Revue de Presse PSG : Luis Enrique, Galtier, Mbappé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 19 juin 2023. Luis Enrique devrait être le prochain entraîneur du PSG, les dessous de ce dossier, l’Espagnol veut avoir son mot sur le recrutement, toujours pas d’accord pour une séparation avec Christophe Galtier, le rôle de capitaine de Kylian Mbappé avec les Bleus…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à Luis Enrique, qui devrait être le futur entraîneur du PSG. L’ancien sélectionneur de l’Espagne devrait s’engager dans les prochains jours mettant ainsi fin à un long feuilleton sur le successeur de Christophe Galtier. « Les premiers contacts entre l’ex-entraîneur du Barça et la direction parisienne remontent au mois de mai et le technicien aura exprimé, en privé, quelques doutes sur les contours du projet tel qu’on lui présentait. Il savait aussi qu’il n’était pas le seul ciblé. » En effet, ces derniers jours, le club parisien avait mené des discussions avec Julian Nagelsmann mais les deux parties ont décidé de mettre un terme aux négociations en milieu de semaine dernière en raison d’un trop grand nombre de divergences. Mais en discutant avec l’ex-coach du Bayern Munich, le board parisien n’avait pas rompu le fil avec Luis Enrique et maintenait aussi des contacts avec Sergio Conceiçao (FC Porto) et Marcelo Gallardo (libre). « Cela ressemblait davantage à une manière de s’assurer des solutions de repli qu’à une réelle volonté de les engager. » Surtout que Luis Campos était beaucoup plus emballé par le profil de Luis Enrique, « qui avait les faveurs de Doha et de Nasser al-Khelaïfi également. »

Mais reste à savoir si la cohabitation entre Luis Campos et Luis Enrique fonctionnera. « Luis Enrique (53 ans) est charismatique, expérimenté, doté d’un gros caractère : il est permis de douter qu’il se laisse imposer tout ce qui concernera le terrain » En signant un contrat de deux saisons plus une année en option, il n’imagine pas son passage au PSG dans une vision de court terme. Il souhaitera donc avoir son mot sur le recrutement. Ainsi, il n’est pas certain qu’il valide le départ de Neymar Jr, joueur qu’il avait côtoyé pendant trois saisons au FC Barcelone (de 2014 à 2017). Prônant un jeu de possession et porté vers l’attaque, « il n’est pas évident que l’effectif actuel des champions de France réponde à ses exigences », notamment au milieu de terrain. Pour la constitution de son staff, il pourrait débarquer avec son premier adjoint en sélection, Jesus Casas, un analyste video, Aitor Unzue, ses préparateurs physiques, Rafael Pol et Lorenzo del Pozo, et Joaquin Valdes, à ses côtés depuis l’AS Roma (2011-2012). Mais certains membres du staff de Christophe Galtier pourraient aussi être conservés comme l’entraîneur des gardiens, Gianluca Spinelli, une grande partie du département performance et certains analystes vidéo. « Il se peut, aussi, que Campos cherche à conserver Joao Sacramento, qu’il avait imposé à Galtier comme deuxième adjoint. Cela fera partie des derniers points à traiter dans les prochains jours. » Mais tant que le départ de Christophe Galtier ne sera pas officiel, l’arrivée de Luis Enrique ne le sera pas non plus, conclut L’E.

🚨 Luis Enrique devrait s’engager pour 2 saisons + 1 en option avec le PSG.

Il n’imagine pas son passage à Paris dans une vision de court terme 🤝🇪🇸



[L’Équipe] pic.twitter.com/EHBHYheCXK — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 18, 2023

Concernant Christophe Galtier, le quotidien sportif rapporte qu’il n’y a toujours pas d’accord trouvé pour une séparation. Le coach de 56 ans souhaite que sa dernière année de contrat lui soit payée à lui et à la partie du staff qu’il avait choisi (Thierry Oleksiak et Isidro Ramon). Mais, il n’a toujours pas eu gain de cause. « Du côté du club, cependant, on affiche un certain optimisme sur une résolution prochaine du dossier. Cela semble dans son intérêt afin que le successeur du technicien français puisse être officiellement nommé. »

Enfin, L’Equipe évoque aussi le rôle de capitaine Kylian Mbappé en équipe de France, qui s’est installé tranquillement dans sa nouvelle fonction. Alors que l’ancien capitaine, Hugo Lloris, avait pour habitude de venir en conférence de presse d’avant-match, ce dimanche, c’était Antoine Griezmann qui s’était présenté devant les médias et non le nouveau capitaine des Bleus, à la veille du match face à la Grèce. « L’absence de Mbappé au rendez-vous médiatique de veille de match était prévisible. Le Parisien avait prévenu qu’il se ferait porter pâle, parfois, pour l’exercice. » Au coeur d’une tempête médiatique, il avait décidé de ne pas se défiler jeudi dernier et de répondre aux questions des médias. Didier Deschamps a notamment décrit le rôle de son nouveau capitaine : « C’est un capitaine qui assume totalement son rôle. Quand il a une décision à prendre, ce n’est pas seulement la sienne, c’est aussi la décision d’un groupe. Il fait en sorte d’échanger. Il ne surjoue pas. Et pour votre plus grand bonheur, il vient un peu plus en conférence de presse. Ce qui change, c’est que j’ai un peu plus de discussions avec lui, même si j’en avais avant, déjà. Là, c’est plus par rapport à ce que je peux prévoir, programmer, et quand il y a des demandes des joueurs, il me les fait remonter. Mais ce n’est pas une charge, c’est quelque chose qu’il fait naturellement, parce qu’il est légitime au sein du groupe. »

De son côté, Le Parisien évoque aussi le dossier Luis Enrique. L’Espagnol a été choisi par la direction parisienne et il ne reste plus que quelques détails contractuels à régler. La piste de l’Espagnol « était l’une des deux principales menées par l’état-major parisien. » Le board parisien avait établi une short-list de trois noms : Julian Nagelsmann, Luis Enrique et Xabi Alonso. Mais l’ancien coach du FC Barcelone a toujours été la priorité tandis que Julian Nagelsmann était plutôt perçu comme le choix un bis. « Des contacts ont eu lieu avec Alonso mais n’ont jamais été poussés plus en avant. En revanche, des négociations ont été menées en parallèle avec Enrique et Nagelsmann. » Mais le technicien allemand n’a pas su autant séduire que son homologue espagnol et a finalement été écarté. « Luis Enrique débarque avec une double réputation qui devrait le servir dans un club comme Paris : un fort caractère et une identité de jeu puissante. » Il saura notamment se faire respecter par ses stars grâce à son palmarès (Ligue des champions, Coupe du monde des clubs, la Supercoupe d’Europe, Liga, Coupe d’Espagne). Il vient au PSG avec une idée précise en tête, remporter la Ligue des champions, « une obsession partagée par le Qatar, Luis Campos et Kylian Mbappé, qui veut absolument la décrocher à Paris. Ce serait une première historique et ce challenge le hante. » Il aura aussi pour mission de redonner du plaisir au public du Parc des Princes en imprimant son style de jeu.