Revue de presse PSG : Luis Enrique, Luis Campos, doute…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 8 décembre 2024. Les premières crispations entre Luis Enrique et Luis Campos, le PSG dans le doute après ses performances récentes…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le duo Luis Enrique-Luis Campos. Le quotidien sportif indique qu’entre l’entraîneur du PSG et le conseiller sportif, des tensions sont apparues sur la gestion du groupe. « Les deux têtes pensantes de la cellule technique ne sont plus totalement en phase sur le management de l’équipe. Ces derniers temps, ils ont multiplié les discussions ensemble, parfois animées. Campos était d’ailleurs au Campus de Poissy (Yvelines) toute la semaine, chose rare, et les joueurs ont compris qu’il se passait quelque chose et remarqué qu’il y avait de la distance entre eux. » L’Equipe indique que des divergences entre les deux Luis ont eu lieu il y a quelques semaines. Depuis la prolongation de contrat de Luis Enrique fin septembre, mais qui n’a pas encore été officialisée, il donne le sentiment de vouloir tout contrôler et s’est montré de plus en plus fermé et autoritaire, ce qui passe mal, avance le quotidien sportif. « Dans ces circonstances, la répartition des rôles et le champ d’action de Luis Enrique et de Campos reviennent forcément sur le tapis. Or, la voix du Portugais porte aujourd’hui peu en comparaison avec celle de l’Espagnol. » Le timing de la prolongation de l’entraîneur, alors que les discussions traînent toujours avec Campos (en fin de contrat en juin), est un autre motif de crispation, qui traduit les priorités de la direction. En creux, c’est une lutte d’influence – et de responsabilité dans la situation actuelle – qui se dessine, lance L’Equipe. Depuis l’arrivée de Luis Enrique au PSG, les deux hommes ont cultivé une réelle proximité. « Cet été, Campos a essayé à plusieurs reprises de le convaincre de recruter un avant-centre, travaillant sur différents dossiers (Victor Osimhen, Viktor Gyökeres…). Mais Luis Enrique a clairement fait savoir qu’il n’en voulait pas et qu’il était satisfait de son effectif. » À cet égard, le mercato d’hiver sera instructif sur le poids des deux hommes et l’évolution de leur relation, Campos expliquant actuellement aux acteurs du marché son intention de se montrer actif. L’Equipe conclut en expliquant que le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, regarde les choses sans prendre parti mais, les trois hommes ayant échangé ensemble ces derniers jours, il a forcément senti que le courant était devenu électrique.

De son côté, Le Parisien évoque les doutes du PSG avant le déplacement à Salzbourg mardi en Ligue des champions, lui qui a transporté son manque d’efficacité devant le but à Ligue 1 ces dernières semaines alors qu’il marquait en moyenne trois buts par match en championnat depuis le début de la saison. « Car si on est désormais sûrs d’une chose avec le leader de Ligue 1, c’est qu’on est sûr de rien, si ce n’est de sa capacité à tutoyer l’irrationnel dans les surfaces de réparation, surtout celles de ses adversaires, là où il donne trop souvent l’impression de patauger comme un môme dans un pédiluve. » Le quotidien francilien estime que le PSG traîne comme un boulet ce manque de réalisme alors qu’il se procure un nombre incalculable d’occasions chaque match. Avec seulement trois buts en cinq matches de Ligue des champions, le PSG pointe au 33e rang (sur 36) au classement des attaques. Lors de ces cinq matches européens, « à l’exception du match face au Bayern, qui a vu les Allemands tenir le ballon (57 %), le PSG a pourtant toujours bénéficié d’une très large possession (de 61 % à 71 %) et su décocher entre 10 et 26 tirs par match. Pour du beurre ou presque, puisque malgré de telles stats, seuls Hakimi et Zaïre-Emery ont fait mouche. » Pour retrouver trace d’un but d’un attaquant du PSG en Ligue des champions, il faut remonter à Kylian Mbappé le 16 avril dernier contre le FC Barcelone (1-4). »Ce mardi en Autriche, Ousmane Dembélé, suspendu après son expulsion à Munich, ne pourra prétendre prendre le relais du capitaine des Bleus. Meilleur buteur parisien en Ligue 1 (10 buts), Bradley Barcola sortira-t-il enfin de son mois sans éclat ? Lee, Asensio, Kolo Muani ou Ramos, de retour mais en attente de son premier but, sauront-ils enfin donner des ailes à l’attaque parisienne ? », conclut Le Parisien.