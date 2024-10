Revue de presse PSG : Luis Enrique, Ousmane Dembélé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 6 octobre 2024. La relation qu’entretient Luis Enrique avec ses joueurs, Ousmane Dembélé, arme offensive numéro 1 du PSG…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque Luis Enrique et la relation qu’il entretient avec ses joueurs. « En coulisse, le coach du PSG est un homme avenant, blagueur, qui cultive une vraie proximité avec ses troupes dans le contexte collectif. » Le quotidien sportif indique que Luis Enrique n’est pas un adepte des entretiens individuels, juste lorsqu’il a quelque chose de précis à dire. « Quand certains éléments ont traversé des moments délicats, il a pris soin de leur apporter son soutien. Cela lui vaut d’être, humainement, apprécié par l’essentiel de son groupe. » L’Equipe explique que l’ancien sélectionneur de la Roja se voit comme un chef de bande. À l’entraînement, il n’hésite pas à participer à certains exercices ou à s’inviter dans le vestiaire des joueurs, impulsant une énergie communicative, note le quotidien sportif. « À ses yeux, ils sont tous dans le même bateau et c’est un des axes de son management. Il s’efforce sans cesse de concerner l’effectif au complet, même ceux qui jouent moins, répétant qu’il a besoin d’eux, assurant qu’il se fiche des âges et des statuts, maintenant tout le monde sur le grill. » Dès son arrivée, le coach du PSG a mis en place un cadre exigeant, du respect des horaires au contrôle de la masse graisseuse. Cette rigueur concerne aussi l’application de ses consignes, avance L’Equipe. « En séance comme en match, chaque joueur se voit confier une mission précise et gare à celui qui s’en écarte : il s’expose à une soufflante pour une transition jugée inopportune ou pour un repli tardif. Une attitude, qui selon certains, tétanise une partie de l’effectif et les bride dans leur expression. » L’Equipe indique aussi que Luis Enrique ne justifie jamais ses choix auprès de ses joueurs, ce qu’une partie a du mal à encaisser.

De son côté, Le Parisien évoque Ousmane Dembélé. Le quotidien francilien estime que le numéro 10 du PSG est l’arme offensive numéro 1 du club de la capitale. « Sans aller jusqu’à dire que l’absence de Dembélé à l’Emirates Stadium est la raison principale de sa première défaite cette saison, on peut raisonnablement avancer que le PSG aurait pu être un peu plus incisif avec lui », lance Le Parisien. L’histoire ne dit pas encore quelles traces laissera cet épisode dans leur relation au quotidien, ni les conséquences sur le rôle confié à l’international français au coup d’envoi, mais la rencontre face aux Aiglons sera une nouvelle fois l’occasion de mesurer le degré de dépendance à l’attaquant de 27 ans, avance le quotidien francilien. « De prendre conscience que ce PSG, censé diffuser une menace davantage collective, est grandement tributaire de sa créativité, de ses dribbles, de sa folie. » Précieux et capital dans l’animation, le champion du monde 2018 peut-il pour autant porter tout le poids des responsabilités offensives de son équipe sur ses frêles épaules ? Luis Enrique ne voit pas les choses de la sorte et sa difficile mission consiste justement à répartir ce pouvoir entre les attaquants, à trouver des solutions, tout en laissant à Dembélé une liberté qu’il affectionne mais dont il ne dispose pas toujours conclut Le Parisien.