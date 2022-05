Revue de Presse PSG : l’ITW de Verratti, Mbappé, Gueye…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 19 mai 2022. L’interview de Marco Verratti au quotidien Le Parisien, l’impatience autour de l’avenir de Kylian Mbappé, le Conseil national de l’éthique de la FFF envoie une lettre à Idrissa Gueye et le FC Metz pourra compter sur ses supporters ce samedi au Parc des Princes.

Le Parisien a obtenu une longue interview du milieu de terrain du PSG, Marco Verratti. Lors de cet entretien, l’international italien a évoqué de nombreux sujets dont l’échec du PSG en Ligue des champions face au Real Madrid (1-0, 1-3). « Ici à Paris, on oublie parfois qu’il faut souffrir pour gagner. Et ça, on doit le comprendre tous ensemble : les joueurs, le club, les supporters. Nous sommes sur le terrain, mais il y a cette atmosphère autour qui fait qu’il faudrait toujours que nous gagnions 3, 4 ou 5-0. Mais le football, ce n’est plus ça. Il n’y a plus de petites équipes en Ligue des champions. »

Le joueur de 29 ans a également été questionné sur les pires injustices subies par le PSG lors des récentes campagnes de l’UEFA Champions League. « Il n’y en a pas qu’une, hein… (rires). Mais bon la remontada contre Barcelone… (6-1, le 8 mars 2017). Ce soir-là, quoi qu’il arrive, on aurait perdu le match, 3 ou 4-1, c’est sûr. Mais avec un autre arbitre et la VAR, on n’aurait jamais pris 6-1. C’est la plus grande injustice dont on a été victimes, ça a été dur. Un match qui fait mal, aussi, c’est celui face à Manchester United (la défaite 1-3, le 6 mars 2019) car ça se passe l’année où la VAR est mise en place. Il y a toujours quelque chose contre nous. Sans la VAR, personne sur le terrain n’aurait vu quoi que ce soit, personne n’aurait rien dit (sur la faute de main de Kimpembe dans la surface)… Allez, on va s’arrêter à ces deux injustices-là. »

Sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, Marco Verratti est revenu sur son avenir chez les Rouge & Bleu et une éventuelle prolongation de contrat. « Actuellement on négocie avec le club. Enfin, moi je n’ai même pas envie de discuter, ce sont les dirigeants qui prennent la décision, ils savent ce qu’ils veulent faire avec moi. Si un jour ils me disent qu’on ne prolonge plus, alors je vivrai peut-être une autre expérience. Mais je reviendrai ici, au stade comme spectateur, ça c’est sûr ! Le PSG restera toujours dans mon cœur. Je reviendrai vivre à Paris, c’est ma ville de cœur. Il n’y aura jamais de problème, c’est le club qui décidera si je dois prolonger ou pas. » Les meilleurs extraits de son interview sont à retrouver ici sur notre site.

Le quotidien francilien a également donné la parole à quelques observateurs du football afin d’évoquer l’avenir de Kylian Mbappé. Et tous se montrent impatients au sujet du futur contrat de l’international français. Coureur de l’équipe Groupama-FDJ, le cycliste Thibaut Pinot, fan du PSG, s’est exprimé sur ce sujet : « Je suis ça de près comme on le suit tous. Un jour il s’en va, un jour… Aujourd’hui (mercredi), on est dans l’optique qu’il reste. La veille, c’était : il s’en va… On verra. En tout cas, c’est une décision importante, pour lui déjà, et surtout pour le PSG (…) On attend tous un dénouement heureux pour tous les supporters. S’il part ce sera un mauvais coup pour le PSG surtout. Après, pour lui, je pense que le Real Madrid, ce n’est pas rien non plus. Mais c’est surtout pour le PSG, oui, que ce serait mal joué. »

Du côté de l’Espagne, le journaliste de Marca, Pablo Polo, confirme que ce feuilleton Kylian Mbappé commence à user du côté de Madrid. « Évidemment, il y a de l’impatience et de l’incertitude. On est un peu perdus. La plupart d’entre nous pensent qu’il jouera au Real mais on ne sait pas vraiment si le Qatar sera capable de faire changer un choix qui semble déjà fait… L’expérience nous dit qu’il faut être prudent. Ces derniers temps, on commence à penser qu’il n’est peut-être pas si sûr mais ça change tellement chaque jour que c’est un peu fatigant. Quand on parle aux supporters, ici, ils trouvent ça long. Nous, journalistes, on fait notre travail et on essaie de raconter ce qui se passe au quotidien. Mais beaucoup de supporters commencent à se dire : Bon s’il ne veut pas venir, qu’il ne vienne pas. Parce qu’ils ne comprennent pas vraiment pourquoi Kylian n’a pas encore décidé. »

De son côté, L’Equipe indique que le Conseil national de l’éthique a envoyé une lettre à Idrissa Gueye. Absent de la feuille de match de Montpellier / PSG pour « raisons personnelles », ce forfait de dernière minute a provoqué une polémique depuis samedi soir. Les spéculations autour de cette absence disent qu’Idrissa Gueye a refusé de prendre part à la rencontre en raison du flocage couleur arc-en-ciel symbolisant le combat contre l’homophobie. Face à cette situation, le Conseil national de l’éthique de la FFF a demandé à l’international sénégalais de clarifier sa situation. « De deux choses l’une, soit ces supputations sont infondées et nous vous invitons sans délai à vous exprimer afin de faire taire ces rumeurs (…) Soit ces rumeurs sont exactes. Dans ce cas, nous vous demandons de prendre conscience de la portée de votre geste et de la très grave erreur commise (…) En refusant de participer à cette opération collective, vous validez de fait les comportements discriminatoires, le refus de l’autre, et pas uniquement contre la communauté LGBTQI+ », a écrit le CNE.

Face à cette polémique qui enfle de jour en jour, Idrissa Gueye a reçu quelques soutiens sur les réseaux sociaux avec le hashtag #WeareallIdrissa (nous sommes tous Idrissa). À cela s’ajoutent le soutien du président du Sénégal Macky Sall et de ses compatriotes Abdou Diallo et Cheikhou Kouyaté entre autres.

Enfin, Le Républicain Lorrain évoque la rencontre de ce samedi soir entre le PSG et le FC Metz (21h au Parc des Princes), à l’occasion de la 38e et dernière journée de Ligue 1. Occupant la place de barragiste (18e), l’équipe de Frédéric Antonetti pourra compter sur 1.000 supporters présents dans l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud. « Le club mosellan a mis les places en ligne, ce mercredi à midi, et celles-ci se sont vendues comme des petits pains ! En quelques minutes, plus aucun billet pour la rencontre n’était disponible, une confirmation supplémentaire que les supporters grenats ont repris espoir dans la course au maintien », rapporte le quotidien local.