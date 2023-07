Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 5 juillet 2023. Le PSG lance une nouvelle ère avec Luis Enrique, les discussions n’avancent pas avec Kylian Mbappé, Manchester City ne fera pas de cadeaux pour Bernardo Silva, le portrait de Cher Ndour…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à Luis Enrique et la nouvelle ère qui s’annonce au PSG. En effet, le futur coach des Rouge & Bleu doit être présenté en conférence de presse ce mercredi à 14h depuis le Campus PSG à Poissy. Le champion de France a dû attendre de longs jours avant de préparer cette journée en raison du retard pour la rupture de contrat de Christophe Galtier. « Paris ne souhaitait pas annoncer, ni confirmer l’identité de son successeur, quand bien même avait-il déjà signé son contrat de deux ans depuis une semaine. » En fin de journée ce mardi, les deux parties ont trouvé un accord. Christophe Galtier et son adjoint, Thierry Oleksiak, percevront une indemnité totale comprise entre 9 et 10M€ pour leur dernière année de contrat. Si Christophe Galtier avait été le choix de Luis Campos, la nomination de Luis Enrique vient de Doha. Mais le conseiller sportif a eu son mot à dire sur la composition du staff, « notamment en évinçant Gianluca Spinelli, l’entraîneur des gardiens, et en imposant les deux préparateurs physiques de la saison passée, qui devront collaborer avec les adjoints de l’ancien sélectionneur de l’Espagne. L’influence du dirigeant portugais est également restée intacte, pour l’heure, dans la gestion du mercato. » Concernant les nouvelles recrues, le PSG n’a pas souhaité les officialiser avant l’entraîneur. « Une question de bon sens », confie-t-on en interne. Cela pourrait donc intervenir ce mercredi après-midi ou jeudi. Luis Enrique sera certainement interrogé sur l’avenir de Kylian Mbappé et sur la gestion des indésirables. « Lundi, pour la reprise, il fera d’ailleurs connaissance avec son groupe, du moins en partie. Il pourrait alors annoncer à certains joueurs qu’il ne compte pas nécessairement sur eux. »

Le quotidien sportif évoque aussi la relation compliquée de Luis Enrique avec la presse, notamment en Espagne lors de ses passages au FC Barcelone (2014-2017) et avec la sélection (2018-2022). « Une défiance illustrée par sa décision de s’exprimer sur une chaîne Twitch, pendant la dernière Coupe du monde. » Mais à Paris, il connaîtra sa deuxième expérience à l’étranger après celle à l’AS Roma en 2011-2012. À l’époque, ses premières sorties donnaient envie à tout le monde avec notamment quelques punchlines. Mais cela a été de courte durée, avec un bilan sportif décevant qui va vite crisper sa relation avec la presse. « Ses méthodes, son management sont mis en cause au quotidien par des journalistes pour lesquels l’Espagnol a peu d’estime, considérant qu’ils ne connaissent rien au foot. » Il n’hésitait pas non plus à mettre sur le banc Francesco Totti, la star de la Louve, ce qui ne l’a pas aidé vu influence de l’Italien en interne. « La saison se termine avec une 7e place en Serie A, synonyme de non-qualification européenne pour la première fois depuis quinze ans, et dans une frustration partagée. »

C’est aujourd’hui, à 14h, que Luis Enrique sera officiellement présenté comme le nouveau coach du PSG.



Le début d’une nouvelle ère 🇪🇸🔴🔵 pic.twitter.com/glGUkNWrvr — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 4, 2023

L’Equipe revient également sur le dossier Kylian Mbappé, qui est toujours au point mort. Si le dialogue entre Kylian Mbappé et le PSG a été renoué, cela ne signifie pas pour autant que les choses tendent vers une conclusion positive pour le club de la capitale. On n’en est même assez loin. En outre, le board rouge et bleu serait quelque peu sceptique face à l’attitude du principal intéressé. Kylian Mbappé aurait, au moment de prolonger, promis de ne pas partir libre pour rallier la concurrence européenne. Ce serait notamment pour cette raison que le club aurait accepté de rédiger un contrat s’étendant seulement jusqu’en 2024 avec une option d’un an. Un départ libre à l’échéance de celui-ci, vers le Real Madrid par exemple, moyennant une belle prime à la signature, ne parait donc nullement être une hypothèse envisageable pour le dernier champion de France en titre. Non, la position du PSG resterait ferme : soit Kylian Mbappé prolonge, soit il sera vendu. Reste que, s’il ne décide pas d’étendre son contrat, les solutions pour le forcer à plier bagages cet été ne sont, là non plus, pas vraiment nombreuses. L’Équipe nous indique, en outre, qu’un départ libre de son numéro 7 compliquerait grandement les choses vis-à-vis du Fair-play financier pour le PSG étant donné le manque à gagner que cela représenterait.

