Revue de Presse PSG : Liverpool, Nuno Mendes, Salah…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 10 mars 2025. Le PSG est prêt pour le huitième de finale retour de Ligue des champions face à Liverpool, un défi de taille attend Nuno Mendes à Anfield, pourquoi Mohamed Salah n’a jamais rejoint Paris…

Dans son édition du jour, L’Equipe se projette sur le huitième de finale retour de Ligue des champions sur la pelouse de Liverpool ce mardi (21h sur Canal Plus Foot). En plus de leur victoire à Rennes (1-4) samedi, les Parisiens sont revenus de leur déplacement avec aucun blessé. Un point positif pour Luis Enrique et son staff, d’autant plus que le technicien espagnol a pu faire ménager plusieurs de ses cadres. Marquinhos est resté au repos tandis qu’Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha ou encore Khvicha Kvaratskhelia ont joué une petite demi-heure au Roazhon Park. Hier, au Campus PSG, « les titulaires de la veille ont eu le droit à un entraînement pendant que les autres, dont Marquinhos, se sont astreints à une séance jugée intense. » Ce lundi matin, les Parisiens vont prendre la direction de Liverpool puis séjourneront à l’hôtel Accor du centre-ville avant de s’entraîner à Anfield à 19h (heure française).

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – F.Ruiz, Vitinha, J.Neves – Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola

Le quotidien sportif fait un focus sur Nuno Mendes et se demande si le Portugais sera capable de relever le défi à Anfield. Auteur d’un match exceptionnel défensivement face à Mohamed Salah, le latéral de 22 ans a été rattrapé par une faute d’inattention sur le but d’Harvey Elliott en fin de rencontre (0-1). Et ce mardi, le numéro 25 du PSG devra une nouvelle fois réaliser une performance XXL face à l’international égyptien. Lors du match aller, Nuno Mendes n’avait laissé aucun répit à la star de Liverpool, le faisant devenir un ailier lambda. Il a confirmé qu’il pouvait s’inviter à la table des meilleurs latéraux gauches du monde. « Je trouve que Nuno fait une super saison. C’est l’un des joueurs les plus dominants en Europe à son poste. En termes de vitesse, de capacité de projection, il n’y a que peu d’équivalents. C’est normal qu’il puisse avoir encore des choses à travailler. Il ne faut pas oublier que ça reste encore un jeune joueur (22 ans). Mais son évolution est hyper-positive. Ce que j’aime chez lui, c’est que quel que soit le contexte, il joue toujours avec beaucoup de personnalité », confie l’ancien latéral parisien, Maxwell.

Mais Nuno Mendes sera-t-il capable de réaliser une deuxième prestation solide face à Mohamed Salah ? Il n’a pas encore chassé tous les doutes et ses dix secondes d’inattention sur le but d’Harvey Elliott font planer une ombre au-dessus de lui et montre qu’il est encore soumis à des sautes de concentration. Après avoir prolongé son contrat jusqu’en 2029, multipliant au passage son salaire au moins par trois, l’ancien du Sporting s’est développé différemment cette saison. Utilisé dans un premier temps comme un troisième défenseur axial, il a donné l’impression de nourrir sa culture défensive, même s’il a été par moment frustré des consignes restrictives du début de saison. « Avec plus de justesse dans sa gestion des duels, comme dans ses anticipations. » En revanche, sur les phases offensives, l’international portugais a conservé son pouvoir d’accélération et a développé sa relation technique avec Bradley Barcola. Cependant, Nuno Mendes peut-il encore franchir un cap ? « Au quotidien, le natif de Sintra, considéré par ses partenaires comme l’un des athlètes les plus puissants du groupe, est perçu comme un jeune homme bienveillant, souriant mais pas nécessairement encore mature », rapporte L’E. Il passera donc un test immense ce mardi à Anfield avec pour objectif de contenir une deuxième fois d’affilée Mohamed Salah.

De son côté, Le Parisien se demande pourquoi Mohamed Salah n’a jamais rejoint le PSG. L’international égyptien est pourtant proche du président Nasser al-Khelaïfi, mais malgré de nombreux fantasmes autour d’un potentiel transfert, la star de Liverpool n’a jamais signé à Paris. En janvier 2023, un cliché de Mohamed Salah avec le patron des Rouge & Bleu dans un restaurant londonien avait relancé la rumeur d’une possible arrivée au PSG. À cette époque, le départ de Kylian Mbappé ne faisait plus de doute et la star égyptienne remplissait tous les critères pour occuper cette place. « Mais il ne s’agissait en fait que d’une rencontre de courtoisie entre deux des plus importantes personnalités du Moyen-Orient. Mohamed Salah et Nasser Al-Khelaïfi ne sont pas amis. Mais ils se côtoient depuis près de dix ans et se vouent un respect mutuel. Dans les yeux du dirigeant parisien, on peut même parler d’admiration pour le double Ballon d’or africain », explique LP. Lors de son passage au PSG (2016-2018), l’ancien coach Unai Emery a expliqué que le nom de Mohamed Salah avait circulé : « Nous avons parlé de la possibilité de signer Salah alors qu’il jouait à l’AS Rome. Nous avions des doutes. Il a signé à Liverpool (en 2017) et ces doutes, il les a brisés. »

Pendant plusieurs années, la cellule de recrutement et les observateurs de Doha ont suivi l’évolution de l’ailier et en 2017. Le PSG a ouvert le dossier mais l’a vite refermé après un été de folie avec les signatures de Neymar Jr et Kylian Mbappé. « Les recruteurs se sont rapidement penchés sur le cas Salah avant de recevoir un veto de Doha pour des raisons politiques. » Après une crise entre le Qatar et plusieurs pays musulmans, dont l’Egypte, il était hors de question de recruter la star égyptienne, qui a finalement signé à Liverpool pour 42M€. Par la suite, le PSG n’avait pas de place pour lui, surtout avec la présence du trio Messi-Neymar-Mbappé. Désormais, le joueur de 32 ans ne correspond plus aux profils recherchés par Luis Enrique et Luis Campos. « Malgré cela, le lien n’a jamais été rompu avec Nasser Al-Khelaïfi. Les deux hommes se croisent parfois lors de soirées de gala. Et ils sont toujours ravis d’échanger », conclut le quotidien francilien.