) avec l’équipe de France, le technicien espagnol n’a pas voulu surenchérir sur la responsabilité de Didier Deschamps et du staff français dans ce conflit entre le PSG et la FFF : « Rien de ce que je peux dire ici, de positif ou de négatif, sur ce sujet n’améliorera la santé des joueurs blessés. En tant qu’entraîneur, pour mon staff, la direction sportive, le médical, la chose la plus importante est la santé des joueurs. On reste concentrés là-dessus. Je n’ai rien à ajouter. »

Deux joueurs cadres qui manqueront donc les prochaines semaines intenses avec notamment le retour de la Ligue des champions face à l’Atalanta Bergame (17 septembre) puis le déplacement sur la pelouse de l’Olympique de Marseille (21). Il y a donc toutes les raisons de se méfier de cette rencontre post-trêve internationale face aux Sang & Or. Mais ce match doit aussi permettre à Luis Enrique de montrer sa profondeur de banc : « On doit savoir gérer tout ça. Ce n’est pas facile car chaque joueur a une situation différente en termes de temps de jeu, de blessure ou pas. C’est le travail du staff, de l’entraîneur. Ce n’est pas différent de la saison dernière ou d’il y a deux ans. On est tranquilles pour contrôler ce qu’on peut contrôler », a déclaré le coach parisien devant les médias. Leader de Ligue 1 avec trois victoires en autant de journées disputées, le PSG compte bien poursuivre son sans-faute.

De son côté, Le Parisien revient aussi sur ce match face au RC Lens ce dimanche après-midi. Après un mois d’août rempli de succès, le PSG va désormais aborder une fin de mois de septembre qui s’annonce brûlante. Et pour préparer au mieux les prochaines grosses échéances, les champions de France devront commencer par bien négocier la réception des Sang & Or. Avec trois matches en sept jours (RC Lens, Atalanta Bergame et l’Olympique de Marseille), le club parisien va retrouver son rythme effréné de la saison passée. Cependant Luis Enrique devra composer sans deux titulaires : Désiré Doué et Ousmane Dembélé. « Sans ses deux artistes, le jeu parisien perd en relief, en folie et en créativité. Épargné par les blessures la saison passée, le club de la capitale doit surmonter ce premier coup dur au moment d’aborder ces premiers matchs importants de la saison. »

Mais ces absences doivent aussi permettre à d’autres joueurs de briller comme Khvicha Kvaratskhelia. Titulaire à une seule reprise dans cet exercice 2025-2026 (face à Tottenham en Supercoupe d’Europe), le Géorgien est attendu dans le rôle de dynamiteur. Ce dimanche sera aussi marqué par l’hommage rendu à Presnel Kimpembe. Après plus de 20 ans au club, le défenseur de 30 ans a rejoint définitivement le Qatar Sports Club et pourra faire ses adieux au public du Parc des Princes. « Trois semaines après avoir fait ses adieux à Gianluigi Donnarumma, le PSG refermera le chapitre d’une autre légende, un oeil sur le passé, un oeil sur le futur », conclut LP.

Enfin, le quotidien francilien fait un focus sur Gonçalo Ramos. Remplaçant de luxe la saison passée, le numéro 9 du PSG aura un rôle plus important à jouer ces prochaines semaines en l’absence de Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Seizième temps de jeu des Rouge & Bleu la saison passée (1 812 minutes), l’attaquant de 24 ans avait terminé troisième meilleur buteur du club avec 19 buts inscrits, soit derrière Ousmane Dembélé (35 buts) et Bradley Barcola (21 réalisations). Dans un exercice qui était marqué par sa grosse blessure à la cheville dès le début de la saison 2024-2025, l’ancien du SL Benfica affichait un ratio but/temps de jeu de 95 minutes. Et le vide laissé par les deux internationaux français lors des prochaines semaines doit offrir des opportunités à des joueurs comme Gonçalo Ramos, qui a seulement débuté une rencontre depuis le début de la saison.

Son entrée salvatrice face à Tottenham en Supercoupe d’Europe (2-2, 4-3 TAB) avait marqué les esprits. L’attaquant parisien avait égalisé au bout du temps additionnel avant de transformer son penalty lors de la séance des tirs au but. « Pressenti pour être dans l’ombre sur ce début de saison, le voilà possiblement en première ligne pour attaquer les premières grosses échéances. » Alors qu’il aurait pu partir durant ce mercato d’été, l’international portugais a finalement décidé d’enchaîner une troisième saison à Paris, une ville où il a trouvé ses repères . « Certains clubs se sont bien penchés sur sa situation durant le mercato, mais Paris n’était pas vendeur, et le prix onéreux du joueur a aussi freiné quelques candidats. » Avec son profil unique dans l’effectif parisien, Gonçalo Ramos pourrait devenir un atout important dans les semaines à venir. « Pas d’état d’âme ni de mauvais esprits : à chaque entraînement, Ramos se montre appliqué, sérieux, à l’écoute des consignes de l’Asturien dont il respecte les décisions. Il est aussi apprécié pour sa gentillesse dans le vestiaire. »