Revue de Presse PSG : Marco Asensio, Gabriel Moscardo…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 1er janvier 2023. Marco Asensio, alternative crédible en attaque, l’arrivée de Gabriel Moscardo reportée…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque Marco Asensio. Auteur d’un bon début de saison au poste de faux numéro 9, le numéro 11 du PSG avait manqué deux mois de compétition en raison d’une blessure au pied lors du rassemblement de septembre avec l’Espagne. De retour sur les terrains à la fin du mois de novembre, il a très peu joué (58 minutes en sept matches). Le quotidien sportif explique que le positionnement de Kylian Mbappé dans l’axe explique ce manque de temps de jeu. En début de saison, « il avait formé un trio intéressant et complémentaire avec Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. S’il n’est pas un avant-centre typique, s’il n’a pas certaines qualités de ses concurrents (vitesse, explosivité, jeu de tête), il en possède d’autres. Sa mobilité, sa science du jeu, ses déviations, ses inspirations en une touche avaient semé les promesses d’une fluidité et d’une connexion dont ont longtemps manqué Ramos et Kolo Muani. » L’Equipe explique que l’ancien madrilène répond assez bien u profil habituellement prisé par Luis Enrique pour l’attaquant de pointe de son 4-3-3 : un joueur à la fois capable de jouer en pivot et habile dans les petits espaces, qui peut être trouvé entre les lignes mais aussi lancer ou décaler un partenaire. Marco Asensio « a aussi pour lui une plus grande expérience, à l’image de ses 61 matches de C1 au compteur. » Même si l’international espagnol peut évoluer à tous les postes de l’attaque, Luis Enrique préfère des joueurs de percussion sur les côtés, avance le quotidien sportif. « Le club ne souhaitait prendre aucun risque avec lui car son entorse était jugée très sérieuse et il n’était pas question de solliciter les ligaments trop fort, trop vite. » L’idée était donc aussi d’effectuer une reprise progressive, de lui permettre de retrouver ses sensations. En interne, on estime qu’il est de mieux en mieux, conclut l’Equipe.

En ce premier jour de l’année 2024, Le Parisien n’est pas présent en kiosque. Sur son site internet, le quotidien francilien évoque Gabriel Moscardo. Arrivé vendredi à Paris en compagnie de Lucas Beraldo, le milieu de terrain des Corinthians s’est rendu au Campus PSG pour passer sa visite médicale. Ce même jour, une source proche du club indiquait à l’AFP que les deux brésiliens devaient signer leur contrat très prochainement. Ils s’inscrivent parfaitement dans la nouvelle transformation du club, des jeunes joueurs, non « bling-bling », important pour le collectif et financièrement viable, avec des contrats longs pour que les frais soient amortis, et des salaires bas avec revalorisation au fur et à mesure, énonce cette source à l’agence de presse. Mais pour voir Gabriel Moscardo porter le maillot du PSG, il faudra attendre. Sur son compte Instagram, le milieu de terrain (18 ans) a expliqué qu’il allait se faire opérer du pied gauche et qu’il serait absent trois mois. « Je voudrais annoncer à tout le monde ma décision que dans les prochains jours je vais subir une petite opération du pied gauche. Après des tests récents, il semble nécessaire d’avoir cette opération préventive qui devrait me tenir hors des pelouses pour les trois prochains mois. » Contacté par l’AFP dimanche soir, le PSG n’a pas réagi, conclut Le Parisien.