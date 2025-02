Revue de Presse PSG : Ligue 1, Monaco, Kvaratskhelia, Pacho…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 8 février 2025. Le PSG donne une correction à l’AS Monaco (4-1), le premier but de Khvicha Kvaratshelia avec les Rouge & Bleu, les difficultés de Willian Pacho depuis quelques rencontres…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque la large victoire du PSG face à l’AS Monaco (4-1) grâce à des réalisations de Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia et un doublé d’Ousmane Dembélé. Avant son barrage aller de Ligue des champions face au Stade Brestois (11 février), le club parisien a rappelé qu’il avait une marge considérable sur les autres formations de Ligue 1. Après avoir tenu tête jusqu’à la pause, l’ASM a par la suite été écrasée par la domination collective, technique et athlétique des joueurs de Luis Enrique. « Paris, qui aura au moins dix points d’avance sur l’OM, demain soir, a dispersé les Monégasques dans un décor lointain, une autre galaxie, à seize longueurs, au bout d’une belle soirée de Ligue 1, au moins pendant une heure, tout en véhiculant le message clair et assommant qu’aucune équipe française n’était de taille à lui marcher sur les pieds. » Les Rouge & Bleu ont su faire mal à leurs adversaires du soir grâce aux permutations des attaquants parisiens (Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé). Tous ont été décisifs avec une passe décisive pour l’ancien Lyonnais, le premier but avec le PSG de l’international géorgien et un doublé du numéro 10 parisien. Le seul bémol de cette soirée sera ce but encaissé qui empêche le leader du championnat d’afficher un clean-sheet (2 sur les 13 derniers matches). « Mais ce bémol reste largement couvert par le grand orchestre offensif, puisque Paris a inscrit au moins quatre buts à six reprises depuis le 18 décembre. »

Le quotidien sportif analyse aussi la première réalisation de Khvicha Kvaratskhelia sous le maillot parisien. Un petit bijou vécu comme une libération par l’international géorgien. Profitant d’un espace dans le dos de la défense de l’AS Monaco et d’une passe bien sentie de Bradley Barcola, l’ancien du Napoli a éliminé Christian Mawissa et Radoslaw Majecki d’un crochet du pied droit avant de conclure. Un repositionnement axial après la pause qui a permis à l’ancien Napolitain de mieux s’exprimer dans cette formation parisienne. Le joueur de 23 ans commence à assimiler le jeu demandé par Luis Enrique avec la polyvalence, le mouvement de ses coéquipiers et la volonté du PSG à faire vivre le ballon. Même si sa performance n’a pas encore été pleinement aboutie, Khvicha Kvaratskhelia vit ce but comme un soulagement, comme il l’a expliqué après la rencontre. « C’est le meilleur sentiment, de marquer comme cela devant ces supporters incroyables. Je voulais que cela arrive vite. J’ai travaillé dur pour marquer ce premier but, je dois continuer à travailler pour marquer plus pour cette équipe. Tout le monde me traite bien, je suis très fier et heureux d’être dans cette équipe. » S’il reste encore perfectible sur le plan physique, le numéro 7 du PSG a montré une progression bien visible pour sa quatrième titularisation. « L’histoire attend désormais de voir briller Khvicha Kvaratskhelia en Ligue des champions. »

En revanche, L’Equipe pointe du doigt les récentes performances de Willian Pacho. Après une phase aller éblouissante, l’international équatorien n’a pas été irréprochable ce vendredi et souffre notamment face aux grands gabarits. Cela arrive une semaine après sa performance ratée face au Stade Brestois, qui correspondait à sa plus mauvaise prestation depuis son arrivée à Paris. Hier, « la recrue équatorienne a confirmé, dans une moindre mesure, qu’il traversait sa première période ‘sans’ de sa jeune carrière parisienne. » Un cycle qui paraît normal pour un jeune joueur de 23 ans mais reste à comprendre cette période plus délicate pour l’ancien de Francfort. Il est le joueur le plus utilisé cette année (2.523 minutes) et semble essoufflé. Cela pouvait déjà se percevoir à la fin d’année 2024. Il affiche notamment quelques difficulté sur les situations de profondeur. Même s’il reste encore capable de gestes brillants comme son intervention défensive face à Takumi Minamino, Willian Pacho affiche des difficulté contre des attaquants puissants comme Ludovic Ajorque ou encore Mika Biereth. « À 23 ans, ce type de carence peut être aisément rectifié. Mais Pacho va devoir apprendre vite : Ludovic Ajorque (1m96) s’avancera de nouveau cette semaine. Et après, le Barcolenais Robert Lewandowski (1m86) pourrait être un adversaire autrement plus coriace. » Mais pour s’améliorer, le numéro 51 du PSG aura également besoin d’un Nuno Mendes plus fiable défensivement. Avec les lacunes défensives du Portugais, Willian Pacho a tendance à le couvrir et donc à s’exposer davantage, conclut L’E.

De son coté, Le Parisien revient aussi sur le succès du PSG face à l’AS Monaco (4-1). Les joueurs de Luis Enrique ont montré qu’ils étaient injouables ces derniers temps. Portés par la joie des prolongations de contrat de plusieurs joueurs et du coach, les Rouge & Bleu ont continué le spectacle sur la pelouse du Parc des Princes. « Le PSG s’est encore amusé à envoyer valdinguer Monaco et le suspense en Ligue 1, en terrassant sans paniquer le troisième du championnat. » Le club de la capitale a déroulé en seconde période comme face à Manchester City (4-2) et le Stade Brestois (2-5). « Il y a ce qui relève de la domination athlétique d’un Paris usant ses adversaires par une possession majoritaire transformée parfois en ‘tournez manège’ pour l’adversaire, avec des renversements de jeu permanents, des permutations incessantes et des vagues qui montent, refluent, reviennent à intervalles réguliers. » Les champions de France ont su faire la différence au retour des vestiaires grâce une nouvelle fois à Ousmane Dembélé, auteur d’un doublé et qui a retrouvé son aile droite et aussi à la première réalisation de Khvicha Kvaratshelia dans un rôle de faux numéro 9.

Enfin, le quotidien francilien fait un focus sur Khvicha Kvaratskhelia. Avec un enchaînement de classe, l’international géorgien a ouvert son compteur but avec le PSG. De quoi faire rugir le Parc des Princes. Après des débuts timides, l’ailier de 23 ans est toujours en manque de repères et n’a pas encore la condition physique parfaite pour coller au collectif bien huilé des Parisiens. « Sa première période, entamée sur son côté fétiche, le gauche, n’aura pas été des plus percutantes. Plus en jambes que lors de ses dernières apparitions, il a certes multiplié les dribbles et les feintes mais a connu beaucoup de déchet dans ses tentatives. » Et c’est dans une position axiale que l’international géorgien a marqué son but. « Un délice dont le Parc entier s’est régalé et qu’il a salué en entonnant, comme le jour de sa présentation, une chanson à son nom. Des ‘Kvara lala lala’ qui pourront désormais résonner à chaque match. » Désormais inscrit sur la liste Ligue des champions du PSG, Khvicha Kvaratskhelia pourra faire parler son talent sur la scène européenne.