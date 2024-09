Revue de Presse PSG : LOSC, Luis Enrique, Ruiz, mercato…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 1er septembre 2024. Le match face au LOSC, Luis Enrique est devenu le patron du PSG, une prolongation de contrat dans les tuyaux, le retour en forme de Fabian Ruiz, les dessous du mercato calme des Rouge & Bleu…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur l’importance prise par Luis Enrique au PSG. Après le départ en prêt de Nordi Mukiele au Bayer Leverkusen dans les derniers jours de mercato, le conseiller sportif des Rouge & Bleu, Luis Campos, propose à l’entraîneur de 54 ans l’opportunité de recruter un latéral droit d’un grand club européen. Mais l’Espagnol refuse. « Il explique à son dirigeant qu’il est satisfait de son effectif et qu’il a les solutions en interne pour compenser les vingt matches disputés par Mukiele la saison dernière. Warren Zaïre-Emery et Yoram Zague seront utilisés à droite. » Une scène qui symbolise la place de Luis Enrique dans ce projet parisien. Une situation similaire est arrivée pour la piste Victor Osimhen, un profil qui ne collait pas à son portrait-robot d’un numéro 9. Ainsi, les Rouge & Bleu n’ont jamais poussé dans ce dossier. « En un an, Luis Enrique a façonné un effectif et une manière de fonctionner au sein de l’équipe professionnelle qui lui ressemble. La conséquence, aussi, de la fin de la politique des stars qui a affermi son pouvoir », explique L’E. Aujourd’hui, le patron est Luis Enrique.

Le coach parisien a une idée très claire d’où il veut emmener son équipe et de la manière dont il peut y arriver. Pour la première fois depuis le début de l’ère QSI, la direction et le secteur sportif semblent alignés derrière l’entraîneur. L’autorité du coach devient la norme. « Quand il fait remarquer, avec d’autres, que la saison va être très longue avec la nouvelle Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs, le club décide d’annuler la tournée de préparation en Chine », explique L’E. Il arrive également que les trois hommes (Luis Enrique, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi) ne soient pas d’accord, avec certaines tensions ou crispations des décisions de chacun, mais cela n’a jamais fuité publiquement. Cette cohabitation est pour l’instant gagnante. Et cela devrait amener à la prolongation de contrat de Luis Enrique, dont le bail prend fin en juin 2025. « Rien n’est encore acté mais toutes les parties s’accordent à dire qu’un nouveau bail, de plusieurs années, sera paraphé dans les mois à venir (…) En privé, il dit être professionnellement comblé au sein d’un club où il est le maître à bord », conclut L’Equipe.

De son côté, Le Parisien se penche sur la rencontre face au LOSC ce dimanche soir (20h45 sur DAZN) en conclusion de la 3e journée de Ligue 1. Le premier choc de la saison entre deux participants à la Ligue des champions. Vainqueurs de leurs deux premiers matches, les deux équipes auront à coeur de terminer sur une bonne note avant la première trêve internationale de la saison. « C’est un match de Ligue des champions et de très haut niveau. Ils font beaucoup de belles actions et ils continuent à répéter les choses positives qu’ils faisaient la saison dernière en ajoutant de nouvelles. Individuellement, c’est une équipe de très haut niveau. J’aime leurs deux phases de jeu. Ils sont forts en défense et bons en attaque. C’est l’un des matches les plus difficiles. Nous sommes très motivés », a notamment déclaré Luis Enrique en conférence de presse ce samedi. Mais, les Rouge & Bleu pourront s’appuyer sur un Bradley Barcola en grande forme et auteur de trois buts en 82 minutes de jeu en Ligue 1, soit un de moins que sur l’ensemble de l’exercice précédent. « Il est la sensation de l’été parisien qui l’aura érigé en modèle de son mercato : dénicher la future pépite prête à exploser. Il y a dix ans, il fallait trouver le nouveau Leo Messi. Désormais le nouveau Barcola. Un parfait résumé du changement de pied historique que vient d’opérer Paris », résume LP. Cette rencontre face au LOSC sera l’occasion parfaite pour montrer les bonnes intentions perçues par les hommes de Luis Enrique depuis le début de saison.

