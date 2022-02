Revue de Presse PSG : LOSC, Messi, Mbappé, Sénégal, notes…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 7 février 2021. La belle victoire sur la pelouse du LOSC (5-1), la performance de Leo Messi saluée, les propos de Kylian Mbappé sur son avenir, les notes des Parisiens et Abdou Diallo et Idrissa Gueye sacrés champions d’Afrique avec le Sénégal.

Dans son édition du jour, Le Parisien met en avant la belle victoire du PSG sur la pelouse du LOSC (5-1) en conclusion de la 23e journée de Ligue 1. Auteur d’une bonne prestation à l’extérieur, les Rouge & Bleu envoient « des signaux positifs d’une mobilisation collective » avant le match face au Real Madrid en Ligue des champions (15 février). Surtout, les Parisiens ont obtenu leur première victoire à l’extérieur depuis plus de deux mois en championnat. Dans ce match, le PSG a parfaitement profité d’un gardien lillois particulièrement fébrile et auteur de deux erreurs sur les premiers buts. « Le PSG a été sérieux et souvent diabolique au stade Pierre-Mauroy, avec des séquences collectives marquantes, des individualités tranchantes, mais il a trop changé de pied cette saison pour qu’on crie victoire. » Mais ce large succès à l’extérieur donne de la confiance à quelques jours du choc européen. Reste à confirmer cette bonne impression dès le prochain match face au Stade Rennais le vendredi 11 février.

Le quotidien francilien revient sur les propos tenus par Kylian Mbappé sur son avenir, en marge de la rencontre à Lille : « Non, ma décision n’est pas prise. Le fait de jouer contre le Real, ça change beaucoup de choses. Même si je suis libre de faire ce que je veux à l’heure actuelle, je ne vais pas aller parler avec l’adversaire ou faire ce genre de choses. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, essayer de faire la différence, et après on verra ce qu’il se passera. » Sans surprise, le Français de 23 ans reste concentré sur ses objectifs avec le PSG, et comme évoqué par le quotidien en janvier, « Mbappé prendra son temps pour se positionner sur son futur malgré son statut de joueur libre. » Chez les Rouge & Bleu, il y a toujours de l’espoir de voir prolonger leur numéro 7, même pour une courte durée. De son côté, le Real Madrid exprime sa confiance en privé pour l’arrivée en juin prochain du champion du Monde 2018. Mais, Kylian Mbappé « surveillera avant tout le projet sportif, qui sera au cœur de sa décision, et non les préoccupations financières. »

Les notes des joueurs du PSG (Le Parisien) : Donnarumma 7 – Hakimi 5, Marquinhos 7, Kimpembe 8, Mendes 7 – Danilo 8, Paredes 6.5, Verratti 7 – Di Maria 4 (Draxler 5), Messi 8, Mbappé 6

Enfin, Le Parisien revient sur la victoire du Sénégal en finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2022 face à l’Egypte, à l’issue de la séance de tirs au but (0-0, 4 t.a.b à 2). Après la finale perdue en 2019, les Lions de la Teranga ont remporté la première CAN de leur histoire. Les Sénégalais ont eu la maîtrise dans cette rencontre et ont buté sur un grand gardien Mohamed Abou Bagal auteur de plusieurs arrêts décisifs dont sur pénalty en début de rencontre face à Sadio Mané. Titulaires lors de cette finale, les Parisiens, Abdou Diallo et Idrissa Gueye, deviennent champions d’Afrique, tout comme le sélectionneur Aliou Cissé qui avait évolué comme joueur chez les Rouge & Bleu par le passé. Les deux joueurs du PSG « succèdent à Serge Aurier (Côte d’Ivoire 2015) et Selim Benachour (Tunisie 2004), les deux premiers joueurs de l’histoire du PSG à remporter la CAN. »

De son côté, L’Equipe évoque également cette victoire parisienne dans le Nord. « Plus ultra-opportuniste qu’ultra-dominateur, le PSG s’est imposé facilement à Lille (5-1), dimanche, et engrange de la confiance à huit jours de la réception du Real Madrid. » Si le leader du championnat a bien été aidé par les erreurs d’Ivo Grbic, cette large victoire hors de ses bases « est le signe que cette équipe a de la ressource et de l’envie. » Impliqué dans quasiment toutes les occasions parisiennes, Leo Messi retrouve ses sensations au meilleur moment de la saison. Autre signe encourageant, la sixième titularisation d’affilée de Marco Verratti, une première cette saison. Même si le Real Madrid ne devrait pas offrir autant de cadeaux aux Parisiens, cette victoire à Lille est le signe d’une montée en puissance qui demande confirmation face au Stade Rennais en fin de semaine. Mais, Mauricio Pochettino doit encore travailler sur pas mal d’aspects de son équipe comme la solidité défensive et il doit surtout trouver « sa meilleur combinaison au milieu. »

Le quotidien sportif fait également un focus sur la montée en puissance de Leo Messi. Auteur d’un but, d’une passe décisive et d’un nouveau poteau, la Pulga monte en régime. Une bonne nouvelle à huit jours de la réception du Real Madrid en Ligue des champions. « Les déhanchés de Messi au stade Mauroy, ses simples démarrages, ses slaloms dans les petits espaces sont le signe d’une montée en régime. » Après quelques pépins physiques, des allers-retours en sélection et le Covid-19 contracté début 2022, l’international argentin s’acclimate peu à peu à la Ligue 1. Après avoir débuté pendant quelques minutes sur son côté droit, le joueur de 34 ans a ensuite occupé « un espace beaucoup plus large et, rôdant autour de l’axe, il se montra plus présent, impliqué dans les coups et menaçant. » Pour preuve, il est le deuxième parisien à avoir touché le plus de ballons (90), derrière Marco Verratti (91). On a également pu assister à quelques combinaisons intéressantes avec Marco Verratti, Kylian Mbappé et Julian Draxler.

Les notes des joueurs du PSG (L’Equipe) : Donnarumma 6 – Hakimi 5, Marquinhos 5, Kimpembe 6, Mendes 5 – Danilo 7, Paredes 5, Verratti 7 – Di Maria : non noté (Draxler 5), Messi 7, Mbappé 5 / Pochettino : 6

Enfin, La Voix du Nord regrette la plus large défaite de l’histoire du LOSC au Stade Pierre Mauroy. « Les espoirs de tenir la dragée haute à l’armada parisienne se sont en effet trop vite envolés au fil d’une soirée que leurs joueurs ont plombé eux-mêmes par leurs errements défensifs », résume le quotidien local. Les Rouge & Bleu ont profité de deux erreurs d’Ivo Grbic en première période. À cela s’ajoutent un contre favorable sur le but de Leo Messi et la frappe déviée de Danilo Pereira « face à laquelle sa détente fut trop bien molle. » Et avec le forfait de dernière minute de Renato Sanches, les Dogues « ont singulièrement manqué d’inspiration dans leur animation. »