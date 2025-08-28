Revue de presse PSG : Ligue des champions, tirage…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 28 août 2025. Jour de tirage de la phase de ligue de la Ligue des champions, quels adversaires pour le PSG ?…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions. Le PSG a vaincu sa malédiction et il l’a fait au fil d’un parcours qui a forcé le respect, achevé en apothéose (5-0 contre l’Inter Milan). Plus rien ne sera comme avant. Mais à peine le temps de souffler, il voit se dresser face à lui un défi aussi grand, tenter d’étirer sa domination dans l’épreuve la plus compétitive au monde. C’est la curiosité majeure de ce temps d’après : comment cet effectif juvénile et collectivement habité va-t-il digérer son nouveau statut ? L’Ajax Amsterdam, vainqueur en 1995 contre l’AC Milan (1-0), bâti sur ces mêmes matrices, avait enchaîné une finale (défaite contre la Juventus Turin, 1-1, 2-4 aux t.a.b.) avant d’exploser sous la pression de l’arrêt Bosman, lance le quotidien sportif. « Le PSG qatarien a les moyens de retenir ses héros. Mais les menaces sont ailleurs. À commencer par son état d’esprit de groupe, que la course au Ballon d’Or pourrait fragiliser. Concernant sa motivation, la Coupe du monde des clubs (défaite en finale face à Chelsea, 0-3) et ses premières apparitions cette saison ont donné un élément de réponse. » Marquinhos et ses partenaires sont toujours animés par ce goût de l’effort et du dépassement, même à bout de souffle ou à court de rythme. Luis Enrique a d’ailleurs annoncé la couleur : au lieu de se reposer sur ses lauriers, l’empereur espagnol a expliqué à ses joueurs que pour marquer vraiment l’histoire, il fallait aller chercher une seconde étoile. Au moment de replonger le museau dans les starting-blocks, Paris fait donc naturellement partie des candidats à sa succession, assure L’Equipe. La concurrence s’annonce féroce et revancharde, regroupant notamment ses victimes depuis six mois, de Liverpool au Real Madrid de Xabi Alonso et Kylian Mbappé, en passant par Manchester City, Arsenal ou le Bayern Munich. Tous ont scruté les Parisiens, réfléchi déjà à des plans de réplique. Mais les champions d’Europe n’ont plus aucun complexe et d’autant plus le droit d’y croire qu’ils ont encore une marge de progression, conclut le quotidien sportif.

Le tirage le plus abordable pour le PSG selon L’Equipe : Dortmund (ALL), Chelsea (ANG), Club Bruges (BEL), Eintracht Francfort (ALL), Bodo/Glimt (NOR), Slavia Prague (RTC), Kairat Almaty (KAZ), Paphos (CHY).

selon L’Equipe : Dortmund (ALL), Chelsea (ANG), Club Bruges (BEL), Eintracht Francfort (ALL), Bodo/Glimt (NOR), Slavia Prague (RTC), Kairat Almaty (KAZ), Paphos (CHY). Le tirage le plus difficile pour le PSG selon L’Equipe : FC Barcelone (ESP), Liverpool (ANG), Arsenal (ANG), Juventus Turin (ITA), Naples (ITA), PSV (HOL), Galatasaray (TUR), Athletic Bilbao (ESP).

De son côté, Le Parisien évoque aussi le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions. « Il ne s’agit ni de sa matrice ni de son ADN mais Luis Enrique, un culé (supporter du Barça) pur et dur, rêve pour une fois d’imiter le Real Madrid. Bientôt huit ans qu’aucun club de la grande Europe n’a réussi l’exploit de se succéder à lui-même au palmarès de la Ligue des champions », avance le quotidien francilien. C’est dire si le PSG, sans doute traversé par l’immense bonheur de recueillir en son sein le prochain Ballon d’Or, s’impose comme l’équipe que tout le monde voudra éviter à l’instant du tirage au sort de la phase de ligue. Pour les partenaires de Marquinhos, l’idée consistera d’abord essentiellement à se qualifier pour les huitièmes de finale sans passer par les barrages, comme ce fut le cas face à Brest en début d’année. Ils en ont terminé avec les balbutiements et le calme du mercato – trois recrues, deux titulaires potentiels, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi – ne modifie pas l’écosystème du club parisien, souligne Le Parisien. « Le PSG – le vrai, celui qui aura achevé sa préparation estivale à la fin de l’été, vers le 20 septembre, soit quelques jours après son entrée en lice prévue les 16, 17 ou 18 septembre – dispose d’une réelle marge sur ses adversaires, ce dont a témoigné son parcours lors de la Coupe du monde des clubs où il s’est offert le scalp du Bayern Munich et du Real Madrid après avoir roulé sur le championnat anglais en Ligue des champions et détruit l’Inter Milan en finale (5-0) à Munich. » Sa marge peut se bonifier sous la double impulsion d’un groupe jeune au vécu déjà considérable et grâce à l’arrivée d’un gardien qui positionne le bloc au moins dix mètres plus haut, ce qui n’est pas pour déplaire à une formation dominante. « Cette marge et cette progression collective n’encombreront pas le PSG lors de son nouveau voyage européen parce que la concurrence s’annonce féroce cette saison. Les recrutements de Liverpool et Arsenal par exemple, deux victimes de l’épopée parisienne, racontent l’orgueil touché de ces équipes qui se voyaient caresser la Coupe aux grandes oreilles sans se méfier de Désiré Doué et des autres. » La confirmation de la force collective du Bayern Munich impressionne également, alors qu’il est possible que Barcelone finisse par mieux défendre un jour, alors que son attaque emmenée par Lamine Yamal demeure la meilleure du monde sur le papier. Ajoutez à cela qu’un Real Madrid boiteux parvient quand même à intégrer le top 8, ce qui peut susciter quelques sueurs froides s’il finit par marcher ou courir sur ses deux jambes, surtout celles de Kylian Mbappé, déjà intenable, conclut Le Parisien.





