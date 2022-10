Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 26 octobre 2022. La large victoire face au Maccabi Haïfa (7-2), la onzième qualification d’affilée en 8es de finale de Ligue des champions, le trio offensif Messi-Neymar-Mbappé en feu, l’Argentin continue d’impressionner et la défense toujours friable sur coups de pied arrêtés…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la belle victoire du PSG sur sa pelouse face au Maccabi Haïfa (7-2) en titrant « Déchaînés » en référence au spectacle offert par les trois attaquants : Lionel Messi (2 buts), Neymar Jr (1 but) et Kylian Mbappé (2 buts). Et pour ce 100e match européen de l’ère QSI, le club de la capitale a offert un véritable récital au public du Parc des Princes avec un trio offensif « exceptionnel de justesse, complicité et d’efficacité. » Les trois Parisiens ont notamment été à l’origine des 7 buts de la soirée, dont 5 marqués directement par cette MNM. Un résultat qui permet ainsi d’atteindre les 8es de finale de la compétition et de conserver la première place du groupe H avant le déplacement sur la pelouse de la Juventus Turin le 2 novembre prochain. La volonté de toujours jouer vers l’avant du Maccabi Haïfa et le pressing constant ont également contribué à ce scénario « avec des actions collectives de grande classe et une cohésion offensive quasi parfaite entre les trois de devant et les milieux Ruiz et Vitinha. »

Concernant la MNM, chaque joueur a réussi à trouver sa place et ses repères dans le 4-3-1-2 de Christophe Galtier. « Cette répartition avec Neymar en meneur de jeu derrière Messi et Mbappé a un mérite central : celui de placer, comme le souhaitait Christophe Galtier, les trois hommes dans leurs positions préférentielles », détaille L’E. L’Argentin possède une très grande liberté dans ce schéma et redescend souvent pour jouer avec le ballon. De son côté, Neymar a une position axiale très libre et surtout se replace rapidement et assure les couvertures. Enfin, le grand gagnant de ce changement de système est Kylian Mbappé. Évoluant sur son côté gauche, le champion du Monde peut exprimer sa vitesse et son incroyable potentiel face au but comme en attestent ses deux réalisations ce mardi soir. Même s’il a profité des espaces laissés par la défense du Maccabi Haïfa, « on l’a rarement senti cette saison aussi juste dans ses décisions et aussi soucieux du collectif. »

Le quotidien sportif pointe aussi du doigt le seul bémol de la soirée au PSG : les deux buts encaissés de la tête sur coups de pied arrêtés. C’est le troisième but de ce type encaissé depuis le début de la Ligue des champions, après la réalisation de Weston McKennie avec la Juventus Turin (2-1) en septembre dernier. Sur le premier but du Maccabi Haïfa, la défense est apathique et Gianluigi Donnarumma se manque dans sa sortie. Sur la deuxième réalisation, le défenseur, Seck, profite d’une succession d’erreurs et de duels perdus pour marquer dès le retour des vestiaires. « Cette carence défensive n’est pas neutre à l’heure où, parfois, certains matches se jouent sur ce genre d’actions. » De plus, les Parisiens se montrent trop peu dangereux sur les coups de pied arrêtés offensifs malgré de bons joueurs dans ce domaine comme Marquinhos, Sergio Ramos ou encore Fabian Ruiz. « Cela constitue incontestablement, dans les deux surfaces, un axe de progression pour l’équipe de Galtier, d’autant plus quand on possède dans son effectif deux des meilleurs tireurs de la planète avec Messi et Neymar. »

Enfin, L’Equipe revient sur l’ambiance au Parc des Princes ce mardi soir. Dans un match classé à risques niveau 3 sur 5 par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, aucun incident majeur n’a été relevé autour de cette rencontre, notamment grâce à l’efficacité des 1.000 policiers mobilisés. Bien escortés, les 1.650 fans du Maccabi Haïfa ont bien pris place dans le parcage visiteur, avec de nombreux supporters supplémentaires dans la tribune Boulogne portant le total à 5.000 fans du club israélien dans l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud. Au total, 14 personnes ont été interpellés pour usage d’engins pyrotechniques. À cela s’ajoute une interpellation pour vol à la tire sur des supporters israéliens et une autre pour outrage, selon une source policière citée par l’AFP. Bien aidé par le large score acquis assez rapidement dans le match, « le comportement exemplaire réclamés par les leaders du CUP a été respecté par leurs troupes. »

De son côté, Le Parisien revient aussi sur la belle victoire obtenue par le PSG face au Maccabi Haïfa (7-2), synonyme de qualification pour la suite de la compétition au printemps prochain. Et sans surprise, le trio offensif Messi-Neymar-Mbappé est mis en lumière après leur incroyable prestation ce mardi soir. Alors qu’ils avaient déjà inscrit les 7 buts parisiens en Ligue des champions avant la rencontre face au club israélien, les 15 derniers toutes compétitions confondues, les trois attaquants « ont quasiment doublé leur total sur la scène européenne en l’espace de 90 minutes seulement. » Avec un Messi et Mbappé auteurs de deux buts et deux passes décisives et un Neymar buteur à une reprise et impliqué dans le but contre son camp de Goldberg, la MNM a porté le PSG vers la qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions.

Mais, le coach parisien, Christophe Galtier, a préféré calmer les ardeurs face aux nombreuses louanges après ce match : « Ce serait prétentieux de penser qu’on a la meilleure équipe du monde. Surtout dans une compétition comme celle-ci. Mais j’ai trouvé les joueurs extraordinaires devant. Il fallait trouver un système, une organisation, des complémentarités au milieu aussi pour qu’ils puissent s’exprimer plus librement. » C’est la troisième fois dans son histoire que le PSG s’impose avec 7 buts marqués en Ligue des champions après les larges succès contre Rosenborg (7-2, 2000) et le Celtic (7-1, 2017), rappelle LP. Désormais, les Rouge & Bleu devront finir le boulot mercredi prochain (2 novembre) avec un déplacement à Turin pour y défier la Juventus. Le leader de Ligue 1 aura à coeur d’assurer sa première place et devra faire au moins aussi bien que le Benfica Lisbonne qui se déplacera sur la pelouse du Maccabi Haïfa.

Enfin, le quotidien francilien fait un focus sur la performance XXL de Lionel Messi. Avec deux buts et deux passes décisives, l’Argentin confirme son excellent début de saison avec les Rouge & Bleu. Surtout, ses deux réalisations du pied gauche ont rappelé sa meilleure période barcelonaise. « Deux buts qui ont fait frissonner les supporters parisiens et dont se souviendront longtemps tous ceux qui auront vu les filets trembler. » Entre un incroyable extérieur du pied gauche puis une action plein axe terminée par un tir bien placé, La Pulga a régalé le public du Parc des Princes ce mardi soir. En seulement 16 matches cette saison, il comptabilise déjà autant de buts (11) qu’en 34 rencontres lors de l’exercice précédent. À cela s’ajoutent 12 passes décisives. « Il est le seul joueur évoluant dans les cinq grands championnats européens à compter au moins 10 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. » Hier soir, l’attaquant de 35 ans a disputé son 50e match avec le maillot du PSG pour un total de 22 buts, 27 passes décisives et 14 montants touchés.