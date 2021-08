Revue de presse PSG : Ligue 1, Troyes, Pochettino…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 7 août 2021. Actualité exceptionnelle, dispositif exceptionnel ! Avec l’arrivée (quasi) certaine de Lionel Messi à Paris, Canal-Supporters ne vous propose pas une… mais deux revues de presse. Une consacrée à la légende argentine. Et une autre, celle-ci, qui va se concentrer sur le match de la Ligue 1 du soir face à Troyes (21h/C+).

L’Équipe de ce samedi explique que le PSG “est en reconquête en Ligue 1” et que l’objectif de Mauricio Pochettino est clair (et “encore plus avec le recrutement ambitieux effectué” par le club) : “hausser l’exigence au quotidien d’une équipe traversée ces dernières années par trop de hauts et de bas.” Et ce même si cette nouvelle saison “a mal commencé par la défaite au Trophée des champions (0-1 contre Lille), un revers que le coach a très mal vécu.” Mais le technicien place la barre tout en haut “après une préparation très exigeante, le staff promet de serrer un peu plus les boulons à de multiples niveaux.” Les Parisiens se déplaceront encore avec beaucoup d’absents puisque les joueurs revenus ce vendredi (Neymar, Marquinhos, Verratti, Di Maria, Sarabia, Donnarumma, Leandro Paredes) ne sont pas du voyage ni Sergio Ramos (reprise) ou encore Idrissa Gueye (COVID).

XI Probable du PSG selon L’Équipe : Navas – Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo – Dina-Ebimbe, Danilo Pereira, Wijnaldum – Draxler – Mbappé, Icardi

Le Parisien estime que le PSG “n’a plus d’excuse” et “n’a plus le choix car la deuxième place du championnat ne sera pas une option.” Pour le club de la capitale “le titre redevient une obligation”. Si les cadors de l’équipe de ne seront pas à Troyes, les autres qui sont en jambes “restent des seconds couteaux comme Draxler ou Icardi voire Kehrer” et voudront éviter de réaliser le même début de saison galère que lors de l’exercice 2020/2021. Au-delà du résultat, le Paris Saint-Germain doit désormais “emballer dans la durée” pour être “un champion avec style et pas seulement de coups d’éclat.”

XI Probable du PSG selon Le Parisien : Navas – Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo – Draxler, Danilo Pereira, Wijnaldum – Kalimuendo, Mbappé, Icardi

“Le club troyen accueille ce soir le PSG dans un stade presque rempli. Une affiche de gala attendue avec concentration et délectation”, explique L’Est-Eclair. “C’est une affiche entre un promu et un géant européen, mais il y a bien d’autres enjeux entre l’Estac et le PSG, propriétés respectives du puissant City Football Group émirati et du fonds qatarien QSI”, juge l’AFP. “Entré en 2020 dans la constellation de clubs dont Manchester City est l’étoile principale, Troyes a sans doute hâte de défier le PSG pour ce nouvel avatar de la bataille diplomatico-sportive entre Emirats arabes unis et Qatar. D’autant que le PSG, défait par City en demi-finale de Ligue des champions au printemps puis détrôné en L1, a mal débuté sa saison, perdant aussi le Trophée des champions. Mais le Paris SG reste une armada sans égale en L1 et Mbappé, qui doit faire sa reprise après un été décevant avec les Bleus, a sans doute hâte d’en découdre alors que sa situation contractuelle n’est toujours pas réglée et qu’on parle d’une possible arrivée de la superstar Messi à Paris…”