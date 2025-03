Revue de presse PSG : Lille, Désiré Doué, buts…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 2 mars 2025. Le PSG surclasse Lille, Désiré Doué s’affirme de plus en plus comme un élément clé du PSG, le PSG enchaîne les buts…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait sa Une sur la large victoire du PSG contre Lille hier soir pour le compte de la 24e journée de Ligue 1 (4-1). Le quotidien sportif explique qu’à « quatre jours de la venue de Liverpool au Parc, le PSG a fait sauter Lille à la corde, et continué de faire mal à ses adversaires, beaucoup, et à la Ligue 1, un peu, en éteignant les illusions des uns et l’ultime miette de suspense de l’autre. » Oui, on a rarement vu ça, rarement vu cette supériorité, et rarement vu cette expression collective absolue qui a traversé une première période dont les Parisiens ont fait tout à la fois une tempête, et quelque chose de très harmonieux. Ils sont absolument injouables pour l’opposition nationale, quelle qu’elle soit, et c’est la première fois, sans doute, que leur supériorité sportive est à ce point à la mesure de leur supériorité économique, selon le même coefficient multiplicateur, lance L’Equipe. « En Ligue 1, le PSG des stars avait ses langueurs. Actuellement, il n’en a plus aucune, sauf quand il mène 4-0 à la mi-temps et qu’il a un grand soir à préparer. De fait, plus le PSG a de la marge, plus Luis Enrique peut jouer sur les temps de jeu pour garder de la fraîcheur, et plus ses joueurs courent ensemble, vite et longtemps, marchant sur leurs adversaires et les étouffant sans répit, tout en férocité, sans jamais faire de prisonniers. » Si le PSG affiche la même intensité, la même flamme collective, la même qualité technique, Liverpool a une chance raisonnable de ne pas beaucoup s’amuser, conclut L’Equipe.

De son côté, Le Parisien revient également sur cette victoire éclatante du PSG. Le quotidien francilien se demande si le club de la capitale pouvait rêver meilleure préparation avant le 8e de finale de la Ligue des champions contre Liverpool. « C’est simple, dans son passé récent, jamais Paris n’avait semblé aussi prêt pour un grand rendez-vous. » Irrésistible dans la création du jeu, féroce à la perte du ballon et surtout efficace dans la zone de vérité, ce PSG n’en finit plus d’enchaîner les victoires et a même placé, face aux Dogues, le curseur un peu plus haut en réalisant sa meilleure mi-temps de la saison, lance Le Parisien. « S’il fallait envoyer un message aux Anglais qui ne jouaient pas ce week-end en raison de leur élimination en Cup, on peut dire que c’est mission accomplie. » Depuis plusieurs semaines, Luis Enrique a amené son équipe à pleine maturité. Du jeu ressort un certain plaisir chez ses joueurs qui déroulent un football préparé minutieusement, chaque jour, à l’entraînement, analyse Le Parisien. Luis Enrique a profité de la masterclass de son équipe pour soulager les organismes de ses hommes forts, souligne le quotidien francilien. « Il faudra la même application, le même sérieux et la même efficacité pour espérer faire tomber Liverpool dans quelques jours. Mais pour ce PSG, irrésistible, plus rien ne paraît impossible », conclut le Parisien.

L’Equipe fait également un focus sur Désiré Doué, une nouvelle fois buteur et passeur décisif contre Lille hier soir. L’international espoirs français, qui est impliqué sur trois des quatre buts parisiens contre les Lillois, a été solide en tout point, puisque, outre ce bilan, il a gagné 8 duels sur 12 disputés et a récupéré huit ballons, lui qui a été aligné au coup d’envoi dans l’entrejeu, lance le quotidien sportif. Après des débuts timides, il semble avoir trouvé son rythme de croisière. Il affiche en effet des statistiques impressionnantes avec 7 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de saison. L’Equipe indique que Désiré Doué est l’un des 7 joueurs du top 5 européen impliqués dans le plus de buts (13) toutes compétitions confondues, depuis le début de l’année, avec cinq réalisations et huit passes. Doué s’affirme, semaines après semaines, comme un élément clé du PSG de Luis Enrique. C’est sa grande réussite. Et elle n’avait rien d’évident lors de son transfert l’été dernier, conclut le quotidien sportif.

Le Parisien évoque aussi la force de frappe du PSG depuis plusieurs semaines. « Dix jours après un indécent 7-0 infligé à Brest en 16e de finale de Ligue des champions, trois jours après un autre spectaculaire 7-0 réussi cette fois face à Saint-Brieuc en Coupe de France, Paris a offert ce samedi soir une nouvelle démonstration offensive avec une première mi-temps de feu, à l’image de ce qu’ils sont capables de produire depuis quelques semaines. Avant la rencontre, ils avaient marqué 2,7 buts par match en moyenne en Ligue 1. C’est encore plus depuis le début de cette année 2025, avec 3,3 buts par rencontre toutes compétitions confondues. » En balade, Ousmane Dembélé est venu s’offrir son 26e but cette saison en 33 matchs et fait partie du top 5 des meilleurs buteurs européens, lance Le Parisien. « Il vaut mieux avoir quatre joueurs qui marquent 12 buts », avait espéré Luis Enrique en début de saison, au moment de commenter le vide qu’aurait pu laisser le départ de ce dernier, meilleur buteur de l’histoire du club. « Pour être honnête, je ne fais pas attention à qui marque, coupait-il pourtant samedi soir après le triomphe. Ça m’importe peu. On est une vraie équipe parce que chaque joueur peut marquer et faire des passes importantes. »