Revue de Presse PSG : Luis Enrique, Neymar, Mbappé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 13 juillet 2023. Comment travaille Luis Enrique ? Neymar et le coach espagnol qui se retrouvent à Paris, Mbappé qui se prépare dans un petit village du Vaucluse…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque la méthode de travail du nouvel entraîneur du PSG, Luis Enrique. Alors que les joueurs présents au Campus PSG ont le droit à une double séance ce jeudi et samedi (10h30, 17 heures), cela ne devrait pas perdurer durant la saison. Le quotidien sportif explique que le coach espagnol convoquera une seule fois par jour ses joueurs au cours de la saison. « En général, le matin. Avec un rendez-vous fixé une heure et demie avant le début de l’entraînement et un travail de pré-activation défini en amont. » Cette double dose d’entraînement semble destinée aux préparations estivales et hivernales. Lors des entraînements, Luis Enrique « ne reste pas immobile et peut, consignes puissantes exprimées, se déplacer, en fonction des phases, à différents endroits du terrain. » Malgré cela, il laisse une grande autonomie à ses adjoints dans la construction et l’animation des séances. « L’Espagnol, qui s’appuie généralement sur un grand écran bordant le terrain, peut intervenir pour replacer. »

A voir aussi : Luis Enrique s’est installé au Campus PSG

L’Equipe indique également que le nouveau coach du PSG a l’habitude de dévoiler ses compositions au dernier moment. L’ancien sélectionneur de la Roja « gardait son groupe sous pression jusqu’au jour du match. Lors des mises en place précédant la rencontre, des rotations étaient effectuées. Ce n’est, en général, que lors des causeries que les joueurs découvraient le onze aligné. » En ce qui concerne ses séances d’entraînements, elles sont axées sur le ballon. Dans les faits, cela se traduit par des séances pas perçues comme particulièrement intenses, mais créatives, avance le quotidien sportif. « Jusqu’à présent, le technicien espagnol, au Barça ou en sélection, avait pris l’habitude de préserver ses séances du regard du grand public. » Cette semaine les joueurs ne pouvaient pas faire venir de proches au nouveau centre d’entraînement des Rouge & Bleu. L’Equipe indique également que Luis Enrique n’est pas un adepte de la mise au vert, même pour les déplacements lointains. Dans ses anciennes expériences, « ses équipes partaient le matin même pour des matches à 21 heures. » Enfin, le nouveau coach du PSG n’est pas souple avec les horaires. Il exige la ponctualité à ses joueurs.

De son côté, le Parisien évoque les retrouvailles entre Luis Enrique et Neymar au PSG, eux qui ont collaboré au FC Barcelone pendant trois ans (2014-2017). Le quotidien francilien indique que le Brésilien est devenu une star mondiale sous les ordres de Lucho. Ce dernier lui a permis de remporter tout ce qui était possible de remporter en club. En 2016, après avoir prolongé avec le Barça, Neymar avait expliqué que Luis Enrique était le meilleur coach qu’il n’est jamais eu même si » les premiers mois de cohabitation n’ont toutefois pas été roses entre les deux hommes« , assure le quotidien francilien. Le Parisien indique que la fusion entre Luis Enrique et Neymar a connu son apogée lors de la remontada contre le PSG. « L’un, Neymar, jouant la plus grande rencontre de sa vie. L’autre, Luis Enrique, réussissant à convaincre que l’exploit était possible. » Les deux hommes quitteront le FC Barcelone quelques semaines plus tard. Ils sont de nouveau au sein d’un même club six ans après. « Et l’une des premières missions d’Enrique sera de récupérer le Neymar des années Barça« , conclut le Parisien.

Dans son édition du jour, le quotidien régional évoque également la préparation estivale de Kylian Mbappé. Alors qu’il est attendu au Campus PSG lundi, l’attaquant (24 ans) se prépare déjà, en famille, dans un petit village du Vaucluse, Le Thor. Il a en effet été aperçu sur le terrain du stade municipal Roger-Faury aux alentours de 19 heures. Une présence captée par un habitant du village qui a filmé la séance de l’international français avant que la vidéo ne soit postée sur les réseaux sociaux. Malgré la présence d’une star internationale dans sa commune, la Mairie ne souhaite pas communiquer indique Le Parisien. « On ne veut pas d’émeute liée à sa venue, il faut que cela reste le plus discret possible » a lâché une source locale au journal. Le club de football local n’a pas du tout été associé à la venue de la star. « Les licenciés du club de rugby à XIII qui occupent le stade Roger-Faury en temps normal ont été pris d’évacuer les lieux« , avance Le Parisien. Ce dernier indique que deux témoins assurent avoir croisé Ethan Mbappé dans la commune en fin de semaine dernière. Ce dernier qui était présent à la reprise de l’entraînement du PSG lundi. « Plus aucune partie de l’enceinte, également sécurisée par la police municipale, n’est accessible pour dissuader les curieux, à l’image de certains jeunes présents mercredi matin, qui voudraient s’approcher de la star parisienne. Et ce jusqu’au dimanche 16 juillet inclus« , a expliqué une source impliquée dans la vie sportive du Thor.