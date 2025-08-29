Revue de Presse PSG : Ligue des champions, adversaires, Kolo Muani…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 29 août 2025. Le PSG connaît ses adversaires pour la phase de ligue de la Ligue des champions, un tirage au sort qui n’a pas fait de cadeau aux Rouge & Bleu, le PSG et la Juventus finalisent le transfert de Randal Kolo Muani…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une au tirage au sort de la Ligue des champions. Depuis jeudi soir, le PSG connaît ses huit adversaires pour la phase de ligue de la compétition. Et le champion sortant n’a pas été épargné. Les Parisiens accueilleront le Bayern Munich, l’Atalanta Bergame, Tottenham et Newcastle et se déplaceront sur les pelouses du FC Barcelone, du Bayer Leverkusen, du Sporting Portugal et de l’Athletic Bilbao. Un an après avoir déjà hérité du tirage le plus ardu, le club de la capitale n’a pas été ménagé. Tous ses adversaires font partie des principaux championnat européens avec deux clubs anglais, espagnols et allemands et une formation portugaise et italienne. « Pour autant, l’affaire demeure à la portée des hommes de Luis Enrique, qui se doivent de viser le top 8. Ils ont en effet échappé à plusieurs épouvantails comme Arsenal dans le pot n° 2 ou Naples dans le n° 3. Et si certains noms, comme Leverkusen, l’Atalanta et le Sporting, inspirent le respect, ils sont chacun en reconstruction pour différentes raisons. »

À deux semaines du premier match de Ligue des champions, l’enjeu principal pour l’équipe de Luis Enrique sera de retrouver sa pleine mesure athlétique. Cette nouvelle saison à rallonge, avec la CAN et la Coupe du monde, est un sujet de discussion et préoccupation en interne pour le staff et le vestiaire parisien, où il y a une réelle appréhension. « Avec un effectif quasi inchangé, le tenant du titre entend surtout inspirer la crainte à ses prochains adversaires. Mais, pour ça, il doit retrouver les ressources et le mordant qui ont fait de lui le tube du printemps », conclut L’E.

Au rayon mercato, le quotidien sportif fait le point sur le départ de Randal Kolo Muani à la Juventus Turin. Les deux formations doivent finaliser dans les prochaines heures le deal sous la forme d’un prêt payant de 5M€ assorti d’une option d’achat levée automatiquement à des conditions très facilement atteignables de 45M€ + 10M€ de bonus. De son côté, l’international français a déjà un accord pour un contrat de cinq ans avec la Vieille Dame, après avoir refusé plusieurs approches des formations de Premier League. Les négociations entre la Juve et le PSG ont été longues et complexes car la direction parisienne n’a jamais cédé sans obtenir une option d’achat automatiquement levée à des conditions très vite atteintes. « Les Italiens ont mis du temps à accepter ce principe, avant d’entamer plusieurs semaines de discussions sur le montant du prêt, de l’option d’achat, des bonus, puis sur la manière dont ces bonus seraient activés », explique L’E.

De son côté, Le Parisien évoque aussi ce tirage au sort corsé en Ligue des champions. Et cette phase de ligue sera plus relevée que celle de la saison passée. « La moitié de son tirage est plus ardue : Barcelone est plus fort que l’Atlético de Madrid, Bilbao que Gérone, Leverkusen que Stuttgart et l’Atalanta que Salzbourg. Le Bayern était déjà là en 2024, alors que le Sporting ressemble au PSV Eindhoven. En revanche, Newcastle paraît davantage jouable qu’Arsenal et Tottenham que Manchester City. » Avec ce tirage, les Rouge & Bleu s’évitent des voyages exotiques en Azerbaïdjan ou au Kazakhstan, très au Sud, comme Chypre, ou très au nord, avec Bodo/Glimt. Le club parisien n’aura pas le temps de prendre ses marques et « ce grand huit qui lui est proposé servira sans doute à renforcer sa domination ou connaître où se trouvent ses éventuelles failles. » Le Barça-PSG, qui se déroulera quelques jours avant la cérémonie du Ballon d’Or (22 septembre), sera une belle vitrine entre les deux meilleures formations de la saison passée et ses têtes d’affiche Ousmane Dembélé et Lamine Yamal. « Avec Yamal mais aussi Raphinha, Robert Lewandowski, Marcus Rashford, Michael Olise, Luis Diaz, Harry Kane, Ademola Lookman ou encore Nico Williams, les défenseurs parisiens vont se coller au gratin des perles offensives du continent », conclut LP.