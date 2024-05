Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 3 mai 2024. Qui pour remplacer Lucas Hernandez, les défis de Luis Enrique, un nouveau coup dur pour Hernandez…

Dans son édition du jour, l‘Equipe évoque la grave blessure de Lucas Hernandez qui va pousser Luis Enrique à revoir sa charnière centrale pour cette fin de saison palpitante pour le PSG. Le quotidien sportif indique que comme après cette même blessure au Mondial au Qatar, il ne devrait pas revenir avant huit mois sur les terrains. Depuis quelques semaines, Luis Enrique semblait avoir trouvé sa charnière idéale avec l’ancien du Bayern et Marquinhos. « Par sa présence autoritaire, le Français semblait rassurer le Brésilien qui retrouvait ses plus belles couleurs. » Mercredi soir, Luis Enrique a fait rentrer Lucas Beraldo à la place d’Hernandez, seul autre défenseur central gaucher disponible pour le coach espagnol. Mais ce dernier « manque d’expérience au très haut niveau et d’impact dans les duels. » Pour le match retour mardi soir, la charnière Marquinhos-Danilo Pereira semble offrir davantage de garanties, avance l’Equipe. « Le Portugais n’est sans doute pas le meilleur défenseur d’Europe mais il commet peu d’erreurs de placement et se montre précieux dans le jeu aérien. » Autre possibilité, titulariser Milan Skriniar. « Cette hypothèse supposerait de décaler Marquinhos vers l’axe gauche, où il ne se sent pas forcément à l’aise. » Mais avant d’en arriver là, il faudrait savoir ou en est l’international slovaque, qui a manqué deux mois de compétition en raison d’une blessure à la cheville et qui n’a joué qu’un seul match en intégralité depuis son retour sur les terrains. Pour la saison prochaine, le PSG devrait se mettre en quête d’un défenseur central sur le marché des transferts, ce qui n’était pas nécessairement prévu initialement, avance le quotidien sportif. « Parce que Lucas Hernandez ne devrait pas être disponible lors de la première partie de la prochaine saison. »

L’Equipe évoque aussi Luis Enrique et les défis qui attendent le coach du PSG pour la demi-finale retour de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund. Le premier, réussir à contenir Jadon Sancho. L’ailier anglais a fait très mal à Nuno Mendes. A l’aller, « en demandant à Fabian Ruiz de suivre Marcel Sabitzer en quasi individuel et à Bradley Barcola d’aller presser le central, Luis Enrique a exposé le Portugais. Qui a volé en éclats. » Le staff a acté les conséquences néfastes de ce marquage individuel au milieu et pourrait l’abandonner au retour. Ruiz pourrait être une aide précieuse pour Nuno Mendes et « offrir » des deux contre un face à Sancho, avance le quotidien sportif. Il faudra aussi que Barcola effectue un travail de replis plus important. Le deuxième défi pour le coach du PSG, monter le niveau d’intensité. « Le milieu Sabitzer-Can-Brandt a une dimension physique très supérieure à son homologue parisien. Dans ce domaine, alors que Ruiz n’a que trop peu d’aptitudes en la matière, Warren Zaïre-Emery doit élever son niveau d’engagement. » L’Equipe estime aussi que le PSG doit mieux contrôler la profondeur. Avec ce mauvais cadrage du porteur de balle qui a ouvert un espace à Niclas Füllkrug. Cette situation va nécessairement se reproduire au retour. Le travail préventif sera essentiel, lance le quotidien sportif. « Malgré son déficit de vitesse, Danilo a montré plus d’aptitudes dans ce domaine et dispose de plus de repères que Beraldo, encore une fois en difficulté lors de son entrée mercredi. » Enfin, l’Equipe estime qu’il doit libérer Ousmane Dembélé. Placé dans l’axe en début de rencontre sur la pelouse du Signal Iduna Park, c’est quand il est passé vraiment à droite, en seconde période, que le champion du monde a retrouvé (un peu) d’efficacité. « Ces derniers mois ont montré à quel point Paris était dépendant de son ailier français. Lui offrir les meilleures conditions d’expression est essentiel. »

De son côté, Le Parisien évoque aussi la rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche de Lucas Hernandez qui va l’éloigner des terrains pendant de très longs mois. Il va manquer la fin de saison du PSG mais également l’Euro. Le quotidien francilien explique que dans son entourage, on a attendu fébrilement toute la journée les résultats de ces tests. « Cette blessure est un nouveau coup de malchance, un vrai déchirement pour un joueur déjà victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors de la Coupe du monde au Qatar. L’ancien défenseur du Bayern Munich avait réussi à surmonter cette blessure et à revenir au plus haut niveau, le voilà engagé dans le même processus, un an et demi plus tard », lance Le Parisien. Ce dernier explique que cette blessure prive à l’instant T Luis Enrique de l’un de ses joueurs les plus fiables et d’un élément sur lequel il s’est beaucoup appuyé tout au long de la saison. Il était le défenseur le plus utilisé derrière Achraf Hakimi cette saison par le coach du PSG. Cette saison, l’international français « a apporté son savoir-faire dans une formation parisienne encore jeune et inexpérimentée. » Sa paire avec Marquinhos dessinait les contours d’une charnière complémentaire, sereine, rassurante où le Français apportait la dose d’agressivité et le vice nécessaires dans les matchs à haute altitude. Pour le remplacer, plusieurs options s’offrent à Luis Enrique. Lucas Beraldo postule, mais on manque d’expérience et ses deux prestations contre le Barça et Dortmund disent tout du chemin qui le sépare encore de ce niveau. « L’international sud-américain en a pleinement conscience. » Il y a également Milan Skriniar et Danilo Pereira. « Leurs qualités physiques et leur vécu sur la scène européenne sont des atouts sur lesquels le coach espagnol pourrait s’appuyer dans cinq jours contre le BVB. Quoi qu’il en soit, chacun de ses postulants devra hisser son niveau pour tenter de faire oublier l’absence de Lucas Hernandez« , conclut le quotidien francilien.