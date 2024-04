Revue de Presse PSG : Luis Enrique, Mbappé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 2 avril 2024. Une tension latente entre Luis Enrique et Kylian Mbappé, un malaise à dissiper entre les deux hommes, Luis Enrique réaffirme son autorité, les performances en deçà du Français ces dernière semaines…

Dans son édition du jour, L’Equipe se demande si le divorce entre Luis Enrique et Kylian Mbappé est déjà entamé. Lors du Classique face à l’Olympique de Marseille (0-2), le coach du PSG a une nouvelle fois décidé de sortir son joueur à l’heure de jeu (64′). Une tension latente entre les deux hommes avant les grandes échéances à venir. Au moment de sa sortie, le capitaine du soir n’a pas caché sa déception. « On le voit marmonner une insulte de dépit (« fils de… ») et, après un bref passage sur le banc, filer au vestiaire avec Dembélé pour, selon le club, se protéger de la pluie battante », rapporte L’E. Reste désormais à savoir si le technicien espagnol prendra des mesures pour sanctionner son joueur ou s’il passera l’éponge. Dimanche soir, il semblait faire peu de cas de cet incident et laissait entendre qu’il ne donnerait aucune suite. « Sur le coup, les proches du joueur se sont immédiatement rendu compte des injures et les ont déplorées. » Surtout que cela intervient dans un contexte sensible dans lequel le statut du joueur a changé depuis l’annonce de son départ en interne. Cette nouvelle situation avait d’abord été difficile à comprendre pour le principal concerné, qui avait demandé des explications à son entraîneur après sa sortie à la pause face à l’AS Monaco (0-0), le 1er mars dernier. Une entrevue qui avait aplani la situation. L’attaquant de 25 ans avait même disputé l’intégralité des matches importants face à la Real Sociedad (1-2) en Ligue des champions et l’OGC Nice (3-1) en Coupe de France.

Et ce dimanche, Kylian Mbappé pensait qu’il allait encore une fois disputer les 90 minutes dans cette rencontre importante. Mais avec cette sortie à la 64e minute de jeu, il a pu avoir le sentiment que son coach n’avait pas respecté son engagement oral. « Contacté, l’entourage de Kylian Mbappé n’a souhaité faire aucun commentaire. Certains de ses proches considéraient dimanche son remplacement dans un tel contexte (dernier Classique) comme un manque de respect, surtout à un moment où il allait y avoir des espaces », précise L’E. Lors de ses entretiens avant son intronisation au PSG, Luis Enrique avait assuré qu’il ne ferait pas de politique dans le vestiaire et qu’il assumerait ses choix sans ménagement. À court terme, cette situation a peu de chance de dégénérer entre les deux hommes. Le PSG est encore engagé dans toutes les compétitions et tout le monde a conscience que la période à venir est cruciale et qu’il faut mettre de côté les différends « Cela vaut pour les dirigeants, très discrets. Mais aussi pour les bêtes de compétition que sont Luis Enrique et Mbappé. »

Le quotidien sportif fait aussi un focus sur les dernières performances en deçà de Kylian Mbappé. Outre sa sortie mouvementée, le numéro 7 du PSG n’aura pas laissé de traces pour son dernier Classique face à l’OM. L’annonce de son départ à son club semble avoir marqué une rupture avec son coach Luis Enrique. Et cela se ressent dans son temps de jeu et ses performances. Pourtant, en conférence de presse avec l’équipe de France, le capitaine des Bleus avait rejeté toute forme d’usure ou de perturbations extra-sportives : « Moi j’ai une question : quand tu vois mes dernières performances, tu vois un gars perturbé ? Ce qui se passe en dehors, on s’en fout. Je suis concentré sur le prochain match. On va vu tout ce qui s’est passé ces dernières semaines. J’ai été performant dans les matches qui comptent, mon objectif sera d’être performant dans les matches qui comptent. Je ne suis pas responsable de ce que disent les gens, mais je vois, oui, je vois », avait-il déclaré lors du rassemblement des Bleus. Dans cette période bouillante au sujet de son avenir, l’attaquant de 25 ans a multiplié les démarches médiatiques. « Dans son entourage, on est très conscient de ce risque de saturation. Pour éviter une forme de lassitude mentale et le placer à l’abri des questions quant à son avenir, une sorte de bulle a été formée. Mais Mbappé, et il l’a dit, n’est pas imperméable », rapporte L’E. Ce rassemblement avec les Bleus devait servir de parenthèse pour le champion du Monde.

