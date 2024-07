Revue de presse PSG : Manuel Ugarte, Désiré Doué…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 20 juillet 2024. Manuel Ugarte, priorité de Manchester United pour son milieu de terrain, Désiré Doué pas perturbé par les tractations autour de son avenir…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque l’avenir de Manuel Ugarte. Un an seulement après son arrivée au PSG, le milieu de terrain (23 ans) pourrait déjà quitter le club de la capitale lors de ce mercato estival. Après des débuts tonitruants sous le maillot Rouge & Bleu, l’ancien du Sporting CP a très vite déchanté. Pour l’international uruguayen « le message envoyé par Luis Enrique lors de la seconde partie de saison est clair : il ne compte pas sur lui. À ce poste, le technicien espagnol privilégie un profil de meneur devant la défense, capable d’orienter le jeu, de résister à la pression adverse comme l’a fait Vitinha à partir du mois de décembre », avance le quotidien francilien. Et c’est dans cette optique que le club de la capitale a jeté son dévolu sur Joao Neves. « Ugarte, lui, ne répond pas à ces critères et a pleinement conscience qu’il ne fait pas partie des plans de son entraîneur. Qu’il ne se sent pas désiré. » Le Parisien explique que Manuel Ugarte ne compte pas s’accrocher coute que coute à son contrat au PSG. « Il est même ouvert à un départ et a conscience que ce qui compte désormais pour lui, c’est de jouer. » Après une bonne Copa America, il attise les convoitises. Mais le club le plus avancé dans ce dossier se nomme Manchester United. Depuis plusieurs semaines, le club mancunien l’a placé tout en haut de sa liste pour en faire sa nouvelle sentinelle, note le quotidien francilien. Si un accord entre le joueur et les Red Devils avait été avancé, plusieurs membres de son entourage ont démenti l’information auprès du Parisien. « Toutefois, des échanges existent entre les dirigeants parisiens et ceux de Manchester United. » Actuellement en vacances, il doit reprendre le chemin de l’entraînement le 5 aout. « À cette date-là, il est également possible qu’il ne soit plus parisien », conclut le quotidien francilien.

De son côté, L’Equipe évoque aussi l’avenir de Manuel Ugarte. Le quotidien sportif indique que Manchester United souhaite bien enrôler l’international uruguayen mais que le club anglais ne serait pas prêt à offrir 70 millions d’euros, somme réclamé par le PSG pour se séparer de son numéro 4, qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec les Rouge & Bleu. Un sujet qui a été traité sur Canal Supporters hier soir.

Le quotidien sportif évoque également Désiré Doué, qui fait l’actualité du mercato ces derniers jours. Le jeune joueur du Stade Rennais (19 ans) verrait son avenir se jouer entre le PSG et le Bayern Munich. Actuellement en pleine préparation des Jeux Olympiques avec la France, le milieu offensif ne semble pas perturbé par les tractations autour de son avenir. Présent en conférence de presse le 9 juillet dernier, il avait évoqué les bruits autour de son avenir. « Le mercato est une période durant laquelle il y a beaucoup de mouvements autour des joueurs et beaucoup d’informations qui circulent. J’essaie de faire le vide pour mieux préparer les JO, car c’est le plus important. » Pour son avenir, le déblocage de la situation reste actuellement suspendu au timing du Stade Rennais, qui lui a accordé un bon de sortie, avance l’Equipe. Le club breton est « plutôt enclin à gagner du temps et peu empressé de répondre aux différents mails. » Mais l’affaire devrait être réglée dans les dix prochains jours, avance le quotidien sportif. Désiré Doué devrait avoir fait son choix, « ce qui n’est pas forcément facile alors qu’il est en stage avec l’équipe de France olympique depuis le 17 juin. Les visites des installations des clubs intéressés lui sont impossibles, et les réunions de travail – même en visio – pas forcément compatibles avec le respect des horaires de la vie en groupe. »