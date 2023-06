Revue de Presse PSG : Marcus Thuram, Messi, Nagelsmann, Galtier…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 7 juin 2023. Le PSG cible Marcus Thuram, Christophe Galtier démis de ses fonctions, rendez-vous avec Julian Nagelsmann, Lionel Messi choix imminent…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le dossier Marcus Thuram. Et après Milan Skriniar et Marco Asensio, le PSG cherche à recruter un troisième joueur libre. En fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach, l’international français est en contact avec le club parisien et est intéressé par le projet. « Luis Campos voit dans le Français un numéro 9 capable de rentrer parfaitement dans le ‘puzzle’ qu’il souhaite mettre en place cet été. » De plus, les premiers échanges avec l’attaquant de 25 ans sont jugés positifs, avec notamment la possibilité de jouer avant-centre dans un club de la dimension du PSG. Cependant, l’ancien Guingampais veut prendre le temps avant d’acter sa décision finale, « même s’il a confié à des proches que le projet parisien arrive en bonne place dans son esprit », assure L’E. Il ne veut pas se tromper à un an de l’Euro 2024. Il a notamment refusé une grosse offre de Chelsea l’hiver dernier alors que l’Atlético de Madrid, l’Inter Milan et un club allemand ont déjà envoyé leur proposition contractuelle pour cet été.

Le PSG pourra également compter sur l’aide de Kylian Mbappé pour essayer d’attirer Marcus Thuram. Les messages entre les deux attaquants ont fusé depuis le début de l’année 2023. Le profil du joueur plaît énormément à Luis Campos, qui rappelle en privé qu’il aimerait avoir un vestiaire plus français, mais aussi dévoué au collectif. « C’est le sens du début de mercato du club, avec des premières recrues volontairement moins glamour mais capables de former une équipe que les dirigeants espèrent plus solides que ces dernières années. » L’objectif est notamment d’avoir un effectif quasi au complet à la reprise de l’entraînement début juillet, « en espérant alors n’avoir qu’à se concentrer sur les dossiers les plus onéreux cet été. »

Le quotidien sportif fait également le point sur le dossier de l’entraîneur. Et ce mardi, le PSG a informé Christophe Galtier qu’il n’était plus le coach des Rouge & Bleu. Le club parisien a suivi son plan de marche qu’il avait établi : terminer la saison ensemble, assurer le titre de champion de France, puis passer à autre chose. « Les deux parties vont désormais négocier pour essayer de trouver un accord financier à l’amiable. Il devrait en coûter quelques millions d’indemnités au PSG, le technicien ayant un salaire annuel de 8 M€ brut, hors bonus additionnels », précise L’E. Et pour le remplacer, les dirigeants parisiens priorisent la piste Julian Nagelsmann. Les premiers contacts avec le coach allemand remontent à il y a quelques semaines mais on entre dans une phase concrète. « Un rendez-vous est prévu mercredi. Initialement, il devait se tenir à Paris mais par souci de discrétion, le club réfléchissait ces dernières heures à changer le lieu de la rencontre. » Les discussions sont menées par le président Nasser al-Khelaïfi. Mais d’autres profils de coaches sont en stand-by : Luis Enrique, Xabi Alonso, Thiago Motta… De son côté, Julian Nagelsmann n’a pas encore donné son accord et ce sera l’enjeu principal de la prochaine réunion. Approché par Chelsea en mars, l’ancien entraîneur du Bayern avait décliné l’offre, pas emballé par le projet des Blues.

Enfin, L’Equipe indique que Lionel Messi devrait annoncer sa future destination dans les heures à venir. En fin de contrat avec le PSG, le suspense est encore total au sujet du prochain club de La Pulga. Ces dernières heures, le père du joueur avait rencontré le président du FC Barcelone, Joan Laporta, mais aussi une délégation saoudienne. Des échanges ont également eu lieu avec des émissaires de l’Inter Miami. « Sur le papier, la priorité du joueur penche pour un retour en Catalogne. Mais ce n’est pas si simple. » Le FC Barcelone a eu la validation de son plan de viabilité économique auprès de LaLiga mais doit désormais réduire sa masse salariale en vendant des éléments. « Pour rassurer le clan Messi, Barcelone pourrait par exemple faire fuiter très vite les noms des joueurs sur lesquels ne compte pas son entraîneur, Xavi, pour la saison prochaine, pour les pousser à accepter au plus vite une porte de sortie », rapporte L’E.

De son côté, Le Parisien évoque aussi le dossier Marcus Thuram. Courtisé par les clubs en raison de statut de joueur libre, l’attaquant de 25 ans arrive à un tournant de sa carrière. En fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach, l’international français veut découvrir une équipe européenne avec des ambitions élevées. « À ses yeux, un club serait capable de lui offrir cette opportunité de changer de dimension, de répondre à ses ambitions et qui cocherait de nombreuses cases : le PSG. » Toujours selon LP, le joueur serait séduit à l’idée de porter le maillot parisien et il aurait déjà fait part à ses proches, en privé, de son désir de rejoindre la capitale française. De plus, le champion de France possède un atout important dans ce dossier : Kylian Mbappé. Les deux internationaux français entretiennent une franche amitié, après avoir remporté ensemble le Championnat d’Europe des moins de 19 ans en 2016. « Des échanges ont déjà au lieu entre l’entourage de Thuram et la direction parisienne afin d’évoquer cet intérêt. Des discussions jugées constructives et positives. » À l’image de Marco Asensio, Luis Campos voit en Marcus Thuram une opportunité de marché à saisir. L’attaquant polyvalent coche plusieurs cases et amènerait une option intéressante en sortie de banc. Cependant, le dossier n’est pas encore finalisé et le PSG doit faire face à la concurrence d’autres clubs (AC Milan, Inter Milan, Atlético de Madrid).

Le quotidien francilien confirme la fin d’aventure de Christophe Galtier au PSG. Il a été informé ce mardi qu’il ne sera plus l’entraîneur des Rouge & Bleu la saison prochaine. « C’est Luis Campos qui s’est chargé de lui signifier la nouvelle dans la matinée, ce mardi 6 juin. » De son côté, le coach de 56 ans était désireux de poursuivre l’aventure mais savait cela peu probable. Même s’il a remporté le 11e titre de champion du PSG, un record en France, il a finalement terminé la saison avec un seul point d’avance sur le RC Lens. Il fait partie des coaches de l’ère QSI à être resté le moins longtemps. Mais rien n’a encore été officialisé par le club. Et à ce jour, un nom tient la corde pour succéder au technicien français : Julian Nagelsmann, piste privilégiée par Doha. Il pourrait notamment être accompagné par Thierry Henry dans un rôle d’adjoint. Et le champion du Monde 1998 pourrait même se voir proposer un poste dans le staff, quel que soit le prochain coach du PSG. Luis Enrique fait également partie de la liste des entraîneurs, même si son représentant nie des contacts avec Paris. Autre nom de la short-list, Xabi Alonso, actuellement en poste au Bayer Leverkusen. Mais le coach de 41 ans souffre de deux handicaps par rapport à ses concurrents : « il est encore sous contrat en Allemagne et surtout ne jouit que de huit mois d’expérience sur le banc de touche d’une équipe professionnelle. »