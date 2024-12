Revue de Presse PSG : Ligue 1, OL, Doué, Kolo Muani…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 16 décembre 2024. La victoire maîtrisée du PSG face à l’Olympique Lyonnais (3-1), les Parisiens confirment leur domination sur le championnat, Désiré Doué tient son match référence sous le maillot parisien, Randal Kolo Muani doit trouver une porte de sortie…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la victoire du PSG dans ce choc de la 15e journée de Ligue 1 face à l’Olympique Lyonnais (3-1). Il n’y a pas vraiment eu de suspense dans cette affiche du championnat. Bousculé pendant seulement 20 minutes en première période, le club parisien a été supérieur à son adversaire du soir et prouve sa supériorité dans ce championnat. Un succès qui permet aux Rouge & Bleu de prendre sept points d’avance en tête de la L1. « L’OL n’a pas survécu à un modus operandi assez classique des manières parisiennes, une tempête pendant vingt minutes, des largesses coupables pour enchaîner, avant le retour de la maîtrise, une partie de cache-ballon sans spectacle et accompagnée de peu d’occasions, mais si usante pour les espoirs de ses adversaires qu’ils finissent par en baisser les bras et prendre le but qui règle l’affaire », résumé Vincent Duluc. Et cela suffit largement en Ligue 1. Mais, le premier quart d’heure parisien aurait embêté un bon nombre d’équipes en Europe avec notamment un Désiré Doué dans tous les bons coups. Paris avait rapidement pris les devants grâce à des réalisations d’Ousmane Dembélé (8e) et Vitihna (14e). Comme face à l’OM (0-3), le PSG a plié la rencontre très tôt. Mais comme souvent aussi, les joueurs de Luis Enrique ont ensuite desserré leur étreinte sur le match, permettant à l’adversaire de reprendre espoir.

Et Lyonnais sont parvenus à revenir dans le match grâce au duo Cherki- Mikautadze juste avant la pause (2-1, 40e). Mais au retour des vestiaires, les champions de France ont repris leur domination en se procurant quelques occasions avant que l’entrant Gonçalo Ramos ne scelle définitivement la partie en fin de rencontre (3-1, 88e). Si le coaching de Pierre Sage n’a pas aidé sa formation, celui de Luis Enrique « a posé une solidité quasi définitive sur ce match dont seul le score était vaguement incertain. » Ce succès permet à Paris de maintenir ses rivaux à une bonne distance avant la trêve hivernale, avec un bilan quasi identique d’une saison à l’autre, « puisqu’il a seulement inscrit un point et deux buts de plus qu’il y a un an. Cela ne suffit pas à prétendre que Paris est plus fort, mais cela suffit largement à constater qu’il est beaucoup plus fort que les autres. »

Le quotidien sportif se penche sur la prestation de Désiré Doué. Après sa belle entrée en Ligue des champions face au RB Salzbourg (0-3) avec un but et une passe décisive, le numéro 14 du PSG a été récompensé d’une titularisation sur l’aile gauche de l’attaque. Et l’international Espoirs français a livré sa prestation la plus aboutie sous les couleurs parisiennes et confirme sa montée en puissance. « Ces dernières semaines, il démontre pourquoi Luis Enrique a tant insisté pour le faire venir. Il y a son talent multiface, capable d’évoluer comme relayeur, sur les ailes ou en pointe, sans négliger ses efforts défensifs. Il y a surtout cette première touche bénie, qui offre de belles perspectives à une équipe comme le PSG sans cesse en quête du déséquilibre fatal. » Pour sa quatrième titularisation en L1, il a fait la misère à Ainsley Maitland-Niles à l’image de son accélération côté gauche sur l’ouverture du score d’Ousmane Dembélé (8e). Quelques minutes plus tard, il a obtenu un penalty après un bon mouvement collectif. Un cadeau transformé par Vitinha (14e).

En seconde période, sur une nouvelle action collective de grande classe, l’ancien Rennais a vu son magnifique but être refusé pour une position de hors-jeu d’Achraf Hakimi au départ de l’action (52e). Mais, il aurait aussi pu coûter un penalty à son équipe pour une faute sur Ernest Nuamah en première période (34e). Même s’il doit encore parfaire sa connexion avec ses partenaires, Désiré Doué commence à trouver sa place dans ce collectif. « En début de saison, il semblait toujours à contretemps, peu en phase avec ses coéquipiers ou trop désireux de montrer ce qu’il avait sous les crampons, une faiblesse classique quand on est jeune et nouveau. » Malgré un match raté à Arsenal début octobre, Luis Enrique ne lui a jamais retiré sa confiance, sûr que son heure viendrait. « Doué a rendu cette confiance et il étoffe au meilleur moment un secteur offensif à la productivité en souffrance. Tout en récompensant, cette fois, le choix de son coach. »

