Revue de presse PSG : Luis Enrique, Mohamed Salah…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 3 décembre 2024. Luis Enrique est-il en train de perdre son vestiaire ? Mohamed Salah, un transfert entre mythe et réalité…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque Luis Enrique et ses relations avec son vestiaire. Le quotidien sportif se demande si le coach espagnol n’est pas en train de le perdre. La défaite contre le Bayern Munich puis le match nul contre Nantes « ont plombé l’ambiance et fait basculer l’environnement du club dans une frénésie négative. » Parmi les joueurs qui ne sont pas toujours en phase avec la méthode Luis Enrique, Ousmane Dembélé et Presnel Kimpembe sont les joueurs les plus en colère, avance L’Equipe. « L’ancien joueur de Barcelone juge injuste la manière dont il est traité publiquement par Luis Enrique. Kimpembe, lui, ne comprend pas ce qui l’empêche de se retrouver dans le groupe le week-end alors qu’il est apte depuis plus d’un mois. Auprès de certains salariés, il émet également des réserves sur le management du club ces derniers mois. Ces sensations sont partagées par plusieurs éléments du vestiaire. Parmi eux figurent des joueurs très influents, qui ont l’impression de se retrouver dans un jeu vidéo où l’entraîneur utilise une manette pour les manipuler sur le terrain. » Certains regrettent le manque d’échange avec un entraîneur jugé « fermé aux changements », « dogmatique », notamment sur les transitions offensives et constatent un manque de travail des coups de pied arrêtés défensifs, lance le quotidien sportif. En ce qui concerne Randal Kolo Muani, il ne sait jamais plein publiquement de son faible temps de jeu « mais, en privé, il ne cache plus son désarroi. Ses proches au sein du vestiaire sont alignés : eux non plus ne comprennent pas qu’il soit cantonné à un rôle de figurant. » Le dernier gros moment de mésentente concerne le départ d’Aitor Unzué, au cœur de l’automne. L’ancien adjoint de Luis Enrique a été prié de quitter le club, après le retour de Rafel Pol. Considéré comme proche du vestiaire, Unzué avait pris un « pouvoir » qui n’a pas été bien perçu par l’entraîneur et son autre adjoint, indique L’Equipe. Le quotidien sportif explique qu’avec certains joueurs, le lien sera délicat à renouer, mais une grande partie du vestiaire n’est pas en rébellion. L’Espagnol conserve une relation solide avec plusieurs joueurs. « De nouveaux ajustements sont prévus au mercato de janvier. L’Espagnol attend de sa direction de pouvoir doubler tous les postes, ce qu’il n’estime pas réalisé encore. En coulisses, certains dirigeants commencent tout de même à se montrer critiques envers lui, notamment autour de sa fermeté à envisager le recrutement de profils bien spécifiques. Il se dit notamment que la relation entre Campos et son entraîneur n’est plus aussi fluide que par le passé. » Si la prolongation de Luis Enrique n’est pas encore officielle, il se murmure aussi que Luis Campos – qui, lui, n’a toujours pas prolongé – n’y est pas pour rien. Contacté, le conseiller sportif a fermement démenti toute tension avec l’entraîneur, conclut le quotidien sportif.

A voir aussi : PSG : Luis Enrique n’est pas satisfait de son effectif

De son côté, Le Parisien évoque le dossier Mohamed Salah. Le quotidien francilien explique que le nom de l’international égyptien de Liverpool a souvent été évoqué du côté du PSG. En 2021, Leonardo en avait fait sa priorité si Kylian Mbappé quittait le club de la capitale. « Le dirigeant brésilien aurait aimé vendre Mbappé au Real contre au moins 180 millions d’euros et investir une partie de la somme sur l’idole du monde arabe, à la valeur comprise à ce moment-là entre 80 et 100 millions d’euros. » Le Parisien explique que l’arrivée de Mohamed Salah a été démentie par le PSG ces derniers jours. Malgré cela, il demeure un rêve et le restera. « Avec Ousmane Dembélé, Kang-In Lee et Marco Asensio, le club de la capitale estime être assez fourni dans son couloir droit cette saison et la prochaine où aucun joueur de ce profil n’est suivi. Pour que cela devienne le cas, il faudrait qu’Ousmane Dembélé, le titulaire habituel à droite, demande à partir, ce qui n’est pas d’actualité en ce mois de décembre 2024″, indique le quotidien francilien. Paris réfute donc des contacts entre les deux parties et met la rumeur sur le dos d’une manipulation. La manœuvre est connue de longue date en Europe et consiste à mettre le PSG parmi les courtisans pour obtenir un renouvellement de bail ou une revalorisation salariale, lance Le Parisien. Autre point qui le lie au PSG, sa relation avec Nasser al-Khelaïfi. Les deux hommes se fréquentent depuis plusieurs années, se connaissent bien et leurs cercles respectifs évoquent ainsi une « relation amicale » entretenue lors de ce genre de rendez-vous informels. « Ils maintiennent ce lien par des messages et des échanges à distance. Avant de se rapprocher dans la capitale ? L’hypothèse était exclue dans le clan du président ces dernières heures. » Le Parisien conclut en expliquant que Mohamed Salah n’entrerait pas dans la nouvelle donne sportive tracée par Luis Enrique, « qui demande prioritairement des jeunes à fort potentiel, entourés de cadres comme Marquinhos, Achraf Hakimi ou Ousmane Dembélé. Alors qu’il incarne la tête de pont du projet parisien désormais, il faudrait d’abord le convaincre du bien-fondé de la venue de Mohamed Salah si le PSG décidait prochainement de passer à l’action, ce qu’il nie pour l’instant. »