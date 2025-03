Revue de Presse PSG : Liverpool, match retour, Luis Enrique, Doué, Safonov…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 7 mars 2025. Luis Enrique, le coach parfait pour réaliser un retournement de situation à Anfield, les différentes pistes à explorer pour la manche retour face à Liverpool en Ligue des champions, les Parisiens peuvent s’inspirer du match face au FC Barcelone la saison passée…

Dans son édition du jour, L’Equipe se projette sur ce huitième de finale retour de Ligue des champions face à Liverpool. Malgré la défaite 0-1 au Parc des Princes, le PSG a des raisons d’y croire lors du retour à Anfield. Et pour cela, les Rouge & Bleu peuvent s’inspirer de leur double confrontation face au FC Barcelone la saison passée. Défait 2-3 à domicile, les joueurs de Luis Enrique avaient renversé la vapeur en Espagne avec un succès 1-4 en ayant six jours de préparation. Dès la défaite face aux Reds, les Parisiens étaient convaincus de pouvoir renverser la situation. « Le staff parisien compte donc utiliser des ressorts similaires dans les prochains jours pour afficher le même état d’esprit à Anfield, mardi. » Mais pour l’instant, cette confrontation retour passe au second plan dans la tête des Rouge & Bleu en raison du déplacement sur la pelouse du Stade Rennais ce samedi (17h sur beIN SPORTS 1), à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1. Luis Enrique devra poursuivre sa gestion d’effectif avant la rencontre capitale face à Liverpool quelques jours plus tard. Un an après cette victoire renversante face au FC Barcelone, le PSG devra rééditer le même type de performance. À l’entraînement hier, le groupe se sentait encore capable d’aller s’imposer à Anfield. « Mais Luis Enrique a prévenu certains de ses proches : ‘Ce sera complètement différent.’ Il y a un an, lors de l’aller, la performance des Parisiens n’avait pas été aussi aboutie. C’était lors du match retour qu’ils avaient réalisé leur meilleure prestation », rappelle L’E.

Le quotidien sportif évoque également les différentes pistes possibles pour réaliser cet exploit à Anfield. En ayant certainement livré sa plus belle prestation collective sous l’ère QSI, le PSG s’est tout de même incliné de manière cruelle face à Liverpool dans les derniers instants du match. Pour espérer se qualifier directement, il faudra s’imposer par deux buts d’écart dans le nord de l’Angleterre le 11 mars prochain. Et ces dernières heures, un cas cristallise les attentions, Gianluigi Donnarumma. Pas décisif sur la frappe d’Harvey Elliott, le portier italien peut-il voir son statut de titulaire être fragilisé en relançant la concurrence avec Matvey Safonov ? « Compte tenu des prestations solides de Donnarumma depuis un mois, le reléguer serait une sanction peu méritée. Mais elle validerait l’un des principes de Luis Enrique selon lequel la concurrence s’exerce constamment et à tous les postes. » Reste aussi à savoir si le gardien russe peut apporter une réelle plus-value. Autre piste à explorer, le positionnement de Khvicha Kvaratskhelia sur le terrain. Aligné ailier droit au coup d’envoi, le Géorgien semble plus inspiré sur son côté préférentiel, à gauche. Un rôle qu’il a occupé en seconde période. « En plaçant Bradley Barcola dans l’axe et Ousmane Dembélé à droite. Une formule qui a montré certaines limites. La solution passe sans doute par des permutations constantes du trio. »

Autre possibilité, s’appuyer sur la grande forme de Désiré Doué dès le début de la rencontre. Son entrée en jeu mercredi a montré que l’ancien Rennais était en totale confiance depuis au moins trois mois. Il a apporté de la vitesse, de la mobilité et des frappes. L’international Espoirs français a accepté sans broncher son rôle de remplaçant. Reste à savoir qui il pourrait remplacer dans le onze de départ. Les trois offensifs (Dembélé, Barcola, Kvaratskhelia) sont difficilement remplaçables vu ce qu’ils ont montré face aux Reds. La solution la plus naturelle serait de le positionner dans l’entrejeu, mais cela impliquerait de décomposer le trio Ruiz-Vitinha-Neves, « qui a été, dans le contre-pressing, un modèle absolu d’efficacité mercredi. » Enfin, Luis Enrique pourrait aussi réaliser des changements plus tôt dans le match. À partir de la 60e minute, les offensifs du PSG sont apparus en manque de jambes et d’imagination. Le coach parisien a tardé à faire ses changements (66e et 78e). « L’Espagnol dispose pourtant de solutions pour apporter un impact immédiat dans le jeu. Que ce soit avec Warren Zaïre-Emery, Doué, Gonçalo Ramos voire Lee Kang-in. Dans sa manière de penser le scénario de ce huitième de finale retour, l’entraîneur va devoir se montrer inspiré », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien se penche aussi sur ce huitième de finale retour face à Liverpool mardi prochain. Et pour inverser la tendance, le PSG peut compter sur l’aptitude de son coach Luis Enrique, expert dans l’art de retourner les situations compromises. « La répétition de ses exploits indique qu’il ne s’agit pas d’un hasard, mais d’une méthode chez cet entraîneur. » Le technicien espagnol rentre dans la tête de ses joueurs pour leur faire comprendre et accepter qu’une qualification reste possible. Le discours de Vitinha après la défaite l’illustre parfaitement : « C’est maintenant qu’on doit montrer l’équipe qu’on est. C’est à nous de montrer notre personnalité, notre force. On va faire un grand match là-bas, cette fois on va marquer et on va passer. » Il faudra également un peu plus de chance et un arbitrage de qualité. Mais, dans ce match aller, la réelle force du PSG a été l’expression collective. Les champions de France ont surclassé la meilleure équipe d’Europe. « Plus habile techniquement, plus varié dans ses attaques, plus solide tactiquement avec une capacité à progresser avec la possession comme en transitions rapides. »

Il est extrêmement rare de voir une équipe aussi supérieure se faire éliminer sur une confrontation aller-retour. La saison passée, lors du quart de finale retour face au FC Barcelone, le club parisien avait réussi à faire tourner le match à son avantage grâce à son insistance et ses idées de jeu. Des principes qui seront les mêmes mardi à Anfield. Et Luis Enrique ne changera pas sa tactique. « J’y crois, sans aucun doute. Nous n’avons rien à perdre, ce qui nous rend plus dangereux », a déclaré le technicien espagnol après la défaite face aux Reds. « Dans sa hotte secrète, il aime en compagnie du psychologue dans son staff – Joaquim Valdes Fonseca – jouer sur les ressorts de la frustration au sein de son effectif pour la transformer en une sorte de colère positive. Un concept qui porte plusieurs noms : rachat, revanche, rédemption. C’est aujourd’hui le moteur essentiel de Marquinhos and Co., passablement énervés après le scénario de l’aller et qui entendent ramener le balancier du bon côté, le leur », conclut LP.