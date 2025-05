Revue de presse PSG : Luis Campos, Khvicha Kvaratskhelia…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 23 mai 2025. Luis Campos prend du galon avec sa prolongation au PSG, il prépare le mercato estival, Kvaratskhelia n’a eu besoin que de quelques semaines pour conquérir les fans…

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la prolongation de contrat de Luis Campos avec le PSG. « Lorsqu’il s’agit de faire passer des messages indirects, Luis Campos connaît la mécanique. Ces dernières semaines, alors que les négociations autour de sa prolongation avaient significativement avancé – les deux parties savaient au moins depuis la demi-finale aller de Ligue des champions contre Arsenal qu’elles allaient poursuivre ensemble -, il est arrivé au Portugais de laisser planer le doute auprès de ses interlocuteurs », avance le quotidien sportif. L’objectif était clair pour Campos (60 ans), comme pour le PSG : ne rien ébruiter pour protéger la dynamique de l’équipe première, régler les derniers détails des discussions avec Nasser al-Khelaïfi et jouer sur l’effet de surprise au moment de l’annonce officielle. Campos et le PSG ont été devancés de quelques minutes jeudi par L’Équipe, avant la confirmation, via un communiqué, de la prolongation du conseiller sportif du club jusqu’en juin 2030, lance le quotidien sportif. « Depuis plusieurs années, le fonds d’investissement qatarien souhaite développer son actionnariat dans plusieurs clubs à travers le monde (c’est déjà le cas avec Braga). Campos, en plus de son rôle à Paris, sera chargé d’accompagner ce développement, avec des annonces d’investissements à venir. » L’acquisition de Malaga – avec d’autres investisseurs – est en cours et des négociations existent avec un club belge. Un rôle officieusement occupé jusqu’à présent par Antero Henrique. L’ancien directeur sportif du PSG restera patron de la QSL (le Championnat qatarien), mais ne sera plus directement lié à QSI, sans que ses liens avec Al-Khelaïfi ou les décideurs locaux ne soient distendus, souligne L’Equipe. Campos avance sur le mercato estival du club depuis plusieurs semaines déjà, en étroite collaboration avec Luis Enrique et leur président. Le dossier du défenseur central est, par exemple, déjà bien entamé, conclut le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien évoque aussi la prolongation de contrat du dirigeant portugais et explique qu’il travaille déjà sur le mercato estival du PSG. Paris n’a pas prévu d’être inactif et c’est dans cette optique que Luis Campos a enchaîné les déplacements le mois dernier, avance le quotidien francilien. Selon les informations de ce dernier, le club de la capitale piste deux postes à renforcer en priorité : un défenseur central droitier et un ailier gaucher polyvalent. « Lors de récentes réunions, Luis Campos a aussi prévenu le marché qu’il devra se délester de plusieurs « indésirables », en gérant particulièrement les retours de joueurs prêtés. » Si une offre intéressante arrive sur le bureau des dirigeants parisiens, Kang-in Lee ne sera pas retenu. Une solution devra être trouvée pour Randal Kolo Muani, que la Juve voudrait finalement conserver. Paris ne compte pas non plus sur Carlos Soler et Nordi Mukiele qui ne devraient pas être gardés par West Ham et Leverkusen, indique le quotidien francilien. Pour l’international espagnol, Brighton s’est renseigné, explique Le Parisien. Pour Milan Skriniar, prêté à Fenerbahçe cet hiver, le PSG aimerait récupérer 20 millions d’euros. « Autant de dossiers déjà pris en main par le recruteur parisien, dont le téléphone devrait encore chauffer », conclut Le Parisien.

Le quotidien francilien fait également un focus sur Khvicha Kvaratskhelia. Le numéro 7 du PSG n’a eu besoin que de quelques semaines pour conquérir les fans, assure Le Parisien. Le quotidien francilien estime que l’international géorgien continue, match après match, de gagner le cœur des supporters du PSG et de répondre aux attentes placées en lui. Cinq mois après son arrivée dans le club de la capitale, « il fait déjà l’unanimité tant auprès du staff parisien qu’auprès des fans et des observateurs. Décisif dans les matches importants lors de cette deuxième partie de saison, adapté au projet de jeu de Luis Enrique qui ne cesse de louer ses qualités défensives et capable de marquer de sublimes buts, Khvicha Kvaratskhelia est un joueur différent, qui intrigue et séduit », analyse Le Parisien. Ce dernier estime que l’ancien napolitain séduit aussi par son état d’esprit. Décrit comme humble par le staff de la sélection géorgienne, Khvicha Kvaratskhelia incarne aux yeux des supporters la mentalité réclamée et revendiquée par Luis Enrique. « Les supporters l’aiment parce qu’il est très courageux défensivement, d’abord parce qu’il en a les capacités, mais aussi parce que l’on voit qu’il a envie de bien faire et de rendre la confiance que le club lui a donnée », estime Frank Hocquemiller, agent d’image, auprès du Parisien. Signe de cette intégration au collectif, Désiré Doué et Ousmane Dembélé commentent ses publications sur les réseaux sociaux. Le numéro 10 du PSG commentant même parfois avec un « mon frère » écrit en géorgien. Sur le terrain, il est impliqué sur onze buts sur cette demi-saison (six buts et cinq passes décisives en 24 matches) et a su se monter déterminant lors des grands matches, comme lors du quart de finale aller de la Ligue des champions contre Aston Villa, souligne le quotidien francilien. « Constamment disponible, multipliant les appels, Khvicha Kvaratskhelia respecte à la lettre la mission que lui a confiée Luis Enrique. »