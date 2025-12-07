Revue de Presse PSG : Ligue 1, Stade Rennais, Kvaratskhelia…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 7 décembre 2025. La victoire éclatante face au Stade Rennais (5-0), le PSG reste au contact du leader lensois, le réveil de Khvicha Kvaratskhelia…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une au festival du PSG face au Stade Rennais (5-0), dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Une semaine après son non-match sur la pelouse de l’AS Monaco (défaite 1-0), le club de la capitale a parfaitement réagi avec une victoire spectaculaire, qui lui permet de revenir à un point du leader, le RC Lens. Face à un adversaire en forme, qui restait sur quatre victoires d’affilée en championnat, les hommes de Luis Enrique ont joué leur meilleur match de la saison. « Cette façon de ne pas attendre la seconde période pour annoncer à son adversaire que les ennuis sont là, de n’être pas rassasié un soir où l’écart est un gouffre, de presser très haut et d’asphyxier une équipe joueuse qui n’avait pas les moyens de l’être sur la durée, et d’avoir des jambes de feu sur les côtés pour dynamiter tout cela, tout est revenu, un peu, et parfois beaucoup. » L’analyse du match aurait peut-être été différente si Matvey Safonov n’avait pas sorti deux beaux arrêts en première période. En l’absence de Lucas Chevalier, le Russe a parfaitement fait le boulot. Le PSG a concrétisé sa domination en première période grâce à des buts de Khvicha Kvaratskhelia (28e) et Senny Mayulu (39e).

Le temps d’une soirée, ce PSG est redevenu le PSG de l’an dernier grâce à la qualité de ses attaquants sur les ailes. Méconnaissable ces dernières semaines, Khvicha Kvaratskhelia a livré son meilleur match avec un doublé (28e, 67e). « Ses dribbles sont revenus, à droite comme à gauche, il a déclenché neuf occasions, et la menace parisienne se transforme quand le Paris-SG n’est pas obligé de jouer au handball, et qu’il crée des espaces. » Les remplaçants ont aussi participé à cette fête avec des buts d’Ibrahim Mbaye (88e) et Gonçalo Ramos (90e+1). « Il n’est pas si fréquent que le PSG fasse aussi grand cas du match de Ligue 1 qui précède la Ligue des champions, mais on jurerait que les Parisiens avaient décidé, samedi soir, d’envoyer un message et d’annoncer la fin de la plaisanterie (…) C’était presque la même équipe de départ qu’à Monaco (Barcola et Safonov pour Fabian Ruiz et Lucas Chevalier), mais ce n’était pas tout à fait les mêmes joueurs. Kvaratskhelia et Barcola, par exemple, n’étaient pas très ressemblants », conclut L’E.

Le quotidien sportif fait un focus sur Khvicha Kvaratskhelia. En difficulté en Ligue 1 depuis le début de saison, l’international géorgien a sorti sa meilleure performance au Parc des Princes ce samedi soir, pour sa 50e apparition sous le maillot parisien. Tout d’abord, le numéro 7 des Rouge & Bleu a inscrit un doublé. Son premier but est l’oeuvre d’un exploit individuel, où il aura passé en revue la défense rennaise après être parti du côté gauche, son côté préférentiel. Son deuxième but est une frappe puissante après une erreur de relance de Brice Samba et une passe de Senny Mayulu. Sur ses dix derniers matchs, l’ailier de 24 ans a été décisif à neuf reprises (4 buts et 5 passes décisives). « Au delà de son apport statistique, il y a aussi tout ce que l’on ne voyait plus chez ‘Kvara’, ses différences balle au pied, une implication de chaque instant, un volume de course considérable, des efforts défensifs, tous ces kilomètres avalés pour gêner les sorties de balle rennaises », analyse L’E. L’ancien du Napoli a presque réussi tout ce qu’il a entrepris : cinq dribbles réussis sur six, six duels remportés sur neuf. Dans l’environnement du club, le début de saison difficile du Géorgien ne suscitait pas d’inquiétude particulière. « Il a fallu que l’attaquant de 24 ans digère un dernier exercice qui a laissé des traces sur le plan physique, et faire fi également de quelques douleurs après un début de saison où il a lui aussi été rattrapé par les pépins physiques. À en croire les données GPS à la disposition du staff, le meilleur est à venir. » Une confirmation sera attendue face à l’Athletic Bilbao mercredi.

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette victoire spectaculaire du PSG face au Stade Rennais (5-0). Ce large succès permet aux Rouge & Bleu de revenir à un point du leader, le RC Lens, vainqueur du FC Nantes (2-1) plus tôt dans la soirée. Mais surtout, « ils ont retrouvé des couleurs et un physique après quelques jours de repos et une absence de 90 minutes à Monaco (1-0), samedi dernier, leur pire sortie de 2025. » Un réveil incarné par des attaquants décisifs : Khvicha Kvaratskhelia auteur d’un doublé, Bradley Barcola à l’avant-dernière passe, Ibrahim Mbaye et Gonçalo Ramos buteurs après leur entrée en jeu, et Senny Mayulu buteur et passeur. Mais avant de faire la différence dans cette rencontre, il a fallu souffrir avec un Matvey Safonov décisif dans les cages.

Les Parisiens ont aussi affiché de la nervosité sur les corners rennais. « Avec Vitinha et Kang-in Lee qui s’embrouillent sur le marquage, un temps de palabre qui a failli coûter un but. Et quand le Portugais rapporte au capitaine les largesses du Sud-Coréen, le Brésilien et le Ballon d’or asiatique se prennent aussi le bec dans une séquence rarement vu au PSG en 2025″, rapporte LP. Le milieu des Rouge & Bleu n’a pas non plus eu son rendement habituel, avec des retards permanents dans les duels et le contre-pressing. Mais Luis Enrique pourra s’appuyer sur la seconde période de grande qualité de son équipe avec le retour en forme de Bradley Barcola, une défense solide et un Matvey Safonov qui a dégagé des ondes positives. « Paris est deuxième partout, en L1 et en C1, et on ne parle jamais d’Ousmane Dembélé, son Ballon d’or, entré pour trente minutes, temps additionnel compris. Si un jour tout se remet en place, il pourrait gagner une place dans chaque classement. »

Enfin, le quotidien francilien met également en avant la performance de Khvicha Kvaratskhelia. Sur courant alternatif, le numéro 7 du PSG a livré sa meilleure performance en Ligue 1. Auteur d’un doublé, son premier en L1 depuis le 17 mai dernier (3-1 face à l’AJ Auxerre), l’international géorgien a été l’un des acteurs principaux de cette belle victoire parisienne. Affichant un double visage depuis le début de saison, l’un enthousiasmant en Ligue des champions et l’autre moins tranchant en championnat, l’ailier de 24 ans a, sans doute, signé son match référence pour la dernière de l’année au Parc des Princes. Il aura fallu une vingtaine de minutes de démarrage avant de lancer son show par un exploit individuel sur l’ouverture du score (28e). « Une bonne nouvelle pour Paris, un calvaire pour Rennes qui sera impuissant devant la fougue du Géorgien. » Il fera ensuite le break en seconde période d’une frappe puissante (67e). « Un dixième doublé pour lui en carrière aux allures de cadeau de Noël, à condition qu’il sonne le réveil définitif du ‘Kvaradona’. »