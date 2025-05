Revue de presse PSG : Luis Enrique, Gonçalo Ramos…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 17 mai 2025. Les entraîneurs de Ligue 1 sous le charme de Luis Enrique, une réflexion sur son avenir pour Gonçalo Ramos cet été…

Dans son édition du jour, Le Parisien fait un focus sur Luis Enrique et le regard des entraîneurs de Ligue 1 sur le coach du PSG. Le quotidien francilien explique que ces derniers livrent à l’unanimité un regard enthousiaste sur le travail accompli par Luis Enrique au PSG. Franck Haise, premier entraîneur à avoir battu Luis Enrique cette saison en championnat, se dit admiratif. « C’est un top coach mais il n’a pas attendu d’être au PSG pour le prouver. En tout cas, ce qu’il a fait depuis deux ans à Paris et ce qu’il est en train de faire le prouve. Il a réussi notamment à ce que l’équipe de Paris soit la plus collective dans les aspects offensifs et défensifs. Et puis, forcément, il y a aussi les résultats qui parlent. Il a parfaitement géré son affaire. » Eric Roy, coach de Brest, s’est également montré dithyrambique envers Luis Enrique. « J’aurais beaucoup de choses à dire. C‘est un grand technicien doublé d’une grande personnalité, un homme de valeurs également. Il m’a toujours témoigné beaucoup de respect alors qu’on est un petit club par rapport au PSG. Il a toujours été très sincère en reconnaissant qu’on méritait mieux. Il fait un travail fantastique. » Pour Bruno Genesio, « il a réussi à tirer le maximum du talent de son équipe. Surtout, il a réussi à construire un groupe en mettant le projet collectif en avant par ses prises de décision, son choix d’équipe et son discours toujours porté sur la notion de collectif. J‘ai beaucoup de respect pour le jeu qu’il a réussi à confectionner, un jeu à la fois de possession et de transition. Il joue avec les forces de son équipe sans jamais se préoccuper de l’adversaire ou du lieu sur lequel se joue le match. » Antoine Kombouaré est aussi bluffé. « Au-delà de la qualité de son effectif, c’est la manière dont il fait jouer les mecs que j’adore. Il prône le jeu offensif tout en ayant la faculté à demander et à obtenir le contre-pressing de ses mecs, et aussi l’impact. C’est la première fois qu’on voit un PSG aussi magnifique et collectif. Avant, ce n’était qu’un empilage de stars et cet entraîneur habité par ses idées, par sa force et par son envie est arrivé… Habité, oui, c’est vraiment ça. »

De son côté, L’Equipe évoque Gonçalo Ramos. L’attaquant, qui joue peu cette saison, pourrait réfléchir à son avenir au PSG cet été. « Avec 18 buts et 6 passes décisives en 38 matches disputés, toutes compétitions confondues (1589 minutes), l’attaquant aura fait mieux que lors de son premier exercice dans la capitale (40 matches, 14 buts, 1 passe décisive, 1877 minutes). Des statistiques très honorables pour un joueur qui n’a démarré que seize rencontres (1 en Ligue des champions, 12 en Ligue 1, 3 en Coupe de France), victime collatérale de la forme d’Ousmane Dembélé » , indique L’Equipe. Il ne s’est pourtant jamais plaint ouvertement de son statut. Parfaitement intégré, il est apprécié du vestiaire parisien, assure le quotidien sportif. Malgré un temps de jeu jugé « décevant » par son entourage, Ramos n’a donc pas baissé les bras. Heureux dans sa vie à Paris, le numéro 9 du PSG ne souhaite pas se laisser parasiter. Mais le cas de Ramos est déjà sur la table des dirigeants du PSG. Le conseiller sportif du PSG, Luis Campos, a expliqué vouloir faire signer en priorité un défenseur central droitier polyvalent. Le Portugais a ensuite laissé entendre à ses différents interlocuteurs qu’il faudrait des départs avant de recruter, afin de « garder un effectif réduit et laisser de la place à certains jeunes éléments. » Fidèle à une méthodologie visant à entretenir son réseau et ne jamais se fermer de portes, Campos multiplie les pistes, notamment dans le domaine offensif. Une preuve qu’au moins un départ est dans les tuyaux ? Ramos ne sera pas fermé, mais son prix d’achat risque d’être élevé, explique L’Equipe. « Arrivé pour 65 millions d’euros, hors bonus, et sous contrat jusqu’en 2028, l’attaquant ne sera pas disponible pour un montant bien inférieur. Un prêt – avec prise en charge du salaire – avec option d’achat est une possibilité, surtout que Ramos a l’avantage de ne pas avoir des émoluments insurmontables (443 500 € brut mensuels). »D’ici le début de l’été, le PSG aussi aura plus de visibilité sur son secteur offensif.