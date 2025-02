Revue de presse PSG : Liverpool, Barcelone, Zaïre-Emery…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 21 février 2025. Entre Liverpool et le FC Barcelone, quel serait le meilleur tirage, Warren Zaïre-Emery apte pour les huitièmes de C1 ?…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions qui aura lieu ce midi et se demande quel serait le meilleur tirage pour le PSG entre Liverpool et le FC Barcelone. « Il y a, sur la forme du moment, une différence assez nette. Entre un Barça invaincu depuis le 21 décembre et Liverpool qui traverse une séquence moins aboutie. Celle-ci a été ponctuée de deux nuls face à Everton (2-2) puis mercredi contre Aston Villa (2-2) et surtout d’une élimination face à Plymouth (D2, 0-1) en Cup, certes avec une équipe remaniée », analyse le quotidien sportif. Le club anglais est moins fringant athlétiquement, manque d’efficacité sur leurs derniers rendez-vous. Dans un syndrome un peu comparable au PSG du début de saison. Côté Barça, la saison, dans son ensemble, à l’exception d’un mois de décembre moins réussi, est linéaire, avance L’Equipe. Le quotidien sportif explique aussi que si le PSG tombe sur les Catalans, il va affronter son double. Une équipe joueuse, technique, qui aime presser et avoir le ballon, avec une capacité à faire mal sur les côtés. « C’est aussi une effrayante machine à marquer, meilleure attaque des cinq grands Championnats (114 buts, soit 3,08 par match en moyenne). Mais la perméabilité des Blaugranas dans la profondeur est une raison d’y croire, pour Paris, à condition de conserver son efficacité de 2025. » Liverpool présente un autre type de défi. Depuis l’ère Klopp, le danger n°1 de cette équipe est l’intensité folle qu’elle imprime, indique le quotidien sportif. Avec Slot, les Reds sont devenus une équipe plus variée, avec plus de contrôle, de possession. « L’autre gros danger se situe dans le domaine aérien. Avec de sacrés gabarits (Konaté, Van Dijk, Gravenberch, Gakpo, Nunez…), Liverpool est très performant dans un domaine qui est un des points faibles du PSG. » Côté parisien, le Barça restera toujours associé au traumatisme de la remontada de 2017 (4-0, 1-6). Mais depuis, les deux équipes se sont affrontées à deux reprises, et les confrontations ont tourné à l’avantage du PSG. Pour les Reds, le passé récent se limite à deux matches en phase de groupes, au début de l’ère Thomas Tuchel (2018). Les Reds s’étaient imposés 3-2 à Anfield. Puis le PSG s’était vengé 2-1 au Parc.

De son côté, Le Parisien évoque aussi le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions et se demande quel serait le moins mauvais tirage pour le PSG. Le club de la capitale affrontera l’une des deux meilleures équipes de la première phase de cette toute nouvelle formule de la Champions League, indique le quotidien francilien. Pour Momo Sissoko, ancien joueur du PSG et de Liverpool, le club anglais serait le pire tirage pour les joueurs de Luis Enrique. « Liverpool est le pire adversaire à prendre en ce moment. C’est clairement l’équipe la plus compétitive, la plus en jambes. Ce n’est pas un hasard s’ils contrôlent la Premier League. Un affrontement face à Paris aurait un côté hyperspectaculaire. Mais le PSG devra jouer le retour à Anfield et pour tenir un résultat là-bas, croyez-moi, il faut être solide dans le jeu et dans les têtes. Dès le tunnel, quand tu entends le You’ll never walk alone, tu comprends que la pression n’est pas la même qu’ailleurs. » Pour Richard Dutruel, « s’il ne peut y avoir ce vendredi de bon tirage pour Paris, il y en aura peut-être un moins mauvais que l’autre. Barcelone est un gros morceau, mais c’est une équipe extrêmement joueuse qui a tendance à se désorganiser et laisser de l’espace à l’adversaire. Quant au fait que le retour se joue au Stade Olympique plutôt qu’au Camp Nou, cela n’aura pas grande incidence, selon moi. Les tribunes du Barça n’ont jamais été réputées pour être chaudes, le public vient plutôt au spectacle. »Le Parisien explique que du côté du FC Barcelone ou de Liverpool, on préfèrerait affronter Benfica plutôt que le PSG.

L’Equipe se demande aussi si Warren Zaïre-Emery pourra tenir sa place lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le titi du PSG est absent depuis la rencontre contre Stuttgart en raison d’une blessure à la cheville gauche. Le quotidien sportif indique que Zaïre-Emery a vu les ligaments de sa cheville atteints. Le club ne veut prendre aucun risque et prend donc son temps dans sa rééducation. « Zaïre-Emery a recouru de manière légère, mais a ressenti une forme de gêne, évacuée depuis. Mais le temps de la reprise de l’entraînement collectif n’est pas encore venu », avance L’Equipe. Il ne devrait pas faire son retour sur les terrains dimanche contre Lyon ni contre le Stade Briochin mercredi soir en Coupe de France. Une évaluation sera effectuée au jour le jour et dépendra des sensations du joueur, mais il est difficile, en l’état, de le voir disponible pour le match contre Lille le 1er mars et possiblement pour le huitième de finale aller quelques jours plus tard, conclut L’Equipe.