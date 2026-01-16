Revue de Presse PSG : Ligue 1, LOSC, février, Barcola…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 16 janvier 2026. Le match face au LOSC (21h sur beIN SPORTS 1), la soirée idéale pour relancer la machine, comment Paris compte gérer son mois de février allégé, le problème de finition de Bradley Barcola…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à l’affiche entre le PSG et le LOSC ce vendredi soir (21h sur beIN SPORTS 1), à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1. En cas de succès, le club parisien peut occuper provisoirement la place de leader et mettre la pression sur le RC Lens. Et lors du mois de février, le PSG pourrait avoir un calendrier allégé après son élimination en Coupe de France et une potentielle qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Cela permettra d’avoir à disputer un seul match par semaine. « Comment Paris compte s’y prendre ? L’idée, qui a guidé le staff depuis le début de saison, est de conduire à une uniformisation des états de forme. Avec les blessures, cela a tourné au casse-tête. En interne, si on ne veut pas désigner nommément les joueurs en manque de sensation (les regards se tournent vers Ruiz, Mayulu, Neves…), on a acté les disparités actuelles. » Ce mois de février plus léger va donc offrir des plages de travail plus longues.

S’il n’y aura pas de stage commando, le club de la capitale compte bien réaliser des séances d’entraînement plus structurées et plus intenses. Ces semaines devraient aussi permettre de travailler davantage le collectif. « Le staff est en quête d’options supplémentaires. Avec et sans ballon. Il n’a échappé à personne, en interne, que le jeu parisien a été étudié et que les adversaires trouvent désormais les parades efficientes. Il n’a pas échappé à grand monde non plus que la gestion des coups de pied arrêtés défensifs et offensifs était moins aboutie. Ces semaines de février serviront à ça. Physiquement et tactiquement, Luis Enrique entend donner au printemps toutes les armes pour que son équipe soit capable de gagner la Ligue 1 et la Ligue des champions », conclut L’E.

Le quotidien sportif évoque aussi les prolongations d’Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Un sujet déjà traité sur notre site ici.

De son coté, Le Parisien évoque aussi cette rencontre entre le PSG et le LOSC en Ligue 1. Cinq jours après son élimination en Coupe de France face au PFC, le club de la capitale compte bien relever la tête. « L’élimination en 16es de finale a fait mal mais elle n’a pas broyé la confiance des Parisiens. Juste touché une nouvelle fois leur orgueil, celui qui leur permet d’égaliser à la dernière seconde contre l’OM au Trophée des Champions ou les places encore parmi les meilleures formations européennes en Ligue des champions, malgré une cascade de blessures. » Et à quelques jours du retour de la C1 (le 20 janvier face au Sporting CP), le milieu de terrain parisien à la recherche de son second souffle. Il semble avoir perdu de sa vitalité dans la récupération, courant souvent dans le vide. L’absence de préparation finit par se payer. L’attaque des Rouge & Bleu affiche aussi des difficultés, avec le manque de finition de Bradley Barcola, les prudences autour d’Ousmane Dembélé ou encore un Gonçalo Ramos qui performe uniquement dans un rôle de remplaçant de luxe. Seul Khvicha Kvaratskhelia semble avoir retrouvé des jambes lors des dernières sorties. « Paris reste cette formation où tout le monde peut marquer mais chez laquelle personne ne se dévoue en ce moment pour arracher un succès probant. 2026 est arrivé avec une victoire et une défaite contre le PFC, deux buts marqués, deux encaissés et un nul contre Marseille (2-2), avec évidemment une sublime séance de tirs au but. »

Enfin, le quotidien sportif fait un focus sur le problème de finition de Bradley Barcola. Pour trouver trace du dernier but du numéro 29 des Rouge & Bleu, il faut remonter au 22 novembre 2025 lors d’une large victoire face au Havre (3-0). L’international français reste donc sur deux mois de disette avec les champions d’Europe. L’année passée, à la même période, l’ailier parisien comptait déjà 11 buts et 3 passes décisives. Des statistiques qu’il avait continué à améliorer lors de la seconde partie de saison pour terminer avec 21 buts et 21 passes décisives. « L’histoire se répète pour Barcola, 23 ans, qui donne l’impression depuis un certain temps d’être moins appliqué, de manquer de lucidité à la sortie d’un dribble ou d’un appel dans la profondeur. » Cette saison, il comptabilise 5 buts et 4 passes décisives, étant le cinquième meilleur buteur du club à égalité avec Vitinha et Khvicha Kvaratkshelia.

Face au PFC lundi ou contre l’Athletic Bilbao en décembre dernier, Bradley Barcola a été la cible de critiques pour des grosses occasions manquées. Des situations trop répétitives pour le Français de 23 ans ces derniers mois. De plus, les absences d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué lors de la première partie de la saison auraient dû lui permettre de se mettre en évidence, mais cela a eu l’effet inverse avec un joueur qui avait besoin de recharger les batteries physiquement. « Paradoxalement, Paris a connu ses deux revers en Ligue 1 lorsqu’il n’était pas sur le terrain (Marseille et Monaco), montrant l’influence qui est la sienne au sein de l’équipe. Et ce même quand il ne marque pas », souligne LP. Bradley Barcola se doit de chasser les derniers doutes qui l’empêchent d’être plus juste dans la zone de vérité. Son profil est unique dans l’effectif parisien et il est apprécié en interne notamment pour ses efforts défensifs. « Ce n’est pas pour rien si le club lui a déjà formulé une offre pour étendre son bail qui se termine en juin 2028. De nouveaux échanges devraient avoir lieu dans les prochaines semaines pour essayer d’avancer sur sa prolongation. »