Enfin, L’Equipe fait le point sur l’avenir de Randal Kolo Muani. Alors que le PSG ne lui avait officiellement pas ouvert la porte pour un départ, le choix de Luis Enrique de ne pas le convoquer face à l’OL annonce des prochaines semaines agitées pour le Français. Les absences aussi de Presnel Kimpembe et Milan Skriniar « marquent un nouveau tournant dans la relation de l’Espagnol avec ses joueurs. Aucune blessure à déplorer, ce sont bien des choix de l’entraîneur. Deux semaines après les révélations de tensions entre l’entraîneur et certains de ses hommes, cette décision n’apparaît pas anodine. Après avoir laissé Ousmane Dembélé sur le banc contre Nantes et Auxerre, ce sont trois autres joueurs frustrés qui trinquent cette fois. » Mais tous n’ont pas eu la même influence sur l’ambiance récente. Randal Kolo Muani a préféré cacher son désarroi face à la situation. L’international français a seulement joué 87 minutes sur les dix derniers matches. « Son cas, comme celui de Milan Skriniar, a créé des incompréhensions dans les têtes de plusieurs Parisiens. »

Face à cette situation, Randal Kolo Muani s’efforce à ne faire aucun faux pas à l’entraînement ou lors de ses rares entrées en jeu. En privé, les dirigeants parisiens oscillent entre un départ en cas de bonne offre cet hiver ou vouloir conserver un effectif au complet jusqu’à la fin de saison. Mais, il n’est pas sûr que la décision de Luis Enrique arrange le board parisien, qui compte négocier un possible départ de l’attaquant dans des bonnes conditions. À ce jour, un prêt (avec ou sans option d’achat) semble être la solution la plus envisageable. Manchester United a été l’un des clubs qui s’est réellement positionné sur ce dossier avant l’arrivée du coach Ruben Amorim. Il y a aussi un intérêt balbutiant du RB Leipzig. Il faudra également surveiller l‘AS Monaco, qui est à la recherche d’un attaquant après la blessure de Folarin Balogun. « Le départ de plus en plus probable de ‘RKM’ ouvrira également la porte à une recrue offensive au PSG », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien revient aussi sur cette victoire maîtrisée du PSG face à l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes. En quinze minutes, le club de la capitale a pensé avoir tué tous les espoirs lyonnais grâce à un Désiré Doué intenable. Tout d’abord, l’ancien Rennais a servi Ousmane Dembélé sur l’ouverture du score, après un gros travail sur le côté gauche. Le numéro 10 des Rouge & Bleu n’était pas titulaire lors des trois derniers matches des Rouge & Bleu. « De quoi méditer sur la notion de discipline sous le magistère de Luis Enrique. » Le pressing haut du PSG a fait perdre tous ses moyens à des Lyonnais dépassés à l’image du penalty concédé par Corentin Tolisso sur Désiré Doué. Un cadeau transformé avec sang-froid par Vitinha. « Cette entame de l’envie, qui rappelle que quand Paris a ciblé sur la scène nationale un rendez-vous il ne le rate pas en général, aura été poursuivie par une longue sieste. » Mieux dans son match, l’OL est revenu dans la partie grâce à une passe de génie de Rayan Cherki et une finition subtile de Georges Mikautadze.

En seconde période, des chants insultants et sexistes venant d’une partie du Virage Auteuil ont obligé l’arbitre à stopper pendant quelques minutes la rencontre. Achraf Hakimi, en bon capitaine du soir jusqu’à l’entrée de Marquinhos, a demandé à ses supporters de stopper ces chants. « Scène lunaire donc d’un cadre disputant une rencontre de haut niveau, devant sortir de sa concentration et lâcher de l’influx pour calmer des fans. Et qui sitôt Hakimi parti ont témoigné de leur indifférence par rapport à la démarche raisonnée du Marocain, poussé par l’arbitre. » Dans ce second acte moins emballant, le PSG a su gérer la rencontre. Cinq minutes après son entrée en jeu, Gonçalo Ramos a conclu la belle soirée parisienne d’un nouveau but, confirmant qu’il est bien la gâchette que Paris attendait. « Luis Enrique aura ainsi pu ménager, dynamiser son groupe avec les titularisations moins attendues de Lucas Beraldo, Désiré Doué et Kang-In Lee et conforter son statut de leader en écartant un concurrent pour la Ligue des champions. »

Le quotidien francilien fait aussi un focus sur la belle semaine de Désiré Doué. Déjà décisif lors de son entrée en jeu face à Salzbourg en Ligue des champions avec un but et une passe décisive, l’ancien Rennais a profité de cette titularisation face à l’Olympique Lyonnais pour confirmer sa montée en puissance. Ce dimanche, il a d’abord délivré une passe décisive à Ousmane Dembélé après un gros travail sur le côté gauche. Dans un premier quart d’heure où il laissait transpirer sa confiance, le milieu offensif de 19 ans a ensuite obtenu un penalty, transformé par Vitinha. En deux rencontres, Désiré Doué a gonflé ses statistiques. Avant cela, il avait seulement délivré une passe décisive face au LOSC en septembre et désormais il a été décisif sur quatre des cinq derniers buts du PSG.

Moins en vue par la suite, le numéro 14 des Rouge & Bleu est resté impliqué défensivement. « Ce n’est pas mon soir, c’est surtout celui de l’équipe. On est sur une bonne dynamique, on va essayer de continuer. On a bien défendu, dès le début on a mis une bonne pression, c’est ce qui nous a facilité le match », a déclaré l’ancien Rennais après le match. S’il faudra encore attendre pour le voir disputer un match complet (remplacé à la 83e minute par Gonçalo Ramos), Désiré Doué se sent bien. « Son entrée face à Nantes (1-1) lui avait donné de la confiance et son but en Ligue des champions mardi, un vrai coup de boost au moral. »