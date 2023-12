Revue de Presse PSG : Lucas Beraldo, US Revel…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 24 décembre 2023. Pourquoi Lucas Beraldo va être utile au PSG ? Le match contre l’US Revel se jouera à Castres…

Dans son édition du jour, le Parisien évoque la très probable première recrue du PSG lors du mercato hivernal, Lucas Beraldo. Le quotidien francilien explique pourquoi l’actuel défenseur de Sao Paulo (20 ans) sera utile au club de la capitale. « Son recrutement va permettre d’étoffer un secteur amoindri par les absences de Nuno Mendes et Presnel Kimpembe dont l’intervention chirurgicale qu’il s’apprête à subir devrait encore l’éloigner des terrains plusieurs mois. » Le Parisien explique que Lucas Beraldo s’est imposé comme l’un des tout meilleurs joueurs du championnat, « en particulier grâce une aisance technique qui a tout de suite tapé dans l’œil des décideurs parisiens. » Charles Hembert, l’adjoint français de Rogerio Ceni, entraîneur de Sao Paulo qui a lancé le défenseur dans le grand bain, acquiesce. « Ce qui le démarque des autres, c’est sa qualité technique bien au-dessus du lot. C’est un défenseur central qui a la qualité technique d’un milieu de terrain. Il a une capacité à trouver des passes entre les lignes exceptionnelles, il a une très bonne conduite de balle. Il va toujours vouloir participer au jeu, ne va jamais se cacher. Il est très intelligent tactiquement. Si on souhaite ressortir de derrière, jouer au sol, combiner comme le fait le PSG, c’est la pièce parfaite pour faire ça. » L’argument a fait mouche pour Luis Campos et ses équipes qui cherchaient justement un profil de ce genre capable de ressortir proprement de derrière, souligne le quotidien francilien. De ce point de vue là, Beraldo ne devrait avoir aucun mal à s’adapter aux demandes de son nouvel entraîneur. « En plus de cela, c’est un garçon ultra-professionnel. C’est quelqu’un de très travailleur, avec une bonne mentalité et une marge de progression fantastique. Pour moi, ça ne fait aucun doute qu’il va exploser en Europe !« , lance Hembert. Le Parisien conclut en expliquant que le PSG est convaincu d’avoir mis la main sur un élément très prometteur à qui il faudra quand même laisser le temps de se conformer à un nouvel environnement.

De son côté, l’Equipe évoque aussi la future arrivée au PSG de Lucas Beraldo. Le quotidien sportif explique que le club de la capitale a trouvé hier un accord avec Sao Paulo autour d’une indemnité de transfert de 20 millions d’euros. Il réglait les derniers détails préalables à la signature du défenseur central, qui a déjà trouvé un accord contractuel avec les dirigeants parisiens. « Son arrivée pourrait prolonger la longue lignée des défenseurs auriverde qui ont brillé dans la capitale, dans le sillage de Ricardo, Thiago Silva, David Luiz, Alex ou encore Marquinhos« , conclut l’Equipe.

Le quotidien sportif évoque aussi le 32es de finale de Coupe de France entre l’US Revel, club de Régional 1, et le PSG, qui se tiendra le 7 janvier prochain. Cette rencontre se déroulera dans le stade Pierre-Fabre de Castres. « Même si la FFF n’a pas encore officialisé le lieu du match, ce qui devrait survenir en milieu de semaine prochaine« , ce match devrait bien se jouer dans ce stade, enceinte du club de rugby du Castres Olympiques. Ce US Revel / PSG ne se jouera donc pas au Stadium de Toulouse, comme cela avait été évoqué un temps, conclut l’Equipe.