Enfin, le quotidien sportif dessine un portrait de Cher Ndour, qui va prochainement s’engager libre de tout contrat avec le PSG. Né à Brescia, le milieu de terrain avait intégré le centre de formation de sa ville natale à l’âge de 5 ans avant de prendre la direction de Bergame quatre ans plus tard. Suivi par de nombreux clubs européens, il a finalement décidé de poursuivre sa formation au Benfica Lisbonne en 2020, à l’âge de 16 ans. S’il a seulement disputé un seul match avec l’équipe professionnelle, une entrée en jeu dans le temps additionnel, Cher Ndour aura brillé avec l’équipe B de Benfica et notamment lors de la saison 2021-2022 avec trois trophées remportés : la Youth League, le Championnat du Portugal U19 et la Coupe intercontinentale U20. Considéré comme un grand espoir du football italien, le joueur de 18 ans est souvent considéré comme le « nouveau Pogba », notamment pour son physique (1m90 et 84kg) et son rôle sur le terrain. Evoluant comme milieu axial, Cher Ndour peut également se servir de sa technique pour se projeter vers l’avant. Mais au PSG, « la concurrence sera rude et il pourrait dans un premier temps être prêté », conclut L’E.

À voir aussi : Les news PSG du jour : Galtier et Paris, c’est fini ! Kang-In Lee arrive… Gabriel Veiga le nouveau crack made in Campos ?

De son côté, Le Parisien évoque aussi l’arrivée de Luis Enrique au PSG. Avec ce choix, les Rouge & Bleu veulent radicalement changer d’optique avec un entraîneur expérimenté. « Ce mardi, le coach de 53 ans a pu mettre au propre les derniers détails de sa collaboration avec son premier club depuis six ans. » La piste de l’Espagnol a toujours été celle privilégiée par le Qatar et Luis Campos, même si une discussion parallèle avait été menée avec Julian Nagelsmann. Luis Enrique sera donc le huitième coach de l’ère QSI après Antoine Kombouaré, Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino et Christophe Galtier. Le staff de l’Espagnol commence aussi à prendre forme et Joao Sacramento, présent dans le staff de Galtier, n’en fera pas partie, « contrairement aux préparateurs physiques de la saison précédente, Alberto Piernas et Pedro Gomez, et de l’analyste vidéo Isidro Ramon. » Accompagné par Nasser al-Khelaïfi en conférence de presse, l’ancien sélectionneur de l’Espagne sera très certainement questionné sur l’avenir de Kylian Mbappé. Mais il détaillera surtout sa vision sportive, lui qui a notamment été choisi pour son beau jeu et sa poigne, une caractéristique importante dans un vestiaire comme celui du PSG. Il sera également interrogé sur le mercato et ses préférences. « Il s’installe sur un banc de touche très politique, dans une structure aux influences multiples et pas toujours solidaires. Au PSG, l’entraîneur est toujours l’homme le plus exposé. »

Le quotidien francilien fait le point sur le dossier Bernardo Silva (28 ans), cible prioritaire du PSG et sous contrat avec Manchester City jusqu’en 2025. Et les Skyblues ne feront pas de cadeaux aux Parisiens. En effet, Pep Guardiola mettrait la pression en interne à ses dirigeants afin de conserver Bernardo Silva dans ses rangs. Le Portugais est un élément moteur du vainqueur de la dernière édition de Ligue des Champions, et sa valeur est estimée à près de 80 millions d’euros, toujours selon LP. Avec deux années de contrats restantes, les dirigeants de Manchester City n’entendent pas faire de cadeaux à leurs homologues du Paris Saint-Germain et pourraient « sans doute » préférer vendre leur joueur au FC Barcelone, plutôt qu’au PSG. Cependant, il y a un autre paramètre à prendre en compte : la volonté du joueur. Si sa famille ne se plaît plus dans le nord de l’Angleterre et ne s’est jamais réellement acclimatée, Le Parisien affirme que « Bernardo Silva, 29 ans en août, veut venir à Paris » , et faire face à un nouveau défi. Par ailleurs, l’ancien de l’AS Monaco pourrait retrouver celui qui a donné un véritable virage à sa carrière en le transférant du SL Benfica au Rocher en 2014. En effet, en interne au PSG, on sait qu’il faudra être redevable à Luis Campos si l’opération va à son terme, tant le conseiller du football du club de la capitale est un artisan majeur dans ce dossier. Outre la longueur annoncée des négociations pour cette piste, le dirigeant portugais espère avoir l’effectif au complet pour la tournée du Japan Tour 2023 qui se tiendra du 22 juillet prochain au 2 août.