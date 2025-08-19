Revue de presse PSG : Luis Enrique, Illia Zabarnyi…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 19 août 2025. Qu’est-ce que Luis Enrique peut changer pour surprendre les adversaires du PSG, les débuts prometteurs d’Illia Zabarny…

Dans son édition du jour, L’Equipe se demande ce que Luis Enrique peut changer pour surprendre les adversaires du PSG. L’idée d’un changement nécessaire pour continuer à progresser est assez classique, soit pour maintenir un bouillonnement de l’intérieur après une saison glorieuse qui a fixé assez nettement les hiérarchies, soit pour amener un peu plus de talent quelque part, dans l’équipe de départ ou sur le banc, avance le quotidien sportif. « Luis Enrique suggère, en disant qu’il attend quelque chose d’autre, qu’il attend quelque chose de mieux. Le changement de gardien est, pour l’instant, la modification la plus spectaculaire parmi les champions d’Europe. » Le recrutement d’Illia Zabarnyi, axe droit de la défense centrale, vise sans doute à préparer l’après-Marquinhos, dont on ignore quand il commencera. Peut-il déjà contester le Brésilien et entrer dans le cadre des changements évoqués par Luis Enrique ? Si le capitaine parisien ne joue pas tous les matches, il dispute tous les grands matches, jusque-là, et tant qu’il sera performant, il y a peu de raisons que cela change, mais il est possible que le Brésilien (31 ans) ait moins de marge, et moins de confort, ce qui peut être une façon d’obtenir plus aux yeux de Luis Enrique, souligne L’Equipe. Individuellement, le reste du changement souhaité peut venir de deux sources : des jeunes qui changeraient de dimension, comme Désiré Doué en deuxième partie de saison dernière, que Senny Mayulu (19 ans) et Ibrahim Mbaye (17 ans) peuvent espérer imiter, à leur échelle, mais aussi du recrutement, bien sûr. « Même s’il n’engage pas un autre titulaire que Chevalier, l’entraîneur du PSG est forcément vigilant sur l’appétit ou l’éventuel renoncement de ses remplaçants. Et on le dit toujours enclin à s’intéresser à deux profils avant la fin du mercato : un arrière droit, quand même, pour relayer Achraf Hakimi et ne pas systématiquement faire reculer Warren Zaïre-Emery, et surtout un gaucher capable de jouer faux pied sur le côté droit, pour présenter la même menace offensive à droite qu’à gauche. » Depuis son arrivée à Paris, Luis Enrique n’est pas un adepte des changements de structure de jeu. Les deux premières semaines d’entraînement n’ont pas permis au technicien de travailler un nouveau système. À court terme, il n’est donc pas question de voir son équipe évoluer autrement que dans le 4-3-3 mis en place depuis deux ans, analyse le quotidien sportif. Pour chercher des modifications, il faut plutôt regarder du côté de l’animation. Les arrivées de Zabarnyi (22 ans) et Chevalier (23 ans) peuvent amener les Parisiens à changer certains circuits de passes, par exemple. Il y a aussi une nouveauté sur les deux premières sorties du PSG de la saison : deux des trois derniers buts ont été inscrits depuis l’extérieur de la surface, autant que lors des vingt-trois précédentes réalisations. Il faudra voir dans les prochaines semaines si c’est une demande de Luis Enrique d’oser plus souvent de loin, conclut L’Equipe.

De son côté, Le Parisien fait un focus sur Illia Zabarnyi. Au regard du contexte, difficile de dresser autre chose qu’un bilan positif de ses débuts sous le maillot du PSG, avance le quotidien francilien. Depuis son arrivée, il n’a connu que deux vraies séances d’entraînement, vendredi et samedi, pour trouver ses premiers repères dans ce collectif au profil bien différent de celui qu’il côtoyait depuis quatre en Angleterre. Évidemment, il a manqué d’adversité pour être jugé plus en détail, les Nantais n’exerçant aucune pression offensive sur la durée, nuance Le Parisien. Le défenseur central va disposer d’un temps de jeu conséquent pendant les mois de réglages, lesquels peuvent s’étirer jusqu’en janvier comme l’a montré la saison dernière, assure le quotidien francilien. « Il va remplacer Marquinhos dans le rôle d’axial droit mais aussi, peut-être, Achraf Hakimi dans le couloir. Le staff considère que le latéral marocain a trop joué. » Luis Enrique veut absolument le reposer plus souvent. Et pour cela le coach du PSG pense à Warren Zaïre-Emery, placé ainsi dimanche à Nantes, aussi à João Neves, qui s’accomplit aussi parfois de cette tâche en sélection, et à Illia Zabarnyi. « La métamorphose d’Hakimi, devenu autant défenseur que milieu et attaquant, a obligé l’an passé Nuno Mendes à rester derrière, Paris voulant défendre à trois. L’une des nouveautés de cette saison est de libérer à nouveau le latéral portugais tout en gardant un trio défensif, que pourraient former Illia Zabarnyi, Marquinhos et Willian Pacho. Le défenseur n’est qu’au début de la découverte de son nouveau monde », conclut Le Parisien.