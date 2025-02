Revue de Presse PSG : Ligue des champions, Brest, buteurs…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 20 février 2025. Le PSG surclasse Brest (7-0) et se qualifie pour les 8es de finale de Ligue des champions, de belles promesses pour la suite de la compétition, sept buteurs différents dans le même match…

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la claque infligée par le PSG au Stade Brestois en barrage retour de la Ligue des champions (7-0, 10-0 en cumulé). Les Rouge & Bleu ont été impitoyables dans cette affiche 100% française pour valider leur ticket pour les 8es de finale de la compétition. Au prochain tour, un adversaire d’un autre calibre se présentera entre le FC Barcelone ou Liverpool, deux candidats à la victoire finale. « Chaque jour, d’ici là, aura des airs de compte à rebours, sous l’effet de l’impatience, et de la certitude que le PSG sera au pied du rendez-vous qui orientera sa saison, et la perception de sa saison. » Dans les chiffres, le club parisien a éparpillé façon puzzle le SB29 en 2025 (2-5, 0-3, 0-7). Ce rapport de force déséquilibré au coup d’envoi s’est encore plus aggravé avec les choix de départs d’Eric Roy de garder des joueurs au frais. « Cela a débouché sur une soirée sans passion, pendant assez longtemps, sauvée à la fois par le coup du bouquet final, qui est un peu plus qu’un détail, et par l’entrée en jeu de Presnel Kimpembe (72e), devenue l’émotion principale d’une soirée qui en aura manqué. » Le champion du Monde 2018 a eu le droit à une belle ovation du Parc des Princes.

Dans cette double confrontation, le PSG avait décidé de tuer rapidement tout suspense et a affiché un état d’esprit irréprochable dans cette manche retour. Si les titulaires Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha et Nuno Mendes ont éteint la résistance brestoise, les remplaçants parisiens ont également participé à la fête avec les réalisations de Désiré Doué et Gonçalo Ramos, également passeurs décisifs, puis Senny Mayulu. « En général, quand tout est aussi plié, aussi facile, le bourreau s’encombre d’un peu de pudeur, et face au choix de respecter son adversaire en le punissant plus sévèrement ou en l’épargnant, choisit d’en faire un peu moins, pour en garder pour le match suivant. Mais au PSG, la concurrence est trop forte pour cela. » Un score final de 7-0 qui représente la plus large victoire européenne de l’histoire du club. D’autres chiffres montrent aussi la forme étincelante des Parisiens : cinq victoires d’affilée en C1 pour 21 buts marqués, quatrième clean-sheet sur les cinq derniers matches ou encore cette treizième qualification d’affilée en 8es de finale de Ligue des champions.

Le quotidien sportif souligne aussi les sept buteurs différents du PSG dans cette rencontre. Meilleur buteur des Rouge & Bleu en 2025, Ousmane Dembélé n’a pas inscrit le moindre but ce mercredi soir. Un première dans la peau d’un titulaire depuis neuf matches et le 32e de finale de Coupe de France face au RC Lens fin décembre. Mais ses partenaires (Barcola, Kvaratskhelia, Vitinha, Doué, Nuno Mendes, Ramos et Mayulu) se sont occupés du reste. « Un festival offensif douloureux pour les Bretons mais qui dit quelque chose du collectif de Luis Enrique. L’entraîneur parisien rêve d’une attaque imprévisible et difficile à cerner. Il a été servi hier, car le danger est venu de partout, même du banc. » Les Rouge & Bleu ont corrigé leur problème d’efficacité pointé du doigt au coeur de l’automne avec 21 buts inscrits sur les cinq derniers matches de C1. « Derrière l’arbre Dembélé, la forêt est dense, donc, ce qui peut donner lieu à une double lecture. La première est que cette dynamique traduit l’état d’esprit qui traverse cette équipe. Ce score historique, à mettre en perspective avec la composition d’équipe d’Éric Roy et le confortable avantage acquis à l’aller, est à mettre au crédit d’un groupe où tout le monde fait les efforts et peut donc récolter les fruits de ces efforts, sans ego mal placés (…) L’autre lecture, en forme d’interrogation, est qu’une équipe sans grosse(s) tête(s) qui dépasse(nt) aux avant-postes n’a peut-être pas toutes les armes pour aller au bout d’une épreuve aussi compétitive, de nos jours, si l’on en croit le palmarès. »

De son côté, Le Parisien revient aussi sur cette victoire historique du PSG en Ligue des champions face au Stade Brestois. Une qualification sans sourciller des Rouge & Bleu. « Il attaquera la suite avec le même appétit, la même voracité, les poumons gonflés à la confiance, porté par un élan né de la révolte de Manchester City. » Il faudra attendre vendredi pour savoir qui de Liverpool ou du FC Barcelone fera face aux champions de France en huitièmes de finale de la compétition. Deux adversaires qui possèdent d’énormes qualités mais aussi des failles que Paris saurait exploiter. Pour en arriver là, le club de la capitale a d’abord pulvérisé le Stade Brestois dans ces matches de barrage (0-3, 7-0) avec une formation bretonne qui est venue avec équipe remaniée ce mercredi au Parc des Princes. Elle n’a rien pu faire face à la force offensive parisienne. Deux ans jour pour jour après son dernier match à domicile, Presnel Kimpembe a même refoulé la pelouse du Parc sous les acclamations du public. Le PSG a su montrer un visage complètement différent après un début de campagne difficile. « Si le bilan demeure évidemment positif – six victoires, trois défaites, un nul -, il témoigne surtout d’une accélération ou plutôt d’une métamorphose avec deux succès en 2024 et surtout quatre en 2025. Il y aura eu clairement un temps pour comprendre et apprendre le sel et le seuil de ces joutes européennes et un autre pour vivre cette aventure », conclut LP.