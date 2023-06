Revue de Presse PSG : Lucas Hernandez, Mbappé et les JO…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 25 juin 2023. Lucas Hernandez tout proche du PSG, Philippe Diallo qui évoque la possible participation de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques Paris 2024…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque le dossier Lucas Hernandez. L’international français serait tout proche de rejoindre le PSG. Le quotidien sportif indique que le PSG et le Bayern Munich ont ouvert les discussions pour le possible futur transfert du défenseur central en cette fin de semaine. Ces dernières évoluent vite et dans la bonne direction. « Au point qu’une forte confiance règne dans le camp parisien pour accueillir le défenseur gaucher de 27 ans. » Les négociations sont menées directement par Nasser al-Khelaïfi, avec le nouveau président du Bayern, Jan-Christian Dreesen. Elles pourraient être conclues assez rapidement, sauf contretemps ou changement de position soudain, explique L’Equipe. De son côté, le joueur avait déjà trouvé un accord salarial avec les Rouge & Bleu, et fait part à ses dirigeants de son souhait de rejoindre la capitale française. Pour ce qui concerne le montant du transfert, il pourrait osciller entre 35 et 40 millions d’euros. « Longtemps, le club bavarois a cru pouvoir convaincre son joueur de le faire prolonger, avant de se rendre à l’évidence qu’il risquait de le voir partir libre en 2024. »

Aux yeux du PSG, l’opportunité est belle d’attirer un champion du monde au cœur de sa carrière, au moment où la volonté affichée est de renforcer l’identité française de l’équipe, indique le quotidien sportif. Même si trois autres clubs se seraient présentés, Lucas Hernandez a toujours donné sa préférence au projet que lui a proposé le club de la capitale. Le fait que Julian Nagelsmann, avec qui il a de très bonnes relations, ne vienne pas au PSG, n’a pas entamé sa volonté. Capable également d’évoluer dans le couloir gauche, il pourra faire apprécier sa polyvalence à Luis Enrique. « S’il boucle ce transfert, le PSG rebondira rapidement après l’échec de la venue de Marcus Thuram. Il enregistrerait sa quatrième recrue, après Skriniar, Asensio et Ugarte, avec déjà près de 100 M€ dépensés, avant même d’avoir déployé le gros de ses efforts sur des travaux offensifs qui s’annoncent eux aussi importants« , conclut l’Equipe.

Dans son édition du jour, le Parisien ne traite pas du PSG. Il y a une longue interview du président de la Fédération Française de Football (FFF), Philippe Diallo. Et dans cette dernière, l’élu évoque la possibilité de voir Kylian Mbappé jouer les Jeux Olympiques Paris 2024. « C’est quelque chose d’extraordinaire. Souvent, on présente ces joueurs entourés de leur aura médiatique, de leurs contrats mirifiques, et là se présentent les Jeux et ils vous disent : : « J’aimerais bien participer à l’aventure. » Dans le travail de conviction qu’on a amené, c’est quand même un appui très important. Quel pourcentage de chance de voir Mbappé aux JO ? Ce serait prématuré de vous le dire. Bien évidemment qu’avec ces joueurs-là, nos ambitions ne sont pas les mêmes sportivement. Ils apporteraient la performance et une qualité supérieure, mais ils donneraient aussi un coup d’éclairage au tournoi. Aujourd’hui, il y a une vraie opportunité, une chance historique de faire en sorte que ce soit le plus grand tournoi de football de l’histoire des JO.«

Le président de la FFF a ensuite été questionné sur le fait que, comme le président Emmanuel Macron, il serait prêt à s’investir pour que Kylian Mbappé reste au PSG. « (Rires) Tout le monde a envie d’avoir les meilleurs joueurs dans son championnat. Ce sont eux qui font rêver, qui changent les matches. Si vous me dîtes, doit-il rester ? Ma réponse est « plus longtemps il est en France, mieux c’est pour le foot français ». Mais il ne m’appartient pas, en tant que président de la fédération, de me substituer à la volonté d’un joueur.«