Revue de Presse PSG : Luis Enrique, prolongations de contrat…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 13 décembre 2024. Pourquoi le PSG tarde à officialiser ses prolongations de contrat, les Rouge & Bleu attendent le bon timing pour Luis Enrique…

Dans son édition du jour, Le Parisien explique pourquoi le PSG tarde à officialiser plusieurs prolongations de contrat de ses cadres. En effet, des joueurs comme Vitinha et Achraf Hakimi sont concernés par une extension de bail chez les Rouge & Bleu. Pour le milieu portugais, tout est ficelé depuis la mi-octobre pour prolonger de deux années supplémentaires, soit jusqu’en juin 2029. De même pour l’international marocain qui a déjà trouvé un accord total pour un nouveau contrat jusqu’en 2029 mais toujours sans annonce officielle. Mais, derrière ce timing énigmatique se cache en réalité une stratégie de communication qui fait écho à la nouvelle direction prise par le projet parisien. « Moins bling-bling et davantage tourné vers le collectif, le PSG souhaite renvoyer l’image d’un club où les individualités ne prennent plus autant la lumière qu’auparavant. En ce sens, Paris a dans l’idée de faire une annonce globale au cours de laquelle il mettrait en avant plusieurs joueurs qui ont prolongé, davantage qu’une personnalité phare. » Pour donner plus de poids à cela, les dirigeants du PSG sont en train de boucler un dernier dossier, celui de Nuno Mendes. Après des semaines de négociations, le latéral gauche va aussi prolonger son aventure dans la capitale française et les ultimes détails sont sur le point d’être finalisés.

Toujours selon le quotidien francilien, ces nombreuses officialisations pourraient avoir lieu ce dimanche soir, en marge de la réception de l’Olympique Lyonnais en Ligue 1. « Cette dernière rencontre de l’année 2024 disputée à domicile permettrait au PSG d’officialiser ces trois extensions de contrat et de valoriser son projet porté par un groupe solidaire et uni. » Concernant Luis Enrique, cela pourrait intervenir plus tardivement. Le technicien espagnol a déjà paraphé un nouveau contrat jusqu’en 2027 depuis le début du mois d’octobre mais toujours pas d’officialisation. « Dans les coulisses, on prône la patience et on écarte toute polémique au sujet du technicien espagnol, sans toutefois réussir à dissiper le flou entourant ce dossier. ‘Tout sera fait dans l’ordre. Le club l’annoncera au bon moment, glisse-t-on en interne. Certaines choses prennent plus de temps.' » Et pour cause, l’objectif serait d’annoncer une double prolongation avec le conseiller sportif Luis Campos. Cependant, les discussions avec le dirigeant portugais n’ont pas encore abouti.

D’autres joueurs sont aussi concernés par leur situation contractuelle à l’image de Gianluigi Donnarumma. Sous contrat jusqu’en 2026, des négociations ont été entamées il y a plusieurs mois mais sont actuellement en stand-by. La situation du portier italien s’est fragilisée ces dernières semaines et sa seconde partie de saison sera décisive pour son futur. D’autres joueurs en fin de contrat en 2026 sont aussi concernés comme Arnau Tenas, Presnel Kimpembe et Marco Asensio. Concernant Bradley Barcola, la situation est moins urgente car son contrat s’étire jusqu’en 2028. « En revanche, une prolongation assortie d’une revalorisation salariale pourrait être prochainement discutée. » L’ailier de 22 ans a changé de dimension depuis son arrivée au PSG en devenant un international français. Enfin, pour Ibrahim Mbaye, le board parisien cherche à conserver son jeune attaquant de 16 ans qui a intégré le groupe professionnel cette saison. « Des discussions existent depuis plusieurs semaines et se poursuivent alors que le titi est en fin de contrat en juin 2026 », conclut LP.

