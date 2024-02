Revue de presse PSG : Luis Enrique, Kylian Mbappé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 27 février 2024. Le signal fort envoyé par Luis Enrique en sortant Mbappé, le joueur pas heurté par le choix de son entraîneur, ce remplacement aura-t-il un impact sur la relation entre les deux hommes ?…

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur le choix de Luis Enrique de faire sortir Kylian Mbappé lors de la rencontre entre le PSG et Rennes dimanche après-midi, une première cette saison, hors sortie sur blessure contre Marseille. Le quotidien francilien se demande si « Kylian Mbappé serait-il sorti si tôt s’il n’avait pas fait part de son intention de quitter Paris en fin de saison ? Sans doute pas. Le message est clair : dorénavant, il n’est plus intouchable. » Le Parisien explique qu’après son choix et ses explications d’après-match, les critiques ne s’abattent pas sur le coach du PSG. « On a même pu entendre les compliments de certains supporters qui se réjouissent de voir enfin le club au-dessus de n’importe quelle individualité. » Avec ce remplacement, Luis Enrique envoie le message d’une concurrence qu’il souhaite encore renforcer, juge le quotidien francilien. Ce dernier affirme que l’ancien sélectionneur de la Roja était au courant du départ de Kylian Mbappé avant que son président ne l’apprenne officiellement et il n’a pas attendu cette annonce pour préparer l’avenir. « C’est aussi dans ce contexte-là, tout comme dans une recherche d’un meilleur équilibre, que le replacement du numéro 7 parisien dans l’axe s’inscrit afin de faire de la place pour Bradley Barcola. » Le Parisien explique aussi que le remplacement de Mbappé n’était pas un sujet qui faisait partie des conversations des joueurs hier à l’entraînement. Du côté du capitaine de l’équipe de France, il aurait vécu cette situation tout à fait normalement et sans état d’âme, indique ceux qui le connaissent. « Plus que jamais, le champion du monde 2018 reste déterminé à ce que son aventure se termine du mieux possible. C’est ce qu’il avait promis à ses partenaires le 16 février, en prenant la parole dans le vestiaire du centre d’entraînement », conclut Le Parisien.

Le quotidien francilien évoque aussi la réaction de Kylian Mbappé au moment de voir son numéro 7 sur le panneau du quatrième arbitre qui signifiait sa sortie du terrain alors que le PSG perdait contre Rennes. Le Parisien explique que l’attaquant a été surpris, mais « il a quitté la pelouse sans broncher, ni manifester le moindre agacement, se contentant dans l’empressement de lancer son brassard à un de ses partenaires afin que celui-ci soit transmis à Danilo. » Conscient qu’il n’avait pas réalisé un grand match, apparu concerné par la fin de rencontre et a même ostensiblement manifesté sa joie sur le pénalty égalisateur de Gonçalo Ramos, note le quotidien francilien. « En coulisses, nul d’ailleurs n’a noté de quelconque signe de mauvaise humeur de la part de celui chez qui on lit d’ordinaire les émotions comme dans un livre ouvert. » Alors qu’il avait joué l’intégralité des matches qu’il avait commencé en tant que titulaire, ce choix de Luis Enrique interroge, avance Le Parisien. « En privé, le technicien espagnol ne s’était jamais caché de faire de Kylian Mbappé, l’homme de base quasi indétrônable de son effectif. » La vision – et le traitement – de l’Espagnol a-t-elle évolué avec l’annonce du départ de Mbappé en fin de saison ? À la veille du déplacement à Nantes, le coach n’a pourtant pas semblé heurté lorsque, en marge de l’entraînement, il a demandé à son attaquant s’il avait une annonce à faire dans le vestiaire, indique le quotidien régional. « Après avoir, comme promis, averti son président de sa décision, Mbappé a en effet confirmé à son coach et ses partenaires qu’il quitterait Paris en fin d’exercice. L’avenir dira si le timing de cette annonce a changé la donne. » Ce remplacement n’a donc, semble-t-il, vraisemblablement pas déstabilisé Kylian Mbappé, conscient que le rendez-vous avec la Real Sociedad, mardi prochain, sera d’une tout autre importance, avance la parution.

De son côté, l’Equipe revient aussi sur le choix de Luis Enrique de remplacer Kylian Mbappé lors de la rencontre entre le PSG et Rennes. Et le quotidien sportif se demande si la relation entre les deux hommes, jusque-là professionnelle, peut se durcir. La publication estime que lors de sa sortie, le visage fermé, l’attaquant n’a rien laissé transparaître, « contrairement à certaines de ses sorties passées contre Montpellier, sous Thomas Tuchel en 2019-2020 par exemple. » Contrairement au Parisien, l’Equipe indique que Mbappé « auprès de certains proches, le numéro 7, furieux de son statut de remplaçant à Nantes, n’a pas caché son incompréhension par rapport à cette décision. » Un sentiment amer durable dans la soirée de dimanche, qui a trouvé un prolongement lundi, avance le quotidien sportif. « Avant d’annoncer sa décision de ne pas prolonger, Mbappé s’était interrogé avec ses proches sur les possibles conséquences de sa décision sur son évolution sportive au sein du PSG jusqu’en mai. Certains avaient imaginé le club de la capitale capable de le « placardiser » jusqu’à l’issue de son contrat. Dans tous les cas, dans son camp, on s’attendait à une « riposte »« , estime l’Equipe. La parution se demande si Luis Enrique a pris seul cette décision. « Ces dernières heures, dans l’entourage du club, on maintenait avec vigueur que Luis Enrique disposait d’une « totale liberté » pour prendre les décisions sportives. En clair, qu’en aucun cas cette décision devait être perçue comme une sanction venant du propriétaire. » L’Equipe se demande aussi quel impact ce choix aura sur leur relation, qui est actuellement celle de deux professionnels. « L’attaquant, conscient des drames qui ont émaillé la vie de son coach, a appris à le connaître. Et a compris rapidement que dans ses prises de décision, rien ou presque n’effrayait Luis Enrique. » Le quotidien rappelle que l’été dernier, Mbappé avait apprécié que son entraîneur s’engage, en coulisses, sur sa réintégration. Même quand le coach l’avait tancé après son triplé à Reims, cela n’avait pas obscurci leur lien. « À l’époque, Mbappé faisait passer le message qu’il percevait cette sortie médiatique comme un signe d’exigence de la part de son coach. Difficile, compte tenu de la personnalité du joueur, d’imaginer que ce remplacement n’ait pas de conséquences sur la relation entre les deux hommes », lance l’Equipe. Ce dernier conclut en expliquant que Mbappé entend achever son aventure bien différemment. Et ne pas galvauder sa fin de bail à Paris en engageant un bras de fer.