Pour la première fois de sa carrière, Kylian Mbappé doit gérer une situation nouvelle : avoir un temps de jeu irrégulier (51 minutes de jeu en moyenne sur les 6 derniers matches de Ligue 1). S’il ne semble pas avoir perdu en vélocité, ce sont surtout ses choix sur le terrain et son déficit d’intensité qui posent question. « Enfin, et cela est peu noté, mais Mbappé a dû, une nouvelle fois, gérer une évolution de sa position. Installé dans l’axe depuis fin novembre, il a été replacé à gauche. Avec des déplacements et des efforts différents », explique L’E. Le quotidien sportif rappelle aussi que l’international français a failli manquer la fin de saison après le tacle non maîtrisé de Lilian Brassier lors de PSG / Brest en Coupe de France le 7 février dernier. Touché à la cheville et au genou, l’ancien Monégasque avait craint pendant quelques minutes une blessure grave. « Peut-être est-ce inconscient, mais la star donne depuis l’impression de ne pas se donner à fond dans les duels », comme face au Chili (3-2) en match amical. « Une manière de se protéger dans une période qu’il sait, sur les terrains et en dehors, déterminante pour sa carrière avec de lourds enjeux individuels et collectifs (Euro, Ballon d’Or) », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette tension entre Kylian Mbappé et Luis Enrique. Lors de sa sortie face à l’OM ce dimanche, le numéro 7 du PSG n’a pas caché sa déception. « C’est avec la mine des mauvais joueurs, les mots des mauvais jours qu’il a quitté la pelouse du Vélodrome en donnant l’impression de compter chacun de ses pas. » Avec son post Instagram énigmatique, la mésentente entre les deux hommes est une nouvelle fois présente, un mois après l’épisode de Monaco. Après s’être évités le soir du Classique, Luis Enrique et Kylian Mbappé n’ont laissé apparaître aucun froid ce lundi à l’entraînement. « Au contraire. Avant que le joueur ne finisse la journée auprès d’enfants malades à l’hôpital Necker, le coach se serait même montré plutôt prévenant à l’endroit de son capitaine qu’il ne peut ignorer avoir piqué, au minimum, avec ce remplacement orphelin de toute communication. »

Conscient du malaise, le coach parisien a décidé de prendre la parole dans la matinée. Il a invité chacun des joueurs à mettre leur égo de côté. « Il leur aurait rappelé qu’il lui appartenait de pouvoir faire sortir et entrer n’importe qui en cours de match, en égrenant même les noms de certains comme Dembélé, Hakimi, Marquinhos, Mendes et Mbappé en exemple. Seul le coach n’est pas remplaçable… sauf si le président le décide, aurait-il également glissé en substance », rapporte LP. Un discours ferme mais qui peut parfois être trop limité au niveau psychologie pour faire que des heureux dans le vestiaire. Mais le groupe reconnaît la qualité de travail et de transmission du technicien espagnol. Et Luis Enrique a conscience de l’importance de garder un bon lien avec Kylian Mbappé jusqu’à la fin de la saison. De son côté, l’attaquant de 25 ans a vu son temps de jeu diminuer mais cela n’entache pas sa volonté de réussir ses derniers mois avec les Rouge & Bleu. Cependant, il devra rapidement retrouver son efficacité alors que les matches à enjeu approchent. « Ce sera le seul moyen de lever les doutes sur sa forme du moment et sur l’entente, que l’on aperçoit parfois chancelante, avec son coach », conclut le quotidien francilien.