Le quotidien francilien évoque également le possible retour à la compétition de Fabian Ruiz. Après sa victoire à l’Euro avec l’Espagne, le milieu parisien a fait son retour au Campus PSG le 9 août dernier. Pas convoqué pour le premier match de la saison face au Havre, le 16 août, l’ancien du Napoli était resté à Paris pour peaufiner sa préparation physique en vue d’une reprise progressive face au Montpellier Hérault une semaine plus tard. « Dès son retour, le staff a pu constater que l’ex-joueur du Betis était plutôt affûté et il a d’ailleurs repris immédiatement avec ses partenaires au cours de séances adaptées. En interne, on considère que Ruiz a quasiment rattrapé son retard physique sur ses coéquipiers », rapporte Le Parisien. Devenu un titulaire en puissance lors de l’exercice 2023-2024, Fabian Ruiz a vu le PSG se renforcer dans son secteur de jeu avec les arrivées de João Neves et Désiré Doué. Une concurrence voulue par Luis Enrique et Luis Campos afin de booster les rendements individuels des joueurs et d’avoir plus de variétés que la saison passée. « Depuis son retour, le numéro 8 n’a rien changé de ses habitudes et de son attitude malgré le titre estival : pas plus grande gueule mais pas discret non plus, il n’est pas du genre à prendre la grosse tête et sait qu’avec Luis Enrique, personne n’est indiscutable. »

Enfin, Le Parisien revient sur le mercato calme du PSG. Le board parisien a renforcé l’effectif avec quatre arrivées : Matvey Safonov, Willian Pacho, João Neves et Désiré Doué. Soit un total de 170M€ dépensés, dont 110M€ sur les deux derniers cités, âgés de 19 ans. « Pour ce premier mercato de l’après-Kylian Mbappé, garder une ligne de conduite et ne pas craquer des sommes vertigineuses auront servi de ligne de conduite au trio chargé du recrutement : Luis Campos, Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi, désireux d’attirer une recrue par ligne, objectif atteint. » Dans le sens des départs, beaucoup de prêts et la grosse vente de Manuel Ugarte. Concernant Danilo Pereira, le club de la capitale espère encore le céder à des championnats dont le mercato reste ouvert (Portugal, Arabie saoudite, Turquie). Les champions de France en titre ont fait le choix de ne pas remplacer numériquement Kylian Mbappé. Non pas parce qu’ils n’avaient pas d’argent mais car ils ne voulaient pas casser leur tirelire pour Victor Osimhen ou Julian Alvarez. « L’Argentin n’a jamais été sensible à un intérêt parisien alors que le Nigérian était dans les plans si et seulement si Gonçalo Ramos ou Randal Kolo Muani était parti. »

Luis Enrique estime qu’il est suffisamment armé offensivement pour conserver les titres nationaux et au moins atteindre le dernier carrée de la Ligue des champions. Le technicien espagnol avait seulement besoin de quelques retouches et pas d’une révolution. « La non-succession de Kylian Mbappé s’inscrit dans l’idée d’un groupe encore plus jeune et sans véritable tête d’affiche, le collectif passant (enfin) avant les individualités. » Le principal changement réside dans le secteur du milieu de terrain avec les arrivées de João Neves et Désiré Doué. Deux joueurs qui apportent plus de créativité pour une meilleure maîtrise de l’entrejeu. « Les deux Luis ont privilégié les petits modèles au détriment de la puissance et la taille, dans la lignée de la philosophie de jeu d’un entraîneur passé par Barcelone et obsédé davantage par la possession que les duels », rappelle LP. Avec Warren Zaïre-Emery, Fabian Ruiz, Vitinha, Marco Asensio et Lee Kang-In, ils seront plusieurs à se battre pour les trois places du milieu de terrain. En revanche, en défense, les choix sont plus limités avec le manque de doublure à Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Il faudra notamment bricoler avec Willian Pacho, Warren Zaïre-Emery, Yoram Zague et Lucas Beraldo. Dans l’axe central, ils sont quatre pour deux places : Marquinhos, Beraldo, Pacho et Milan Skriniar.