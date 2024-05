Revue de presse PSG : Luis Enrique, Yoro, Supporters…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 24 mai 2024. Comment Luis Enrique a remobilisé ses troupes avant la finale, le PSG part de loin dans le dossier Leny Yoro, le PSG, club le plus apprécié en France…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque la gestion de Luis Enrique de son groupe à l’approche de la finale de Coupe de France entre le PSG et Lyon demain soir. Cette rencontre « a des airs de point de bascule qui en dira beaucoup sur la véritable coloration à donner à l’an 1 du projet Luis Enrique à la tête du PSG. » S’il venait à échouer dans sa quête du triplé national, Luis Enrique serait le premier à reconnaître que le contrat ne serait pas complètement rempli, après avoir affiché haut et fort ses ambitions et sa détermination à réaliser une saison historique, lance le quotidien francilien. En privé, l’ancien sélectionneur de la Roja « s’est régulièrement fixé pour objectif de ramener dans la capitale une 15e Coupe de France, une compétition forte en symboles à ses yeux, qui l’inspire et à laquelle il attache une grande importance de par son histoire. » Le Parisien explique que le plus grand défi de Luis Enrique ces dernières semaines se trouve dans sa capacité à redynamiser un groupe touché moralement par l’élimination en Coupe d’Europe. « En interne, on a reconnu que la défaite face à Dortmund avait fait mal aux têtes et provoqué un relâchement chez certains joueurs ayant rencontré des difficultés à rebasculer dans le quotidien de la Ligue 1, après avoir été maintenu éveillés par la Ligue des champions durant plusieurs mois. » Le quotidien francilien explique qu’au lendemain du match contre Toulouse, le coach du PSG a exclu deux joueurs de la séance d’entraînement, « dont un qui fait partie de ceux qu’il apprécie le plus et qui portait encore les stigmates des célébrations nocturnes. » Dans les jours suivants, le staff de Luis Enrique a d’ailleurs eu du mal à trouver les mots justes pour remobiliser les troupes et relancer la machine, selon un connaisseur du vestiaire, avance le quotidien francilien.

Après la victoire à Metz, Luis Enrique a pris la parole et a rappelé à ses joueurs qu’ils entraient dans la dernière semaine de leur saison et qu’elle était décisive. Dans ces mots, le technicien a rappelé qu’il attendait d’eux une concentration de tous les instants et de l’intensité de leur part dans les exercices. « Selon un connaisseur du vestiaire parisien, le ton employé était piquant. » Et cela a semble-t-il porté ses fruits : depuis la reprise de l’entraînement, on constate en interne que les joueurs sont beaucoup plus concernés sur les pelouses du Campus PSG, offrant des séances de meilleure facture et plus dynamiques. Luis Enrique y contribue aussi puisqu’il n’hésite pas à s’impliquer personnellement en participant à certains petits jeux durant lesquels il enfile le costume de chien de garde, lance Le Parisien. Ce dernier explique aussi que l’entraîneur du PSG n’était pas présent à la soirée d’adieux de Kylian Mbappé lundi soir. « Son absence lundi traduit aussi bien sa non-appétence pour les cérémonials que son envie de montrer qu’il ne relâche pas la pression avant cette échéance majeure pour lui et le club. » Samedi soir, l’Espagnol sait également qu’une victoire en Coupe de France donnerait à sa saison un tout autre relief et lui permettrait d’avoir un peu plus d’arguments en cas de négociations pour une prolongation. Pour l’heure, et malgré les rumeurs, il n’y en a pas, conclut Le Parisien.

De son côté, l’Equipe évoque le dossier Leny Yoro, pisté par le PSG pour renforcer sa défense centrale. Le quotidien sportif rappelle que depuis un an, le club de la capitale a décidé d’orienter ses campagnes de recrutement en partie vers de jeunes joueurs à fort potentiel. Dans le dossier menant à l’international Espoirs, il n’est pas évident qu’il s’y emploie de la meilleure des manières. En janvier, après la blessure de Milan Skriniar, les dirigeants du club de la capitale avaient pris des chemins détournés pour essayer de recruter Yoro. Aucun d’entre eux n’avait contacté Lille directement et aucun n’avait encore moins formulé d’offre. En revanche, Paris avait demandé à Jorge Mendes, l’agent de Yoro, de prendre la température. Elle était glaciale. À quelques jours de la fin du mercato, Olivier Létang avait mis les points sur les « i » : « Leny ne partira pas en janvier», rappelle le quotidien sportif. Six mois plus tard, la position du président lillois a pu évoluer, forcément. Il sait combien il est difficile de retenir un joueur d’une telle valeur, à un an du terme de son contrat. Dans ce dossier, le PSG doit faire face à la concurrence de Liverpool, Manchester United et du Real Madrid. Le club madrilène suit le jeune lillois (18 ans) depuis deux ans, avance l’Equipe. « La perspective de rejoindre le champion d’Espagne semble séduire le Lillois. » Jorge Mendes, son agent, ne serait pas contre un transfert vers le PSG. Et les dirigeants parisiens misent sur l’influence de l’agent portugais pour faire pencher la balance et conclure ce dossier. Mais la tâche ne s’annonce pas aisée, indique L’Equipe. Il s’agira déjà de persuader le défenseur central que son avenir sportif passe par le PSG. Il faudra ensuite convaincre le LOSC de céder son joueur à son concurrent français plutôt qu’à un autre club étranger sans se montrer trop gourmand, conclut le quotidien sportif.

L’Equipe évoque aussi la cote de popularité du PSG qui a fortement augmenté en France ces dernières années. « Si 15 000 places ont été allouées aux différents groupes de supporters parisiens dans un virage, autant que pour les Lyonnais, les tribunes latérales pourraient bien, elles aussi, être garnies de fans de Kylian Mbappé, Marquinhos et compagnie », lors de la finale de la Coupe de France à la Décathlon Arena de Lille, avance le quotidien sportif. Car au fil du temps, le PSG a tissé sa toile loin du Parc des Princes, devenant un mastodonte à l’échelle française. En novembre 2023, une étude Ipsos-LFP plaçait le club de la capitale comme le club de Ligue 1 le plus supporté en France dans 6 des 12 régions métropolitaines (hors Corse, région non testée) et figurait dans le top 3 dans 11 d’entre elles, indique l’Equipe. « Favorisée dans tous les territoires éloignés des villes abritant un club d’envergure, la popularité grandissante du PSG ne semble pas avoir de limites. Si l’origine d’un attachement n’est pas géographique ou cultivée dans le cadre familial, il trouve souvent son écho dans les performances sportives. » Pour étendre sa popularité hors d’Île-de-France, le PSG dispose de plusieurs leviers. Si le club n’a pas encore franchi les frontières de sa région avec ses trois boutiques officielles uniquement concentrées sur Paris et ses environs, il dispose de 14 fan-clubs officiels en France métropolitaine. À ce nombre s’ajoutent ceux basés dans les territoires ultramarins, analyse l’Equipe. En France, la popularité du club puise également sa source dans l’identification croissante des fans à certains joueurs. Fascinés par ses performances avec les Bleus, quantité de jeunes filles et de jeunes garçons n’ont d’yeux que pour Mbappé et supportent, du coup, le PSG. À cet égard, l’importance des prochains mercatos parisiens dépassera le strict cadre du terrain, conclut le quotidien sportif.